Пять причин выбрать смарт-терминал «Эвотор»

В Сбербанке отмечают повышенный спрос на смарт-терминалы «Эвотор» — гибридные кассовые устройства на базе планшета с OS Android и принтером кассовых чеков.

Новый гаджет позволяет быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники. Специалисты Сбербанка называют пять главных преимуществ нового устройства.

1. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Никакого дополнительного обновления устройству не требуется.



2. Приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, «Эвотор» совершает за считанные минуты. В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее).



3. «Эвотор» оперативно предоставляет информацию — данные о работе с терминалом хранятся в защищённом «облаке» и бизнесмен всегда может получить к ним доступ. Также в облачном хранилище содержится база более 1,5 миллиона товарных позиций — при приемке нового товара не нужно вбивать названия и единицы измерения — смарт-терминал распознаёт его по штрихкоду и предоставит данные.



4. Возможности терминала можно расширить — подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.



5. Гаджет позволяет вводить программы лояльности, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки. Подобные акции доказали свою эффективность, особенно перед праздниками, например 14 и 23 февраля, 8 марта.



Узнать больше о возможностях смарт-терминала «Эвотор» и приобрести его можно в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Тольятти вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».​

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