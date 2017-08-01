Развивая производство

«КуйбышевАзот» привлекает в регион миллиардные инвестиции.

20 июля в Самаре состоялось подписание соглашения между ПАО «КуйбышевАзот» и итальянским концерном Maire Tecnimont group о создании в Тольятти совместного предприятия по производству карбамида. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко и управляющий директор МЕТ Development SpA Фабио Фрителли. Инвестиции в проект составят 10,9 млрд рублей. В церемонии принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. «Создание этого производства – еще один шаг по импортозамещению и наращиванию экспортного потенциала», – заявил он.

Одно из ведущих предприятий российской химической промышленности ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A (проектное подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A., Италия) в минувший четверг объявили о создании совместного предприятия с целью разработки, строительства, финансирования, обслуживания и эксплуатации нового производства гранулированного карбамида – одного из наиболее востребованных удобрений в сельском хозяйстве, на долю которого приходится более 70% всего мирового потребления. Само производство будет расположено в Тольятти. Его мощность составит 525 тыс. тонн в год (1500 тонн в сутки).

В церемонии подписания документов также приняли участие генеральный директор Maire Tecnimont Пьерроберто Фолджиеро, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко и министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков.

Особенным это событие делает тот факт, что подписание соглашения состоялось всего через неделю после принятия конгрессом США нового пакета санкций против России, которые как раз направлены на вывод инвестиций зарубежных компаний из страны. Учитывая глобальные финансовые потери, которые несет экономика РФ в последние месяцы, привлечение миллиардных инвестиций в регион при участии ведущих мировых компаний – лидеров химической отрасли, станет весомым вкладом ПАО «КуйбышевАзот» в поддержание благоприятного делового климата не только в области, но и в стране. Более того, новый проект позволит привлечь в регион самые современные технологии и укрепить позиции Самарской области на рынке минеральных удобрений.

Немого об условиях создания СП. Доли участия обеих сторон распределятся следующим образом: ПАО «КуйбышевАзот» – 68% и MET Development – 32%. Общий размер инвестиций в проект предварительно оценен на уровне около €160 млн, или порядка 11 млрд рублей.

Еще один весьма важный для нашего моногорода факт: новое производство будет создано на площадке ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти. Стороны уже начали разработку базовой инженерной и проектной документации под руководством Tecnimont S.p.A (Tecnimont) в сотрудничестве с Stamicarbon B.V. и АО «НИИК» в качестве проектного института.

В проекте используется современная технология бассейнового реактора Urea 2000Plus®, а лицензиатом технологии грануляции в псевдоожиженном слое является компания Stamicarbon – один из признанных лидеров в области разработок и лицензирования технологии получения карбамида (входит в группу Maire Tecnimont). Кстати, всего в мире построено более 240 заводов по производству карбамида с использованием технологии Stamicarbon. Эта технология удовлетворит даже самых предвзятых борцов за чистоту воздуха: она обеспечивает экологически чистое и безопасное производство и уровень потребления ресурсов, соответствующий лучшим мировым аналогам.

Для того чтобы процесс реализации проекта шел точно по намеченному графику, стороны тесно сотрудничают в мероприятиях по его структурированию с целью увеличения финансирования без права регресса: партнеры планируют привлечение проектного финансирования от иностранных банков, под гарантии страхового экспортного агентства Sace (Италия, входит в CDP Group).

После завершения работ по проектированию и оформлению финансовых аспектов, которое ожидается во II квартале 2018 года, СП заключит контракт с Tecnimont (подразделение Maire Tecnimont) на проектирование и строительство на условиях «под ключ». Ожидается, что совместное предприятие выпустит первый продукт в 2020 году.

«Новый проект по строительству производства карбамида, реализуемый в Тольятти с нашими итальянскими партнерами, позволит «КуйбышевАзоту» привлечь на промышленную площадку предприятия современные технологии, увеличить производство востребованного потребителями продукта и усилить позиции компании на рынке минеральных удобрений», – заявил после подписания соглашения генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

«Это важный шаг в нашей стратегии развития проектов, который является подтверждением надежности конкурентного предложения такой интегрированной в сфере технологий, проектирования, поставок и строительства компании, как Maire Tecnimont. Мы очень заинтересованы в стратегическом сотрудничестве с одним из лидеров отрасли – ПАО «КуйбышевАзот», в нашем основном направлении бизнеса – производстве удобрений», – отметил гендиректор компании Maire Tecnimont Пиерроберто Фолджиеро.

Губернатор области Николай Меркушкин также высоко оценил инвестиционный потенциал ПАО «КуйбышевАзот». «За последние три года на предприятии было запущено три совместных производства с участием иностранного капитала, в стадии завершения находится еще один проект. Общая сумма инвестиций в тольяттинский завод за последние несколько лет составила более €1 млрд. Уверен, что и совместный проект с вашей компанией будет также успешен. Для этого на «КуйбышевАзоте» созданы все необходимые условия», – обращаясь к Пьерроберто Фолджиеро, подчеркнул Николай Меркушкин. Среди особенностей тольяттинского предприятия, глава региона выделил соблюдение всех самых современных требований в области менеджмента и технологий, а также высокую производительность труда на предприятии.

«Со своей стороны, правительство Самарской области будет оказывать СП всю необходимую поддержку, чтобы проект был реализован в заявленные сроки», – подчеркнул Николай Меркушкин.

Пьерроберто Фолджиеро выразил слова благодарности губернатору за поддержку областного правительства в реализации этого масштабного проекта. «В основу нашего решения о создании СП в Тольятти легло несколько причин. Во-первых, это деловая репутация нашего партнера, компании «КуйбышевАзот». Во-вторых, это потенциал региона по потреблению удобрений, его рост. И третье – это наличие природных ресурсов, в частности природного газа. Комбинация всех этих трех факторов послужила основой для принятия решения о работе в Самарской области», – сообщил господин Фолджиеро. Он добавил, что впервые реализация проекта будет застрахована итальянским государственным экспортно-кредитным агентством SACE. «Хочу подчеркнуть, что создание совместного предприятия с «КуйбышевАзотом» было одобрено и поддержано итальянским правительством», – сказал гендиректор Maire Tecnimont. По его словам, это позволит привлечь финансирование со стороны пула международных финансовых институтов.