Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов получил награду от Президента России
Об этом стало известно вчера из официальной публикации на сайте Президента России. Высокая награда вручена за большой вклад в развитие и совершенствование банковской сферы России. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени - государственная награда Российской Федерации, которая вручается за реализацию важныхдля страны проектов и инициатив в различных сферах деятельности. В разные годы медалью награждались значимые деятели науки, образования, культуры, искусства и бизнеса.
Владимир Ситнов назначен председателем Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» в мае 2013 года. До назначения Председателем занимал различные должности в управлении кредитования, управлении инвестиционного кредитования и проектного финансирования Поволжского банка. С 2006 года работал директором управления кредитования Поволжского банка.
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Поволжский банк является одним из 14 территориальных банков ПАО Сбербанк, курирует бизнес банка на территории 7 регионов — Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Филиальная сеть Поволжского банка представлена 8 головными отделениями Сбербанка России (осуществляют бизнес на уровне регионов) и 2185 внутренними структурными подразделениями. Штаб-квартира Поволжского банка расположена в г. Самара. Поволжский банк обслуживает около 40 млн. счетов вкладчиков, клиентами являются 80 тыс. юридических лиц. На территории деятельности Поволжского банка проживает около 14 млн. человек.