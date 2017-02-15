Роботы, сервис, инновации. Главные тренды банковского рынка – 2017

Главный банковский тренд 2017 года – продолжение тенденции к консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка.

Банковский сектор в наступившем году ожидает множество перемен – от совершенствования качества сервиса и создания биометрической аутентификации до продолжения консолидации крупных игроков, удешевления фондирования и, как следствие, восстановления розничного кредитования. Кстати, тренд на снижение ставок по кредитам озвучил глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что ожидает прибыль банковского сектора за 2016 год на уровне 800 млрд рублей. Что же касается прибыли банков по итогам 2017 года, то базовый сценарий предполагает ее в размере 850 млрд рублей, позитивный – около 1 трлн, а негативный – 650 млрд.

Мы живем во времена, когда потребители ожидают от своих банков оперативного и качественного сервиса. Так что именно совершенствование услуг и легкость их использования в наше время стали источником основной волны позитива на банковском рынке. В 2017 году сфера услуг грозит пополниться очередными фантастическими продуктами.

Одним из главных двигателей банковских инноваций стала платежная директива ЕС, которая вступит в силу в наступившем году. Директива ЕС устанавливает требования к открытой архитектуре розничных финансовых услуг, то есть открытый банкинг или отмену «банковской тайны». На практике это означает сведение воедино картины всех финансовых операций клиента и последующего централизованного управления полученными в ходе этого процесса данными. Так финучреждения смогут получить больше информации о предпочтениях своих клиентов и на основе этих знаний разрабатывать новые финансовые продукты.

В результате четверть всех банков в мире приобрели финтехкомпании, а 60% рассматривают возможность сотрудничества с ними. Среди преимуществ обмена сведениями в сфере банкинга следует отметить прозрачность, конкурентоспособность и поддержку инноваций, что позитивно сказывается на общем предоставлении банковских услуг.

В 2017-м банковская сфера также готовит внедрение инновационных технологий, многие из которых еще недавно казались перспективой далекого будущего. Из самых передовых можно отметить внедрение систем биометрической аутентификации. Множество паролей от карт, мобильного и онлайн-банков и других сервисов становится все сложнее запоминать, поэтому биометрическая аутентификация – это, несомненно, будущее защиты информации и данных.

Еще один тренд: все большая роль в работе финучреждений отводится искусственному интеллекту, или чатботам. Эффективность их работы сложно переоценить: достаточно вспомнить длинные классические произведения, которые порой вынуждены слушать клиенты, дозвонившиеся в колл-центры. Так что в скором времени чатботы, обрабатывающие заявки клиентов, станут в банковской сфере нормой.

Сбербанк, кстати, еще в IV квартале прошлого года запустил робота-юриста, который может писать исковые заявления. Этот робот позволит кредитной организации в 2017 году высвободить 3 тыс. рабочих мест. «На текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут в течение полугодия на этих роботов», – пояснил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик.

«Благодаря цифровой трансформации число сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое», – заявил президент госбанка Герман Греф. Планы по сокращению персонала соответствуют тренду – появляется все больше сервисов, которые позволяют людям получать услуги самостоятельно и дистанционно. И если в последние несколько лет финтехинновации в основном происходили вокруг сектора розничного банкинга, то в 2017 году они проникнут и в сектор корпоративного банкинга.

Теперь обратимся непосредственно к финансовым трендам банковского сектора. В наступившем году темпы их роста, как и прежде, будут определяться динамикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. Здесь как всегда, рассматриваются три сценария – базовый, негативный и позитивный. По базовому сценарию, разработанному экспертом RAEX, в 2017 году совокупный кредитный портфель прибавит 6% на фоне замедления инфляции и удешевления фондирования. Если этот прогноз состоится, банки смогут продолжить снижение ставок, что приведет к росту всех сегментов кредитования, за исключением необеспеченных потребкредитов. Кредиты крупному бизнесу прибавят около 7%, МСБ – около 5%. В свою очередь портфель ипотечных кредитов замедлит темпы прироста до 9% в связи с завершением госпрограммы субсидирования ставки и ростом цен на первичное жилье в результате изменений в законодательстве о долевом строительстве. В рамках негативного сценария кредиты крупному бизнесу покажут падение на 4% (без учета валютной переоценки), сокращение портфелей МСБ и необеспеченных потребкредитов достигнет 3 и 8% соответственно, а портфель ипотеки вырастет на 6–7%. Позитивный сценарий предусматривает рост портфеля кредитов МСБ на 7%, кредитов крупному бизнесу – на 11%, необеспеченных потребкредитов – на 3%, ипотеки – на 14%.

Главный банковский тренд 2017 года – продолжение тенденции к консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка. «Предыдущая чистка банков оказалась очень дорогостоящей и привела к тому, что ЦБ направил Агентству по страхованию вкладов кредиты в размере 1,3 трлн рублей, – комментируют эксперты. – Сейчас ЦБ планирует осуществлять процедуру bail-in, при которой издержки по спасению банка ложатся на акционеров и кредиторов, которыми обычно являются крупнейшие российские компании».

Однако здесь есть один нюанс: он заключается в проблемных кредитах крупному бизнесу, скрытых в реструктуризациях. Согласно официальным данным, доля просроченной задолженности по таким кредитам крупному бизнесу в 2,5 раза меньше, чем по кредитам МСБ. Однако, по оценкам RAEX, еще около 7% ссуд крупному бизнесу, хотя и не имеют просроченных платежей, являются проблемными. Адекватное резервирование таких ссуд, считают эксперты, может «съесть» до половины прибыли, которую банки получат в 2017 году.

Еще один тренд, претендующий на звание позитивного: розничное кредитование пусть медленно, но все же восстанавливается. Ранее участники рынка выражали опасения по поводу способности российских банков возобновить розничное кредитование теми же темпами, что и в 2009–2010 годах. «Хорошая новость заключается в том, что проблемная задолженность перестала расти, достигнув максимума 923 млрд рублей, или 8,6% розничного кредитного портфеля. Неипотечное кредитование растет медленно – всего на 0,2% с середины лета, но все же восстановление этого сектора фиксируется», – говорят наблюдатели.

И в завершение – прогнозы об ожидаемых доходах банков. В рамках базового сценария в 2017 году эксперты ожидают снижения прибыли на 5–10% по сравнению 2016 годом за счет роста отчислений в резервы по проблемным активам до 850 млрд рублей. Позитивный сценарий может принести кредитным учреждениям около 1 трлн рублей, а негативный – 650 млрд. Кстати, о первых доходах уже отчитался Сбербанк: в январе 2017 года госбанк заработал 57,9 млрд рублей, что вдвое выше январского результата 2016 года. Основная причина – скромный рост резервов: 20 млрд против более чем 60 млрд рублей в январе 2016 года, как следует из комментариев банка.