Праздник к нам приходит. Сравнительный мониторинг цен в гипермаркетах Тольятти

В итоге можно утверждать, что выгоднее всего закупать продукты к празднику в «Ашане», а самые высокие цены на позиции из нашего списка в гипермаркете «О’КЕЙ».

Владельцы российского ритейлера «О’КЕЙ» хотят продать свою долю в сети, сообщают «Ведомости» со ссылкой на инсайдеров. Среди претендентов на покупку называют «Ашан» и «Ленту». Пока идут переговоры, «ПН» побывал в главных гипермаркетах Тольятти и выяснил, где выгоднее наполнять продуктовую корзину к праздничному столу. Спойлер – в «О’КЕЙ» дороже всего.

«О’КЕЙ»

Несмотря на то, что мониторинг цен мы проводили в середине буднего дня, между высокими стеллажами сновало множество покупателей с тележками. Отзывчивые консультанты на просьбы подсказать, где можно отыскать тот или иной товар, с радостью показывали верное направление. Без недостатков, увы, не обошлось. Например, ценники в некоторых случаях были расположены в самых укромных местах, и приходилось тратить немало времени, чтобы выяснить, какой из них относится к нужному продукту. Ну и очень хорошо заметно, что сеть активно экономит – при наличии 50 касс работало всего восемь, поэтому скапливались внушительные очереди.

«Ашан сити»

То ли благодаря тому, что в этом магазине мы бывали чаще, чем в других, то ли все дело в грамотной логистике, но в «Ашане» нам удалось сделать свое дело быстрее, чем в других гипермаркетах. Широкие проходы между стеллажами не завалены коробками и паллетами, а большие вывески, указывающие на нужную категорию товара, всегда на виду. Правда, несколько позиций из нашего длинного списка (изначально в нем их было около 50) отыскать мы так и не смогли, при этом в других магазинах они были в наличии.

«METRO»

Несмотря на визуально небольшую загруженность парковки рядом с «METRO», посетителей внутри гипермаркета оказалось на удивление много. Вдобавок к этому консультанты, почувствовав предпраздничную суету, тут и там выставляли товары, оформляли витрины и разгружали коробки. Шумно ездили большие погрузчики. С трудом протискиваясь к нужным стеллажам, мы все-таки прошлись по списку, и обрадовались, обнаружив, что все товары есть в ассортименте «METRO».

Гипермаркет «Лента»

После «METRO» мы предположили, что в «Ленте» нас тоже будут ожидать давка и столпотворение. Однако, несмотря на немалое количество посетителей, перемещаться по магазину не мешали даже громоздкие тележки, которые стояли везде, где только можно. Плюс ко всему в «Ленте», возможно, самый широкий ассортимент товаров – глаза у нас буквально разбегались по сторонам. Однако развесные грецкие орехи отыскать нам было не суждено. Консультанты лишь разводили руками и виновато улыбались – все раскупили, мол.

В итоге можно утверждать, что выгоднее всего закупать продукты к празднику в «Ашане», а самые высокие цены на позиции из нашего списка в гипермаркете «О’КЕЙ». Однако не все потребители из Автозаводского района захотят стоять в пробках до молла «Парк Хаус» ради экономии. Опять же загруженная парковка и очень длинный путь от нее до магазина – это очевидно слабые места «Ашана».

P.S. Закупку мы проводили 14 декабря, поэтому цены могли измениться.