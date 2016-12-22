Продукты из «Жигулевской долины»

Технопарк «Жигулевская долина» продолжает знакомить потенциальных резидентов и инвесторов с перспективными проектами, которые были разработаны на опытных производствах и в лабораториях технопарка и уже готовы к выходу на рынок.

Алексей Владимирович Буйлов, ООО «НПО «РЕКОН»

– Алексей Владимирович, когда ООО «НПО «РЕКОН» стало резидентом технопарка «Жигулевская долина»?

– Ровно год назад мы вошли в технопарк с проектом «Разработка и внедрение системы удаленного видеонаблюдения через сети 3G/4G – PointGSM». Он направлен на реализацию нового интернет-сервиса в сфере удаленной безопасности с применением набирающих популярность технологий адаптивной потоковой передачи данных, не имеющего аналогов на территории нашей страны в данный момент времени.

– Почему решили развивать именно это направление?

– Занимаясь с 2010 года системами видеонаблюдения, мы обратили внимание на проблему острой нехватки статических IP-адресов. Из-за невозможности быстрого оформления такого адреса люди не могли получить доступ к системе видеонаблюдения и видеокамерам. Наш проект как раз решает такую проблему.

– В чем инновационная составляющая вашего проекта?

– Мы разработали программный комплекс, выполняющий функционал удаленного видеонаблюдения и запись на удаленный сервер через сети сотовых операторов и проводного интернета. Продукт состоит из специального оборудования PointGSM, представляющего собой универсальный 4G-модем и облачный роутер, оборудование для видеонаблюдения, сервера и сайта, на котором можно просматривать все подключенные к системе камеры. Разрабатываемая система мобильна – можно перенести свое оборудование в любое другое место или даже установить его на автомобиле. Так же PointGSM позволяет следить за состоянием наличия интернета и в случае его отсутствия автоматом перезагружается для нового соединения, в личном кабинете есть диагностическая функция (онлайн/оффлайн), что позволяет оперативно понять, что именно вышло из строя и исключить необходимость в поездке к оборудованию для его самостоятельной перезагрузки.

Наше оборудование актуально и применяется не только в системе видеонаблюдения, но и там, где есть проблема со статическим IP-адресом – это умный дом, автоматизация предприятий, контроля доступа. Еще один плюс – скорость и простота: все делается в автоматическом режиме в личном кабинете.

Комплексное решение нашей системы экономит время системным администраторам, а в некоторых случаях и заменяет их. За администрирование системы специалист получает зарплату в 20–50 тыс. рублей. Мы же разработали автоматизированную систему этого учета, при которой нам просто платят абонентскую плату – всего 250 рублей в месяц. Экономия получается значительная.

– Кто является вашим конкурентом на мировом рынке?

– Аналогичные проекты существуют на рынке, но проблему с видеонаблюдением практически никто не решает, технологии для подключения IP-адреса через устройство не было, ее разработала наша компания. В мировом пространстве наши конкуренты – это китайские и американские компании.

– Ваш проект уже вышел на рынок?

– Да, он продается, работает практически в штатном режиме, и постоянно добавляется новый функционал. Те, кто заинтересовался нашей продукцией, могут заказать ее в нашем интернет-магазине – www.PointGSM.ru

Помимо этого, мы разрабатываем еще одно направление на основе нашего продукта – аутентификацию Wi-Fi free. Так как наш продукт не только генерирует IP-адрес, но и раздает интернет по сети и Wi-Fi, мы дополнительно к нашему проекту будем делать открытую точку доступа в любых общественных заведениях – кафе, ресторанах, фитнес-клубах или автосалонах – со всеми, кто заключит с нами абонентский договор. [Т1] Таким образом клиент получит все в комплекте: и видеонаблюдение, и Wi-Fi-точку доступа. Поскольку все free Wi-Fi должны защищаться кодовым доступом – авторизацией пользователей, мы решили использовать этот момент для рекламы продукта или услуг клиента: в тот момент, когда человек вводит пароль, рядом высвечивается рекламный блок.

Еще одно направление, которое мы разрабатываем, это «облачное» видеонаблюдение – хранение записей с видеокамер на удаленных серверах, с применением интеллектуальных модулей.

– Что вам необходимо для продолжения работы над проектом?

– Пока мы развиваемся на свои деньги, вопрос о спонсорах будет стоять позже. По мере возможностей пытаемся участвовать в конкурсах, получать гранты и субсидии.

– Что вам дал статус резидента?

– Узнаваемость. Сейчас все значимые IT-проекты разрабатываются в «Сколково». А так как мы не в Москве у нас есть – «Жигулевская долина», и это очень хорошо. Кроме того, мы получаем много информации о различных конкурсах и грантах, о том, что происходит сегодня в сфере инновационных разработок России, и многие другие привилегии.

