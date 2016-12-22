Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов получил награду от Президента России

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 608 медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Вячеславович Ситнов.

Об этом стало известно вчера из официальной публикации на сайте Президента России. Высокая награда вручена за большой вклад в развитие и совершенствование банковской сферы России. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени - государственная награда Российской Федерации, которая вручается за реализацию важныхдля страны проектов и инициатив в различных сферах деятельности. В разные годы медалью награждались значимые деятели науки, образования, культуры, искусства и бизнеса.

Владимир Ситнов назначен председателем Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» в мае 2013 года. До назначения Председателем занимал различные должности в управлении кредитования, управлении инвестиционного кредитования и проектного финансирования Поволжского банка. С 2006 года работал директором управления кредитования Поволжского банка.





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Поволжский банк является одним из 14 территориальных банков ПАО Сбербанк, курирует бизнес банка на территории 7 регионов — Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Филиальная сеть Поволжского банка представлена 8 головными отделениями Сбербанка России (осуществляют бизнес на уровне регионов) и 2185 внутренними структурными подразделениями. Штаб-квартира Поволжского банка расположена в г. Самара. Поволжский банк обслуживает около 40 млн. счетов вкладчиков, клиентами являются 80 тыс. юридических лиц. На территории деятельности Поволжского банка проживает около 14 млн. человек.