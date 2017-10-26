Привлекая инвестиции

«КуйбышевАзот» активно участвует в процессах развития Тольятти.

Одним из драйверов роста промышленной площадки Самарской области в последние годы все чаще выступает химическая промышленность, а «КуйбышевАзот» – активным участником перспективных инвестиционных проектов. Предприятию с завидным постоянством удается привлекать в партнеры лидеров мировой химической индустрии. Подобное сотрудничество – это не только инвестиции в развитие экономического потенциала Тольятти и Самарской области. Современные технологии, внедряемые ПАО «КуйбышевАзот» на производстве, совместно с иностранными компаниями, помогают сделать весомый вклад в сохранение экологии города и здоровья тольяттинцев.

Опережая события

На протяжении многих лет ПАО «КуйбышевАзот» ведет активную работу, привлекая иностранных партнеров к совместному развитию производственной площадки. Именно грамотная инвестиционная политика компании помогла ей сохранить лидирующие позиции среди предприятий российской химической промышленности и оказывать положительное влияние на экономический ландшафт Самарской области. Еще задолго до того, как Тольятти получил статус территории опережающего развития, ПАО «КуйбышевАзот» начало работы по привлечению на свою площадку серьезных инвестиций и современных технологий. Ярким примером успешного сотрудничества ПАО «КуйбышевАзот» и иностранных компаний стал проект нового современного производства аммиака, аналогов которому в России просто нет – здесь применяется технология прямого синтеза аммиака. Уникальность технологии заключается в том, что она позволяет обеспечивать экологически чистое и безопасное производство с уровнем потребления ресурсов, соответствующим лучшим мировым аналогам.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря созданию совместного предприятия ПАО «КуйбышевАзот» и немецкой компании Linde Group, которая является мировым лидером в области производства технических газов и инжиниринга, а ее сотрудники реализуют проекты более чем в ста странах мира. Доли компаний-участников в уставном капитале СП, ООО «Линде Азот Тольятти», определены в размере 50% с каждой стороны, а общий объем инвестиций в тольяттинскую площадку составил 20 млрд рублей. Пока предприятие работает в режиме пусконаладки, а его торжественный запуск планируется на первую половину 2018 года.

Пополняя ряды ТОР

Еще одним примером эффективной работы ПАО «КуйбышевАзот» на внешних рынках в части взаимодействия с партнерами стал совместный с американской компанией Trammo инвестиционный проект по производству гранулированного сульфата аммония.

В 2015 году был подписан договор между ПАО «КуйбышевАзот» и ГК Trammo о создании совместного предприятия ООО «Граниферт». Объем инвестиций в новое СП составил 1 млрд рублей. Trammo является одним из мировых лидеров в торговле минеральными удобрениями, аммиаком и другими химикатами. Он имеет опыт инвестирования в предприятия Северной Америки, Ближнего Востока и Азии. В России это первый подробный опыт. Доли компаний в уставном капитале СП составили по 50%, а функционировать установка будет на промышленной площадке ПАО «КуйбышевАзот».

Запуск производства гранулированного сульфата аммония состоится в Тольятти уже в самое ближайшее время.

Показательным является тот факт, что СП ПАО «КуйбышевАзот» и ГК Trammo активно используют возможности, которые дает ТОР (территория опережающего развития) «Тольятти». Трехстороннее соглашение с новым резидентом территории опережающего развития было подписано 12 мая в администрации Тольятти. Налоговые льготы, предоставляемые резидентам ТОР, позволят сократить период окупаемости проекта по производству гранулированного сульфата аммония и дадут возможность направить дополнительные средства на дальнейшее развитие проекта. Для ТОР, в свою очередь, такие именитые резиденты, как Trammo, не только вопрос престижа, но и положительный сигнал для других инвесторов, которые еще только присматриваются к российскому рынку. И сигнал уже принят – в самом обозримом будущем ряды участников ТОР могут пополниться еще одним предприятием с производственной площадки «КуйбышевАзота». Речь идет о строительстве нового производства карбамида. В июле 2017 года ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A, проектное подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A. (Италия), объявили о создании совместного предприятия по разработке, строительству, финансированию, обслуживанию и эксплуатации нового производства гранулированного карбамида.

Общий размер инвестиций в проект предварительно оценен на уровне около €160 млн. (10,9 млрд рублей). Вклад Maire Tecnimont в капитал проекта, учитывая соотношение привлеченного и собственного капитала, а также ожидаемые отчисления третьих сторон предварительно оцениваются в €11 млн. Технологии, применяемые в данном проекте, гарантируют чистое и экологически безопасное производство, тогда как уровень потребления ресурсов соответствует самым современным нормам. В сентябре 2017 года стороны объявили о создании ООО «Волгаферт», которое после соблюдения всех необходимых процедур и формальностей будет претендовать на попадание в число участников ТОР.

Полезные для города, безопасные для горожан

И это еще далеко не все. На промышленной площадке предприятия продуктивно реализуются инвестиционные проекты, оставшиеся за рамками ТОР, но не менее эффективно делающие свой вклад в экономику Тольятти. Так, в 2016 году на тольяттинской площадке «КуйбышевАзота» было запущено два производства в партнерстве зарубежными компаниями. Энергоэффективное производство циклогексанона (ЭПЦ) было построено в рамках стратегической программы по развитию переработки в России капролактама в полиамид-6 и его производных с внедрением современной технологии компании Royal DSM N.V. (Нидерланды). Проект уже включен в число приоритетных для Приволжского федерального округа, а его на его реализацию было направлено 10,6 млрд рублей.

Совместно с американской компанией Praxair введено в эксплуатацию предприятие по производству промышленных газов. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 4 млрд рублей.

При этом, наращивая производственные мощности, ПАО «КуйбышевАзот» не забывает об экологической и промышленной безопасности. Именно два этих фактора являются приоритетными при строительстве новых и модернизации действующих производств на тольяттинской площадке. Во многом этому способствует активное сотрудничество с мировыми лидерами химической промышленности, но и собственными силами на «КуйбышевАзоте» реализуется сразу несколько природоохранных проектов. Благодаря такому ответственному отношению к окружающей среде и заботе о людях ПАО «КуйбышевАзот» смогло стать не только лидером экологической прозрачности в рейтинге агентства «Интерфакс-ЭРА», но и стать в 2017 году обладателем сразу двух Гран-при общероссийских конкурсов.