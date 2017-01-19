Позвони мне в долг. Мобильные операторы занялись микрокредитами

Билайн выдает моментальные микрозаймы в размере от 3 до 15 тыс. рублей. Абоненты МТС могут получить некрупные суммы на оплату услуг связи и другие сервисы. «МегаФон» выпустил собственную платежную карту, привязанную к счету мобильного телефона.

Два мобильных оператора «большой тройки» – «Билайн» и «МТС» – начали сотрудничать с микрофинансовыми организациями (МФО). Это потенциально новый для телеком-рынка сервис, и он, по заверениям участников, будет интересен как операторам, так и МФО. На прошлой неделе «ПН» разбирался, зачем это операторам, как к их начинанию относятся конкуренты и какие возможности открываются для абонентов.

На любые цели

Сотовый оператор «Билайн» совершил массовую SMS-рассылку по клиентской базе, уведомляя о том, что теперь пользователям доступен «удобный способ получить деньги». Выдачу моментальных микрозаймов в размере от 3 до 15 тыс. рублей осуществляет «ВымпелКом» (бренд оператора). До этого момента клиентам компании из похожих услуг был доступен только доверительный платеж, активировать который, например, на сумму 500 рублей стоило 50 рублей.

Представители компании заявляют, что услуги по микрофинансированию оказывает не оператор, а его партнер – ООО «МКК Ваш Успех». Согласно информации на официальном сайте «ВымпелКома», микрозаймы выдаются на любые цели под 2% в день на срок от 7 до 30 дней. Так что, одолжив, например, 15 тыс. рублей на месяц, вернуть придется уже 24 тыс. При этом деньги можно получить как на счет телефонного номера, так и на банковскую карту.

Микрокредиты – новая для телеком-рынка услуга, и потенциально она интересна, считают в компании, ведь количество ее активных клиентов в III квартале прошлого года составляло 58,1 млн человек. «Цель «ВымпелКома» – стимулировать потребление услуг связи через дополнительную возможность пополнения абонентского счета клиента», – заявляют представители оператора.

Только для смартфонов

В начале декабря 2016 года оператор «МТС» в рамках «пилота» начал выдавать микрокредиты своим абонентам, а в полноценный рабочий режим данную услугу запустил практически одновременно с «ВымпелКомом». В МТС заявляют, что весной этого года «проект войдет в более масштабную стадию», а микрокредиты будут «одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом «МТС». Пока же абоненты оператора могут получить некрупные суммы на оплату услуг связи или другие сервисы мобильной коммерции.

То, что МТС возьмется за микрокредитование на суммы до 15 тыс. рублей, обсуждалось еще в августе прошлого года. Представитель оператора Дмитрий Солодовников отмечал принципиальное отличие данной инициативы от услуг классических МФО – микрокредиты МТС нельзя будет обналичить, так как деньги будут зачисляться на виртуальную карту.

Услуга доступна только тем клиентам, которые являются владельцами смартфонов на базе операционной системы Android с технологией бесконтактных платежей NFC.

На стыке отраслей

Как сообщили «ПН» в пресс-службе Поволжского филиала компании «МегаФон», микрокредитованием оператор не занимается, а действия конкурентов представитель комментировать отказался. Что же касается расширения операторского бизнеса в целом, то в конце 2016 года «МегаФон» выпустил продукт на стыке двух отраслей – собственную платежную карту, привязанную к счету мобильного телефона. Владельцы карты могут свободно распоряжаться средствами на мобильном телефоне, делая накопления, выплаты и денежные переводы по России без комиссии.

Из достоинств карты стоит отметить выплату процентов: ежемесячно на остаток средств на счете начисляется 8% годовых. Также владельцы данной карты могут рассчитывать и на кэшбэк – на счет возвращается до 10% от потраченной суммы у партнеров проекта.

Еще один оператор, Tele2, в данный момент изучает перспективы рынка, анализируя спрос на услуги микрокредитования среди своих абонентов.