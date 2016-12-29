Праздник к нам приходит. Сравнительный мониторинг цен в гипермаркетах Тольятти

28.12.2016 / 23:21
В итоге можно утверждать, что выгоднее всего закупать продукты к празднику в «Ашане», а самые высокие цены на позиции из нашего списка в гипермаркете «О’КЕЙ».

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Владельцы российского ритейлера «О’КЕЙ» хотят продать свою долю в сети, сообщают «Ведомости» со ссылкой на инсайдеров. Среди претендентов на покупку называют «Ашан» и «Ленту». Пока идут переговоры, «ПН» побывал в главных гипермаркетах Тольятти и выяснил, где выгоднее наполнять продуктовую корзину к праздничному столу. Спойлер – в «О’КЕЙ» дороже всего.

 

«О’КЕЙ»

Несмотря на то, что мониторинг цен мы проводили в середине буднего дня, между высокими стеллажами сновало множество покупателей с тележками. Отзывчивые консультанты на просьбы подсказать, где можно отыскать тот или иной товар, с радостью показывали верное направление. Без недостатков, увы, не обошлось. Например, ценники в некоторых случаях были расположены в самых укромных местах, и приходилось тратить немало времени, чтобы выяснить, какой из них относится к нужному продукту. Ну и очень хорошо заметно, что сеть активно экономит – при наличии 50 касс работало всего восемь, поэтому скапливались внушительные очереди.

 

«Ашан сити»

То ли благодаря тому, что в этом магазине мы бывали чаще, чем в других, то ли все дело в грамотной логистике, но в «Ашане» нам удалось сделать свое дело быстрее, чем в других гипермаркетах. Широкие проходы между стеллажами не завалены коробками и паллетами, а большие вывески, указывающие на нужную категорию товара, всегда на виду. Правда, несколько позиций из нашего длинного списка (изначально в нем их было около 50) отыскать мы так и не смогли, при этом в других магазинах они были в наличии.

 

«METRO»

Несмотря на визуально небольшую загруженность парковки рядом с «METRO», посетителей внутри гипермаркета оказалось на удивление много. Вдобавок к этому консультанты, почувствовав предпраздничную суету, тут и там выставляли товары, оформляли витрины и разгружали коробки. Шумно ездили большие погрузчики. С трудом протискиваясь к нужным стеллажам, мы все-таки прошлись по списку, и обрадовались, обнаружив, что все товары есть в ассортименте «METRO».

 

Гипермаркет «Лента»

После «METRO» мы предположили, что в «Ленте» нас тоже будут ожидать давка и столпотворение. Однако, несмотря на немалое количество посетителей, перемещаться по магазину не мешали даже громоздкие тележки, которые стояли везде, где только можно. Плюс ко всему в «Ленте», возможно, самый широкий ассортимент товаров – глаза у нас буквально разбегались по сторонам. Однако развесные грецкие орехи отыскать нам было не суждено. Консультанты лишь разводили руками и виновато улыбались – все раскупили, мол.

 

В итоге можно утверждать, что выгоднее всего закупать продукты к празднику в «Ашане», а самые высокие цены на позиции из нашего списка в гипермаркете «О’КЕЙ». Однако не все потребители из Автозаводского района захотят стоять в пробках до молла «Парк Хаус» ради экономии. Опять же загруженная парковка и очень длинный путь от нее до магазина – это очевидно слабые места «Ашана».

 

P.S. Закупку мы проводили 14 декабря, поэтому цены могли измениться.

 

Наименование товара Цена Цена Цена  Цена 
в «О’КЕЙ» в «Ашан Сити» в «METRO» в «Ленте»
Молоко «Простоквашино», 3,2%, 1 л 74,4 64,53 55,5 82,73
Кефир «Тольяттимолоко», 3,2% 57,97 61,6 62 57,22
Сметана «Простоквашино», 25% 72,23 74,59 75,99 71,29
Майонез «Сдобри», 400 г 118,19 102,14 109 110,24
Йогурт «Даниссимо» (персик) 16,16 16,89 17,19 15,22
«Иммунеле», 1 шт. 20,21 13,6 20,8 20,99
Бананы, 1 кг 39,9 40 49,9 39,89
Гранаты, 1 кг 143,07 173,95 199,9 128,89
Картофель, 1 кг 14,27 9 14,59 8,99
Свекла, 1 кг 13,21 14,1 16,9 12,99
Лук, 1 кг 19,43 37,7 11,45 11,39
Морковь, 1 кг 15,5 11,35 12,99 11,29
Мандарины, 1 кг  99,9 50 74,9 49,99
Грецкие орехи, 100 г 98,9 66,27 109,9
Лосось охлажденный, 1 кг 679 879,51 979 679,99
Колбаса вареная («Фабрика качества») 399 391,87 397 388,39
Сыр «Ламбер», 1 кг 697,32 556,95 648 628,49
Сгущенка «Коровка» 77,9 76,18 88,99 84,69
Печенье «Юбилейное традиционное» 23,9 21,37 25,59 21,99
Зефир «Шармэль» (ваниль), 255 г 109 94,99 93,99 97,64
Пирожное «Картошка» («Фабрика качества») 95,31 94,39 142 94,07
Консервированные ананасы LUTIK 164 114,08 175 159,59
Конфеты «Коркунов Ассорти» 385,1 280 293,01 309,74
Масло оливковое Maestro de Oliva, 0,5 л 799,9 826,36 731,01 723,5
Сок Rich, персик, 1 л 121,41 96,19 105,01 115,49
«Нарзан», пластик, 1,5л. 75,21 98,45 108,2 74,54
Мартини Bianco, 1л. 959 649,9 949 1049,99
Коньяк «Арарат», 5*, 0,7 л 1040,54 1029,95 1149 1052,21
Водка «Русский Стандарт» 0,7 л 750,63 559,9 683 734,99
Шампанское Martini Asti, 0,75 л 1249 1163,25 1400 1258
Текила Olmeca, 0,7 л 1574,41 1290,81 1129 1573,95
Пиво Miller, 0,5 л 74 70,54 46,09 56,29
  10077,97 9030,41 9973,9 9724,67