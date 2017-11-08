Разрешите войти?

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Стоит ли связываться с рынком франшизы.

Предположим, у вас завелась пара миллионов свободных рублей. Банковские вклады по понятной причине (годовая доходность максимум 140 тыс.) вас не устраивают, в ценных бумагах вы особо не разбираетесь, однако четко понимаете, что деньги должны работать. Остается вложение в бизнес, но создавать что-то с нуля очень тяжело. «ПН» решил выяснить, имеет ли смысл вложиться в франшизу.

В головах российских обывателей слово «франшиза» в первую очередь вызывает ассоциации с едой. При этом специалисты считают яркой звездой на небосклоне отношений партнеров по коммерческой концессии, давшей толчок всей индустрии, не вездесущий «Макдоналдс», а компанию Zinger. Ее швейные машины были популярны еще в начале ХХ века и потому получили массовое распространение как в Европе, так и на американском континенте. Именно Zinger первой развила огромную сеть мастерских под брендом своей компании, продавая возможность использовать товарный знак любому заинтересованному в этом бизнесе.

На территорию России франчайзинг как направление бизнеса пришел в 90-е, однако бурный рост рынка начался в начале нулевых. В 2003-м в Москве состоялась выставка франшиз, где были представлены 15 продуктов различных организаций, которые в итоге и стали первыми ласточками франчайзинга в РФ, копируя европейскую и американскую модели.

Сегодня спектр франчайзингового предложения в сфере услуг и производства вырос многократно: тысячи организаций придумывают собственные схемы и правила, оформляя любой готовый бизнес как франшизу. Из-за обильного насыщения рынка и большого интереса к нему со стороны потенциальных клиентов появилось немалое количество недобросовестных франшизеров, или попросту мошенников, которые бросают тень на всех игроков. Но, по мнению экспертов, на рынке франшиз не все так плохо.

В том числе франчайзинг часто оказывается кратчайшим путем к успеху предпринимателя – мировой процент банкротств является довольно низким, поскольку более крупная организация защищает франчайзи путем предоставления рекомендаций и установления стандартов. Например, в США только 4% всех франшизированных предприятий прекратили свое существование.

Итак, с чего стоит начать человеку, решившемуся попробовать себя на ниве франчайзинга. Первое – необходимо выбрать направление деятельности. Предположим, вы так и не смогли психологически отделить от понятия «франшиза» общепитовскую составляющую или не видите себя кем-то иным, кроме как руководителем популярной гамбургерной в вашем городе. Тогда все просто: идете на сайт головной организации, открываете раздел «для партнеров» и изучаете его.

А что делать, если вы не знаете, чем хотите заняться? Для этого случая в рунете существуют многочисленные площадки по продаже франшиз: beboss.ru, franchiserussia.ru, frenchbook.ru, franchbook.ru и другие. Франшизы продаются в таких разных областях, как художественные галереи, мастерские по ремонту, пивные бары, продажа автозапчастей, предоставление юридических услуг, медицина и так далее. Есть даже франшиза по продаже услуг для «упаковки франшиз».

Классическая формула франшизы выглядит следующим образом: покупатель (франчайзи) получает от продавца (франшизера) права на товарный знак и (опционально) средства производства или оказания услуги. Франшизер получает за предоставление всего этого пушальный взнос, а после взимает с франчайзи абонентскую плату (роялти). Иногда права на использование товарного знака передаются безвозмездно, но тогда стоит ждать огромного роялти или жестких ограничений в рамках вашей деятельности.

Как было сказано выше, игроки придумывают все новые и новые схемы франчайзинга, иногда сильно отличающиеся от классической. Именно в этих схемах и возможен подвох, из-за которого впоследствии ваш бизнес может пойти крахом.

Илья ДЕМИН, основатель действующей тольяттинской франшизы ООО «Центр защиты прав потребителей «Щит»:

– Скрупулезное изучение договоров и консультация с юристом – базовые правила при выборе франшизы. Но подвох можно разглядеть еще на ранней стадии изучения проекта. Иногда франшизер заявляет невменяемый пушальный взнос или роялти, что должно вас насторожить. Взять, к примеру, нашу франшизу – юридический кабинет. Чтобы открыть такой кабинет, нужны, по сути, только брендбук и пакет документов. Соответственно, ни о каких миллионах рублей первоначального взноса и речи быть не может. В нашем случае франчайзи даже не обязательно иметь юридическое образование: схема работы выстроена таким образом, что партнер в своем кабинете, открытом под товарным знаком «Щит», собирает дела и, если не может помочь клиенту сам, передает их в головной офис. На основании этого и формируется роялти: если мы выполняем для него какую-то работу – он платит больше. Если же партнер не смог привлечь клиентов в текущем месяце, мы не потребуем роялти вовсе.

В рамках своей деятельности я не раз становился свидетелем того, как человек, купивший ту или иную франшизу, платит франшизеру огромные деньги, не имея при этом прибыли и попросту не понимая, что ему делать. Как итог – банкротство. В общем, покупая франшизу, вы должны иметь четкий список вопросов, и, если сопровождающие документы на эти вопросы не отвечают, от франшизы стоит отказаться. Кроме того, я считаю обязательным общение с теми, кто уже работает с интересующим вас франшизером: съездите, познакомьтесь и расспросите обо всем. Желательно посетить и головной офис.

Товарный знак, который вы планируете купить, должен иметь номер приоритета. Если такого номера нет, это значит, что любой может просто взять данный логотип и открыть под ним свое предприятие. Вы должны быть уверены, что франшизер не продаст свой продукт кому-то еще в вашем городе или районе, создавая тем самым ненужную конкуренцию. Короче говоря, нюансов много, и советую особенно не вчитываться в так называемые «положительные отзывы» в интернете, ибо зачастую они покупные.

Однако не хочу напугать читателей «ПН»: франшиза на самом деле отличный способ вложить ваши сбережения и приумножить их. Я знаю примеры, когда франчайзи выходил на прибыль уже через три недели после начала деятельности. Так что не бойтесь, скрупулезно изучите маркетинговый план и дерзайте.

Какое самое популярное направление франчайзинга сегодня? Разумеется, в первую очередь стоит назвать сектор общепита – так уж исторически сложилось. Дальше идут торговые сети типа Zara или FixPrice. Но вход в эти секторы требует серьезных вложений. А вот микрофинансовые организации растут как грибы, так как здесь первоначальные затраты куда меньше.

Люди благоразумные опасаются этого вида услуг ровно так же, как и неблагоразумные, но уже попавшие в кредитные сети. Несмотря на такое отношение, экономические реалии и слабая финансовая грамотность россиян позволяют «микрокредиторам» успешно развиваться и расширять свои сети в виде франшиз.

Но и тут не все однозначно: россияне кредиты-то берут, а вот возвращают с неохотой. Поэтому на плечи франчайзи ложится малоприятная работа по «выбиванию» долгов с населения. Эксперты утверждают, что сотни предпринимателей, начавших бизнес в сфере кредитования, в итоге отказываются от него по данной причине.