Приложи палец. Сколько стоит узнать судьбу?

Сканер отпечатков пальцев InfoLife определит врожденные способности, а также скрытые на генетическом уровне таланты и умения, что позволит максимально реализовать имеющийся потенциал

Кировский исследователь Александр Зубарев проанализировал более 6 тыс. биометрических данных выдающихся представителей разных отраслей по отпечаткам пальцев. На удивление, оказалось, что существует явная взаимосвязь между особенностями центральной нервной системы человека и узорами на кончиках его пальцев. Так появилась технология InfoLife, которой пользуется в 27 странах. С недавнего времени она стала доступна в Тольятти.

Проверка на гения

С помощью InfoLife, как утверждают его создатели, можно получить персональный отчет о своих биометрических данных с указанием предпочтительной профориентации, физических и психологических показателей и многих других параметров. По словам руководства, точность исследования составляет 92%, а отчет занимает 15–20 страниц печатного текста.

Как это, собственно, работает: клиент InfoLife прикладывает к специальному сканеру каждый свой палец, тот считывает узор, сравнивает его с базой данных и формирует отчет – просто и быстро.

В частности, для всех желающих доступна услуга, при помощи которой есть шанс определить возможности и внутренний потенциал своего ребенка. Известно, что потребность в самовыражении у детей возникает в полуторагодовалом возрасте, а к 4–5 годам они вовсю фантазируют в игровой форме. Правильно понять, в какой области ребенок достигнет наибольших успехов, так сказать, то, к чему душа лежит, поможет как раз InfoLife. Отчет касается таких сфер, как физиология, психология, профориентация, образование, спорт и здоровье. Сканирование по выявлению способностей в этих сферах проводится в «Парк Хаусе» и стоит всего 400 рублей.

А куда бы ты пошел?

Каждому, кто вот-вот окончит школу, знакомо чувство неопределенности – куда двигаться дальше? Кем впоследствии работать? В какой отрасли развиваться и совершенствоваться?

И зачастую этот выбор довольно ограничен: кто-то выбирает профессию по наставлению родителей, кто-то вслед за большинством поступил на одну из самых популярных в данный момент специальностей, а кто-то вообще пошел учиться на филолога только потому, что сдавать экзамен по литературе ему показалось легче всего.

Однако даже у тех счастливцев, которые нашли себе профиль по душе, порой возникает чувство, что они ошиблись с выбором. Но уже ничего не попишешь – потом нужно искать работу, устраиваться, зарабатывать, и уже не замечаешь того момента, когда втянулся и что-то кардинально менять слишком поздно.

Но InfoLife и здесь обещает помочь с правильным выбором дальнейшего жизненного пути: тот же сканер отпечатков пальцев определит врожденные способности, а также скрытые на генетическом уровне таланты и умения, что позволит максимально реализовать имеющийся потенциал. Плата за такое сканирование – 200 рублей.

Идеальная ли мы пара?

Порой бывает так, что, встречаясь некоторое время с любимым человеком, начинаешь думать: «Да, эта женщина сделает меня счастливым: она умна, ласкова и чудесно готовит» или: «Это тот мужчина, о котором я мечтала: сильный, надежный, уверенный. За ним как за каменной стеной». Но проходит время, чувства постепенно остывают, и отношения продолжаются по привычке. И хотя все относительно благополучно, не покидает ощущение, что вы поторопились.

Чтобы такого не произошло, InfoLife предлагает пройти биометрическое тестирование на совместимость с любимым человеком. Благодаря этой услуге можно определить курс на мирную и счастливую семейную жизнь, а также выявить конфликтные моменты, над которыми возлюбленные впоследствии смогут тщательно поработать. Это займет всего пять-десять минут и сэкономит приличную сумму на психологах – тестирование также обойдется в 200 рублей.