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Дмитрий Колесников, ООО «Институт технологической сингулярности»

– Дмитрий Сергеевич, сколько времени ваша компания работает на рынке?

– ООО «ИТС» было создано в 2014 году с целью реализации инновационных проектов, ориентированных на внедрение новых материалов и технологий в различные отрасли народного хозяйства. В тот же год «Институт технологической сингулярности» стал резидентом технопарка «Жигулевская долина». Сегодня мы ведем деятельность по двум направлениям – это инжиниринг и научные разработки в области высокопрочных бетонов и конструкций из них и организация производства добавок в бетоны.

– Как называется ваш инвестиционный проект, с которым вы вошли в технопарк в качестве резидента?

– «Производство наногидросиликата кальция («Nano-ГСК-100») – высокоэффективной, наноразмерной добавки в бетоны». Эта добавка приготовлена с использованием собственной технологии ООО «ИТС», которая разрабатывалась совместно с партнерами проекта – ООО «Кавикорм инжиниринг» (резидент технопарка «Сколково») и ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства».

– Какую проблему решает ваш проект?

– Высокой стоимости и длительных сроков строительства. Наша добавка позволяет снизить стоимость и сократить сроки. Нужно отметить, что добавка является импортозамещающим товаром. Наш прямой конкурент, который выпускает аналогичную продукцию, – немецкая корпорация BASF. Отличаемся мы от них по цене весьма значительно: стоимость «Nano-ГСК-100» меньше импортного продукта в три раза. Что касается вопросов качества, здесь мы тоже успешно конкурируем с BASF и имеем наработки для дальнейшего улучшения продукта.

– Как работает ваш продукт?

– Добавка позволяет создавать высокопрочные бетоны и бетонные конструкции, ускоряя процесс производства за счет увеличения скорости набора прочности. К примеру, при заливании бетона в опалубку готовую форму можно получить в четыре-пять раз быстрее, чем при традиционной заливке. Еще одно действие «Nano-ГСК-100» – эта добавка обеспечивает конструкции набор прочности в длительной перспективе и, в результате мы получаем высокопрочные бетоны, которые можно использовать в высотном строительстве, в специальных сооружениях – мостах, перекрытиях, высоконагруженных изделиях из бетона.

– В чем заключается инновационная составляющая вашего проекта?

– Ноу-хау заложено в технологии производства нашей добавки. За счет специального воздействия на смесь нам удалось уменьшить размерность гидросиликатов кальция до диапазона 60–100 Нм, тем самым значительно увеличив количество центров кристаллизации бетонов.

По отдельным направлениям работы этой добавки, помимо озвученных выше, в разных концентрациях она дает целый комплекс эффектов: обеспечивает наилучшую водонепроницаемость, препятствует коррозии арматуры, вызванной повышенным содержанием хлоридов, снижает риск трещинообразования, работает как противоморозная добавка.

– На какой стадии находится ваш проект?

– К настоящему моменту ООО «ИТС» прошло предварительную защиту на очном заседании инвестиционного комитета ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» (ФПИ «РВК»), в результате которой была одобрена сделка фонда по финансированию нашего проекта. Сейчас готовится инвестиционное соглашение, а Фонд проводит проверку нашей компании по различным направлениям.

– Нужен ли «Институту технологической сингулярности» инвестор для продолжения работы над проектом?

– На текущий момент все инвестиции, которые необходимы были для создания технологии, уже привлечены. У нас есть партнер, который вложился на первом этапе реализации проекта. В дальнейшем мы, скорее всего, будем привлекать еще инвесторов для расширения производства или масштабирования на другие регионы, но это перспектива двух-трех лет.

– Сколько времени вам нужно для того, чтобы ваш продукт вышел на рынок?

– Есть прописанные в бизнес-плане сроки, и я думаю, что ближайшие два года станут определяющими для компании. Начинать работу планируем с компаниями нашего и соседних регионов. Основными своими потребителями считаем компании, занимающиеся высотным и специальным строительством, производителей изделий из бетона. Сегодня наша компания имеет опытную партию продукта и предлагает проводить его испытания на производстве заказчика, отрабатывая оптимальную концентрацию добавки в привязке к используемой рецептуре заказчика. Практическим результатом совместной работы могут быть рекомендации по изменению состава рабочей смеси с целью снижения себестоимости конечной продукции.

В настоящий момент идет формирование пула потенциальных потребителей. Можно отметить, что для нашей компании есть и экспортная перспектива, например, Китай, известный своими грандиозными стройками. Думаю, мы могли бы предложить нашу добавку Китайской Народной Республике.

– Что дал вам статус резидента технопарка «Жигулевская долина»?

– Информационную помощь – выстраиванием отношений с институтами развития, поддержку – через участие в выставках, помощь в подготовке презентационных материалов, публикации в СМИ. В перспективе планируем воспользоваться для своих исследований лабораториями технопарка.