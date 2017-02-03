Руки в буки. Электронное книгоиздание в России

В чем причина спада в книжной индустрии? Можно говорить о двух принципиальных факторах: радикальное сокращение традиционной книжной дистрибуции и изменения, которые происходят в образе жизни.

Ассоциация интернет-издателей представила доклад о ситуации в российской книжной индустрии и электронном книгоиздании. В документе проанализированы структура рынка, особенности его развития, роль ключевых игроков и проблемы отрасли. «ПН» приводит основные положения доклада.

Ударная пятилетка

За пять лет, прошедших после выхода в 2011 году первого обзора электронного книгоиздания в России, ситуация на этом рынке значительно изменилась: в три раза вырос актуальный ассортимент, продажи электронных книг в денежном выражении выросли примерно в семь раз. Выросла и аудитория электронных книг – ими пользуются примерно треть всех читателей. При этом само потребление электронных книг все больше переходит с экранов специализированных устройств на экраны смартфонов.

Изменилась и структура рынка: успели появиться и уйти с рынка несколько крупных магазинов, крупнейший магазин и агрегатор приобрел нового совладельца, российские сервисы, связанные с электронными книгами, начали успешно развиваться за рубежом. Главное – электронные книги стали более привычны для читателей, а издатели, несмотря на не слишком значительные доходы от продажи электронного контента, все активнее работают на этом рынке.

Ситуация с печатными книгами

Рост потребления электронных книг явно контрастирует с продолжающимся спадом, который переживает книжная индустрия в России. Если судить по данным производства печатных книг, сам по себе экономический кризис далеко не единственная причина спада производства. На него, безусловно, оказали влияние несколько волн экономического кризиса. После 2008 года общее производство книг сокращалось практически ежегодно. Индустрия постаралась выправиться в 2013 году, но уже в 2014-м ее накрыла волна общей экономической рецессии в стране.

Производство, хотя и с некоторой задержкой, реагирует на снижение спроса. Издательства стараются удовлетворить спрос самых разных читателей и стремятся сдержать сокращение ассортимента.

При этом рынок в денежном выражении сокращается не так заметно, поскольку издательства, стараясь сохранить доходы, повышают цены (с 2011 по 2015 год примерно на 22%). Однако существенный рост доли доходов, приходящихся на электронные книги, пока не компенсирует снижение продаж печатных книг. Сокращение валового тиража вместе с усилиями по сохранению ассортимента приводит к постепенному сокращению среднего тиража.

C 2011 года средний тираж книг, выпускаемых в России, снизился примерно в полтора раза, а за последнее десятилетие практически в два раза. Примечательно, однако, не только то, что уменьшается средний тираж, но и заметно меняется доля разных тиражей в общем ассортименте.

После 2011 года доля книг в ассортименте, выпускаемых тиражами до 1 тыс. экземпляров, превысила половину всех издаваемых в России. Доля же бестселлеров, книг с тиражами более 10 тыс. экземпляров, напротив, сократилась за последние восемь лет практически вдвое. Даже издательства среднего размера, не говоря уже о небольших, все чаще оперируют скромными тиражами, поскольку большие тиражи могут позволить себе только крупные издательства. Нормой стал первый тираж книги в 2–3 тыс. экземпляров. А вот издательства, выпускающие научную и профессиональную литературу, уже практически целиком перешли на выпуск минимальных тиражей в несколько сотен экземпляров, печатающихся с помощью малотиражного цифрового производства.

Причины спада

В чем причина такой ситуации в книжной индустрии? Можно говорить о двух принципиальных факторах, являющихся ключевыми для этого процесса: радикальное сокращение традиционной книжной дистрибуции и изменения, которые происходят в образе жизни.

В 2011 году в России функционировали примерно 3 тыс. книжных магазинов, к 2015 году их число сократилось на 30%. Несмотря на развитие интернет-торговли, ни один из книжных интернет-магазинов так и не смог стать российским Amazon, на продажи которого приходится более половины розничной торговли книгами в США. Поэтому уменьшение точек физических продаж – это прежде всего сокращение дистрибуции, поскольку основная часть книжной розницы в России до сих приходится на книжные магазины и федеральные книжные сети. Но, кроме того, уменьшение количества магазинов – это сокращение «средней длины полки», то есть книжного ассортимента, который может быть актуально представлен потребителю. Тираж книги – это не только товар, но и его реклама. Снижение дистрибуции в магазинах ограничивает и размер тиражей, и книжный ассортимент.

Сокращение инфраструктуры, впрочем, не единственная причина спада в индустрии. Более существенная, на наш взгляд, – постепенное уменьшение количества читателей книг и объема их чтения. Уменьшение количества читателей происходит прежде всего за счет сокращения времени, которое уделяется чтению, не связанному с образованием или профессиональными обязанностями. Конкуренция с новыми медиа – тенденция, которую можно было наблюдать уже и пять лет назад. К концу 2015 года в России насчитывалось 80,5 млн интернет-пользователей. При этом больше половины из них (57%, 66,5 млн) выходили в сеть каждый день.

В апреле 2012 году ежедневная аудитория yandex.ru, самого популярного сайта России, впервые превысила ежедневно аудиторию крупнейшего телеканала. В 2016 году уже пять интернет-сайтов – «Яндекс», Google, «ВКонтакте», YouTube и Mail.ru – обогнали по размеру аудитории российские телеканалы.

Нельзя сказать, что аудитория интернета не читает. Напротив, значительная часть интернет-пользователей как раз читает, но не книги, а новостные ленты, статьи на интернет-ресурсах, посты в блогах и социальных сетях. Вот только на чтение книг у россиян остается все меньше времени. По данным регулярных опросов ВЦИОМ, если в 2009 году только четверть опрошенных говорила о том, что вообще не читает книг, то в 2014 году их доля увеличилась до 36%.

Нельзя сказать, что снижение интереса к чтению исключительно российская тенденция. Данные мониторинга американской исследовательской организации Pew Research Center показывают, что и в США, в одной из самых развитых «книжных» наций мира, с каждым годом постепенно становится все меньше читателей. С 2011 по 2015 год доля тех, кто прочитал хотя бы одну книгу за последний год, снизилась с 79 до 72%.

Аудитория электронных книг

На общем фоне снижения количества времени, уделяемого книгам, весьма оптимистично смотрится тенденция роста относительного числа читателей электронных книг (см. диаграмму № 2). Последние данные на ней взяты из исследования «Российский индекс целевых групп». Это сумма долей респондентов, которые как минимум иногда читают электронные книги. Любопытно, что тот же показатель обнаруживается в другом исследовании – «Мониторинге состояния московского книжного рынка» Российского книжного союза. Это доля посещающих книжные магазины москвичей, которые признались в том, что «скачивают книги из интернета».

В 2015 году опрос ВЦИОМ о чтении и библиотеках дал схожие показатели: 17% предпочитают читать электронные книги, а еще 16% читают книги в электронном виде в исключительных случаях, предпочитая другой формат, – в сумме 33%. С учетом заданной статистической погрешности в 3,5% разница с исследованием «Российский индекс целевых групп» невелика.

Следует отметить, что лишь незначительная доля читателей электронных книг пользуется только и исключительно ими. Большинство читает и бумажные, и электронные книги. Однако электронные книги уже не вызывают практически никакого удивления: только 3% опрошенных ВЦИОМ в 2015 году не знали, что такое электронная книга.