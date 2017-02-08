Специальные предложения для владельцев ŠKODA в феврале

В разгар зимнего сезона ŠKODA AUTO Россия и страховая компания Ингосстрах объявляют о старте специальной акции для владельцев автомобилей ŠKODA.

В феврале компания ŠKODA AUTO Россия приготовила для своих клиентов целый ряд привлекательных предложений. Специальные условия действуют при покупке новых автомобилей в кредит или за наличный расчет, участии в программах Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto и страховании автомобилей. Акции на покупку моделей с крылатой стрелой действуют до 28 февраля 2017 года.

01 февраля при покупке моделей Superb и Yeti стоимость страхового полиса КАСКО Ингосстрах составит от 3,5% и до 5,5% от общей цены автомобиля.

Также в этом месяце продолжает действовать целый ряд привлекательных предложений для клиентов марки при покупке новых автомобилей в кредит и за наличный расчет. Так, при покупке модели Octavia выгода составит до 167 000 рублей. Приобретая в феврале компактный лифтбэк Rapid, клиенты смогут сэкономить до 136 000 рублей. Купить полноприводный компактный кроссовер Yeti 4x4 можно, сэкономив до 250 000 рублей. Выгода при покупке флагмана модельного ряда марки Superb может достигать до 130 000 рублей.

Кроме того, в феврале продолжают свое действие выгодные условия на покупку моделей ŠKODA для участников программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. Отныне в этих программах также участвуют автомобили 2017 года выпуска.

Полные условия данных и других специальных акций марки доступны по ссылке, за подробностями о предложениях в феврале обращайтесь к официальным дилерам ŠKODA.

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Список дилерских центров можно найти на сайте ŠKODA AUTO Россия