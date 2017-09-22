Простое бюджетирование

Новый IT-проект от «Жигулевской долины».

Технопарк «Жигулевская долина» продолжает знакомить потенциальных резидентов и инвесторов с перспективными проектами, разработанными на его опытных производствах. Сегодня в центре внимания – компания ООО «Информационные технологии» с программой для малого бизнеса «Простое бюджетирование». «ПН» беседует с директором компании Алексеем Макаровым.

– Алексей Владимирович, чем занимается ваша компания?

– Компания «Информационные технологии» существует уже 19 лет и основная деятельность – оказание услуг по автоматизации бизнеса: лицензионное ПО, ремонт компьютерной техники и продажа продуктов фирмы 1С. Кроме того, мы имеем статус сертифицированного учебного центра 1С в Тольятти. Весной 2016 года мы стали резидентами «Жигулевской долины».

– С чем было связано это решение – стать резидентом технопарка?

– Нас привлекло то, что это федеральный проект, в котором поддерживают предприятия, оказывают им дополнительные услуги в сфере бизнеса и консалтинга. В 2016 году мы как раз запускали свой новый продукт – «Простое бюджетирование», с ним и зашли в технопарк.

– Что дает вам статус резидента?

– Во-первых, статусность. Во-вторых, удобное расположение. Здесь прекрасная инфраструктура: комнаты для переговоров, конференц-зал. Мы принимаем активное участие в выставках технопарка. И 11 октября этого года мы проведем бесплатный Единый семинар 1С для бухгалтеров и руководителей на территории технопарка «Жигулевской долины».

– В прошлом году вы запустили новый проект «Простое бюджетирование». В чем его инновационная составляющая?

– Таких программ, которые помогали бы управлять компанией, на рынке еще не было. К тому же это очень легкий в работе продукт, который позволяет вести учет всего предприятия и делать это с наименьшими финансовыми и временными затратами. Подобные программы стоят около 200–300 тыс. рублей. Малое предприятие не в состоянии вложить такие деньги в подобный продукт. Мы предлагаем тот же функционал всего за 30 тыс. рублей. Наш продукт легко освоит любой офис-менеджер, бухгалтер и руководитель – научиться работать в программе можно за несколько часов.

– Какую проблему решает ваш продукт?

– Пообщавшись с клиентами, мы сделали вывод о том, что многие не знают, сколько и за какой период они заработали денег. Мы разработали продукт, который поможет им вести финансовый учет и планирование. Установив «Простое бюджетирование», можно увидеть все финансовые потоки компании, в том числе прибыльные и затратные статьи, также можно составить бюджет компании на месяц, квартал, год вперед, видеть план-факт – то есть работает предприятие по бюджету или есть какие-то отклонения. Получить все эти данные довольно просто: нужно лишь нажать на кнопку – и все статьи затрат будут сформированы в виде отчета. У программы «Простое бюджетирование» есть и еще один плюс – возможность вести платежный календарь, что позволит компании избегать кассовых разрывов. И, конечно, самое главное – наша программа поможет увидеть реальную прибыль компании.

– У вас облачный продукт или он требует установки на системный блок?

– С нашим продуктом можно, конечно, работать и в облаке, но пока мы устанавливаем его на серверы компаний. Причина в менталитете: люди боятся доверять облаку самые главные цифры компании, все ее показатели, также еще не все руководители доверяют облаку.

– Есть ли у вас конкуренты на российском рынке?

– Конкуренты, конечно, есть, но они находятся в другом ценовом сегменте и больше ориентированы на крупные компании. Конкуренция в малом и среднем бизнесе у нас совсем небольшая.

– На какой стадии находится ваш проект?

– В декабре 2016 года мы получили патент и защитили авторские права. У нас уже есть клиенты, которым мы установили программу «Простое бюджетирование». Но по сей день мы развиваем и дорабатываем программу.

– Что вам нужно для дальнейшего развития продукта?

– К концу года мы хотим довести систему до идеального состояния и разрабатываем маркетинговую стратегию по ее продвижению на российский рынок. На сегодняшний день у нас есть все необходимое: и ресурсы, и помощь технопарка.