С чистого листа

Как издать свою книгу в Тольятти.

Предположим, вы начинающий автор. Количество написанных вами текстов увеличивается с каждым годом, но об их существовании знают только друзья и родственники. И вот однажды вы поняли, что скрывать от мира эти гениальные произведения – настоящее преступление. На прошлой неделе «ПН» разобрался, стоит ли публиковать свою книгу, каким путем пойти, можно ли на этом заработать и какова вероятность заинтересовать издательство.

Быстро и бюджетно

Написание книги – огромный труд, требующий вдохновения, самодисциплины, времени и множества усилий. Но вот все это позади, и перед вами готовая рукопись, которая так и просится предстать на суд читателей и прославить своего автора. Если время заявить о себе пришло и решение издать собственную книгу принято, остается только выбрать подходящий способ.

Их достаточно много, и, чтобы не ошибиться, стоит прежде всего определиться с желаемым результатом. Большинство, конечно, мечтает о том, что увидеть свою книгу на магазинных полках с надписью «Хиты продаж», но некоторым достаточно просто издать произведение, чтобы потешить самолюбие, а кто-то даже согласен официально не регистрировать свое детище. Это, кстати, самый простой и бюджетный вариант.

Напечатать книгу можно практически в любой тольяттинской типографии. Раньше они были заинтересованы лишь в массовых тиражах, но кризис он такой – сейчас готовы издать даже один экземпляр. Кроме того, можно сэкономить, придя уже с готовым макетом. Если навыков дизайнера нет, профессионалы сверстают ваше произведение, учитывая все пожелания. Стоимость также зависит от цветности, переплета и обложки. За отдельную плату некоторые типографии получают за вас ISBN – международный стандартный книжный номер, который необходим для распространения издания. Получить его можно и самостоятельно. Цена одного такого номера в Национальном агентстве ISBN – 3540 рублей. Впрочем, можно обойтись и без него.

Издать в интернете

Само собой можно опубликовать книги в интернете: в сети легко обнаруживаются множество электронных издательств и сервисов, где каждый может издать свое произведение.

Так, создание книги на сайте «Ридеро» занимает буквально пять минут – нужно только загрузить свой текст и изображения, а сервис сам сверстает ее в печатном и электронном вариантах. Стоимость рассчитывается исходя из пожеланий автора. Например, печать книги объемом в 200 страниц формата А5, в мягкой обложке, тиражом в 20 штук обойдется в 4,4 тыс. рублей. А заказ с такими же параметрами, но в твердом переплете будет стоить уже заметно дороже – 21,5 тыс. рублей. Черно-белая печать выйдет почти на 8 тыс. рублей дешевле.

За отдельную плату можно нанять персонального помощника, который займется стилевым оформлением текста, колонтитулов и обложки. Также желательно принять в свою команду корректора и дизайнера. Кроме того, имеет смысл заказать продвижение произведения в социальных сетях. Минимальный пакет обойдется в 5 тыс. рублей. Самый дорогой – «все включено» – требует дополнительных расходов (23 тыс. рублей). «В общем, чем больше денег ты заплатишь, тем известнее станешь», – уверены тольяттинские писатели.

Однако есть услуги, не требующие никаких финансовых вложений: например, сайт предлагает бесплатное размещение вашей книги в электронных книжных магазинах, а номер ISBN присваивается в подарок. Таким образом, книга появится в продаже на Оzon, Amazon и «ЛитРес».

Признание и слава

Еще один вариант – тот самый, на который в глубине души надеется любой писатель – публикация книги крупным издательством и получение гонорара. Опытные местные авторы в один голос говорят: «В известных издательствах книги «простых смертных» даже не читают. Они занимаются тем, что находят произведения состоявшихся зарубежных авторов и переводят их. Некоторые же сразу присылают прайс-лист на оказание своих услуг».

«Сейчас все решают связи и деньги. Если у вас есть влиятельные знакомые в писательских кругах или лишние полмиллиона, вашу книгу само собой издадут и выставят на продажу, – рассказывает тольяттинский писатель и издатель Вячеслав Смирнов. – Однако на сайте любого издательства указаны четкие рамки, описывающие те произведения, в которых они заинтересованы. Если подойдете по всем критериям, может и повезти».

Именно так произошло с жительницей Тольятти Галиной Морозовой, которая придумала технику изготовления украшений из бутылочного пластика. «Я активно веду профили со своими работами в социальных сетях, – рассказывает Галина. – Кроме того, продаю свои украшения на онлайн-площадке «Ярмарка мастеров», где меня и заметило московское издательство «АСТ-Пресс». Они предложили мне написать и опубликовать свою книгу «БижуТария. Украшения из пластика», в которой пошагово описывалась бы техника их изготовления. Через два с половиной года подготовки трехтысячным тиражом вышли 64 страницы моего труда. Я получила гонорар в 20 тыс. рублей и сотню экземпляров книг».