Праздник к нам приходит. Сравнительный мониторинг цен в гипермаркетах Тольятти
Владельцы российского ритейлера «О’КЕЙ» хотят продать свою долю в сети, сообщают «Ведомости» со ссылкой на инсайдеров. Среди претендентов на покупку называют «Ашан» и «Ленту». Пока идут переговоры, «ПН» побывал в главных гипермаркетах Тольятти и выяснил, где выгоднее наполнять продуктовую корзину к праздничному столу. Спойлер – в «О’КЕЙ» дороже всего.
«О’КЕЙ»
Несмотря на то, что мониторинг цен мы проводили в середине буднего дня, между высокими стеллажами сновало множество покупателей с тележками. Отзывчивые консультанты на просьбы подсказать, где можно отыскать тот или иной товар, с радостью показывали верное направление. Без недостатков, увы, не обошлось. Например, ценники в некоторых случаях были расположены в самых укромных местах, и приходилось тратить немало времени, чтобы выяснить, какой из них относится к нужному продукту. Ну и очень хорошо заметно, что сеть активно экономит – при наличии 50 касс работало всего восемь, поэтому скапливались внушительные очереди.
«Ашан сити»
То ли благодаря тому, что в этом магазине мы бывали чаще, чем в других, то ли все дело в грамотной логистике, но в «Ашане» нам удалось сделать свое дело быстрее, чем в других гипермаркетах. Широкие проходы между стеллажами не завалены коробками и паллетами, а большие вывески, указывающие на нужную категорию товара, всегда на виду. Правда, несколько позиций из нашего длинного списка (изначально в нем их было около 50) отыскать мы так и не смогли, при этом в других магазинах они были в наличии.
«METRO»
Несмотря на визуально небольшую загруженность парковки рядом с «METRO», посетителей внутри гипермаркета оказалось на удивление много. Вдобавок к этому консультанты, почувствовав предпраздничную суету, тут и там выставляли товары, оформляли витрины и разгружали коробки. Шумно ездили большие погрузчики. С трудом протискиваясь к нужным стеллажам, мы все-таки прошлись по списку, и обрадовались, обнаружив, что все товары есть в ассортименте «METRO».
Гипермаркет «Лента»
После «METRO» мы предположили, что в «Ленте» нас тоже будут ожидать давка и столпотворение. Однако, несмотря на немалое количество посетителей, перемещаться по магазину не мешали даже громоздкие тележки, которые стояли везде, где только можно. Плюс ко всему в «Ленте», возможно, самый широкий ассортимент товаров – глаза у нас буквально разбегались по сторонам. Однако развесные грецкие орехи отыскать нам было не суждено. Консультанты лишь разводили руками и виновато улыбались – все раскупили, мол.
В итоге можно утверждать, что выгоднее всего закупать продукты к празднику в «Ашане», а самые высокие цены на позиции из нашего списка в гипермаркете «О’КЕЙ». Однако не все потребители из Автозаводского района захотят стоять в пробках до молла «Парк Хаус» ради экономии. Опять же загруженная парковка и очень длинный путь от нее до магазина – это очевидно слабые места «Ашана».
P.S. Закупку мы проводили 14 декабря, поэтому цены могли измениться.
|Наименование товара
|Цена
|Цена
|Цена
|Цена
|в «О’КЕЙ»
|в «Ашан Сити»
|в «METRO»
|в «Ленте»
|Молоко «Простоквашино», 3,2%, 1 л
|74,4
|64,53
|55,5
|82,73
|Кефир «Тольяттимолоко», 3,2%
|57,97
|61,6
|62
|57,22
|Сметана «Простоквашино», 25%
|72,23
|74,59
|75,99
|71,29
|Майонез «Сдобри», 400 г
|118,19
|102,14
|109
|110,24
|Йогурт «Даниссимо» (персик)
|16,16
|16,89
|17,19
|15,22
|«Иммунеле», 1 шт.
|20,21
|13,6
|20,8
|20,99
|Бананы, 1 кг
|39,9
|40
|49,9
|39,89
|Гранаты, 1 кг
|143,07
|173,95
|199,9
|128,89
|Картофель, 1 кг
|14,27
|9
|14,59
|8,99
|Свекла, 1 кг
|13,21
|14,1
|16,9
|12,99
|Лук, 1 кг
|19,43
|37,7
|11,45
|11,39
|Морковь, 1 кг
|15,5
|11,35
|12,99
|11,29
|Мандарины, 1 кг
|99,9
|50
|74,9
|49,99
|Грецкие орехи, 100 г
|98,9
|66,27
|109,9
|–
|Лосось охлажденный, 1 кг
|679
|879,51
|979
|679,99
|Колбаса вареная («Фабрика качества»)
|399
|391,87
|397
|388,39
|Сыр «Ламбер», 1 кг
|697,32
|556,95
|648
|628,49
|Сгущенка «Коровка»
|77,9
|76,18
|88,99
|84,69
|Печенье «Юбилейное традиционное»
|23,9
|21,37
|25,59
|21,99
|Зефир «Шармэль» (ваниль), 255 г
|109
|94,99
|93,99
|97,64
|Пирожное «Картошка» («Фабрика качества»)
|95,31
|94,39
|142
|94,07
|Консервированные ананасы LUTIK
|164
|114,08
|175
|159,59
|Конфеты «Коркунов Ассорти»
|385,1
|280
|293,01
|309,74
|Масло оливковое Maestro de Oliva, 0,5 л
|799,9
|826,36
|731,01
|723,5
|Сок Rich, персик, 1 л
|121,41
|96,19
|105,01
|115,49
|«Нарзан», пластик, 1,5л.
|75,21
|98,45
|108,2
|74,54
|Мартини Bianco, 1л.
|959
|649,9
|949
|1049,99
|Коньяк «Арарат», 5*, 0,7 л
|1040,54
|1029,95
|1149
|1052,21
|Водка «Русский Стандарт» 0,7 л
|750,63
|559,9
|683
|734,99
|Шампанское Martini Asti, 0,75 л
|1249
|1163,25
|1400
|1258
|Текила Olmeca, 0,7 л
|1574,41
|1290,81
|1129
|1573,95
|Пиво Miller, 0,5 л
|74
|70,54
|46,09
|56,29
|10077,97
|9030,41
|9973,9
|9724,67