Проекты на миллиарды

Кто и как привлекает инвестиции в Самарскую область.

В губернии, похоже, научились делать деньги. Помимо крупных промышленных предприятий, регулярно запускающих новые производства, и таких инструментов, как ОЭЗ «Тольятти», ТОР и «Жигулевская долина», в регионе действует Фонд «Агентство по привлечению инвестиций», в сопровождении которого находятся проекты с общим объемом инвестиций более чем в 41 млрд рублей. Но и это еще не все. 1 марта в правительстве области состоялось заседание рабочей группы по инвестиционным проектам под председательством главы минэкономразвития Александра Кобенко, где одобрили еще три новых инвестпроекта на 13 млрд. Осталось дождаться, когда эти деньги дадут обещанные дивиденды.

Фонд «Агентство по привлечению инвестиции Самарской области» – это некоммерческая унитарная организация, которая ведет собственную базу инвесторов. На данный момент в ней зафиксировано 115 компаний, большая часть из них – итальянские, китайские, швейцарские и голландские предприятия. Для того чтобы привлечь иностранцев, Агентство подготовило комплексное инвестиционное предложение в сфере молочного животноводства региона и представило его в ходе четырех бизнес-миссий за рубежом, а также в процессе переговоров с 13 торговыми представителями РФ в зарубежных странах.

Инвестиционное предложение было направлено 31 международной ассоциации производителей сырого молока, а также десяти компаниям, реализовавшим проекты в сфере молочного животноводства в РФ. В результате установлены контакты с пятью инвесторами, с которыми ведутся переговоры о возможности размещения производств на территории Самарской области.

Помимо этого, Агентство создало комиссии по формированию рыбоводных участков в Самарской области (для инициатора уже сформирован рыбоводный участок и заключен договор водопользования) и межведомственную рабочую группу для подготовки технико-экономического обоснования проектных решений по вопросу подведения железнодорожных путей к границам ОЭЗ «Тольятти». Специалисты организации оказывают содействие в ускоренном получении разрешения на строительство.

А 2017 году у Агентства случился прорыв в работе над поиском инвестиций: как сообщают его представители, удалось привлечь трех инвесторов на территорию особой экономической зоны «Тольятти». Общий объем вложений – 5 млрд рублей, количество рабочих мест – 720. Также Агентство оказало содействие китайской компании при размещении на территории индустриального парка «Ставропольский».

За 2017 год при участии Агентства правительством Самарской области заключены три меморандума с инвесторами в сфере реализации крупных проектов с общим объемом вложений 7,8 млрд рублей и планом создания 866 рабочих мест. Так, ООО «Тревелпарк» построит сеть многофункциональных комплексов дорожного сервиса (объем инвестиций – 5 млрд рублей, 600 рабочих мест). ООО «Аэросоюздевелопмент» возведет в Самарской области сеть вертолетных центров (0,7 млрд рублей инвестиций, 120 рабочих мест); ЗАО «Самараагропромпереработка» построит цеха по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла в Безенчукском раойне (2 млрд рублей, 146 рабочих мест).

Но это еще не все. В конце прошлого года Агентство выстроило работу по финансовой поддержке инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства по программе стимулирования кредитования АО «Корпорация МСП». По этой программе МСП в прошлом году было выдано 412 млн рублей кредитов, а также удалось привлечь 1,4 млрд рублей для 72 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На региональном уровне привлечением финансовых вложений в область занимается и рабочая группа по инвестиционным проектам при совете по улучшению инвестиционного климата под председательством главы областного минэкономразвития Александра Кобенко. Только за прошедший год группа провела шесть заседаний и два совета по инвестициям, на которых было рассмотрено десять проектов с совокупным объемом вложений в 10,6 млрд рублей и около 1 тыс. рабочих мест.

1 марта 2018 года состоялось семнадцатое заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены три новых инвестиционных проекта: «Промышленный комплекс по выращиванию рыбы», «Разработка высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин» и «Экотехнопарк». Планируемый объем инвестиций по проектам составит около 13 млрд рублей (430 рабочих мест).

Особо значимые проекты включают в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области. В 2017 году такой статус получили две заявки с общим объемом инвестиций свыше 7 млрд рублей. Это проект по строительству животноводческого комплекса, состоящего из трех ферм и цеха по переработке молока, и проект по развитию сети АЗС в Самарской области. Количество создаваемых рабочих мест по ним – 340. Общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит сумму около 900 млн рублей.