Санаторы и провокаторы. Почему АСВ больше не будет оздоравливать банки

500 млрд рублей государственных денег, которые просто стали прибылью банков-санаторов, – это треть неофициального бюджета сочинской олимпиады.

На наших глазах уходит в прошлое эпоха финансового оздоровления частных банков: эксперты поспешили заявить, что просто отзыв лицензий у кредитных учреждений обошелся бы государству дешевле на 500 млрд рублей. Главным аргументом для такого вывода стала распространенная практика приобретения оздоравливаемых банков для перевода на них плохих активов санатора. В Самарской области санировали всего два банка, однако это удовольствие обошлось в 18 млрд рублей – столько составляет, к примеру, бюджет «Самара-Арены». Законопроект, который отстраняет АСВ от этого процесса и передает его в ведение ЦБ, уже готов и проходит первые согласования.

На самом деле экономические потери ЦБ от спасения частных банков, которое шло под руководством АСВ, исчисляются 957 млрд рублей, однако экономисты делают акцент на 500 млрд – именно столько составила выгода банков, которую они получили от дешевых кредитов регулятора (под 0,51% годовых), направленных на оздоровление санируемых финансовых институтов. Согласно исследованиям экспертов, в 19 случаях стоимость спасения была больше, чем все потенциальные выплаты по застрахованным депозитам и списания обязательств перед компаниями, связанными с государством. Еще один интересный факт: во всех 19 случаях спасенные банки имели долю рынка ниже 0,1%, а значит, их вряд ли можно было рассматривать как системно или регионально значимые. По мнению аналитиков, намного большее значение при принятии решения об их спасении стало лоббирование со стороны крупных кредиторов этих финансовых институтов.

«Правила санации позволяют оздоровляемым банкам нарушать нормативы, что подталкивает слабых инвесторов приобретать такие банки и переводить на них плохие активы, – пишет автор исследования агентство Fitch. – Процесс выбора санатора непрозрачный, требования к участию в конкурсе необременительны, а мониторинг после передачи банка слабый».

В Самарской области санировали всего два банка – «Солидарность» и АВТОВАЗБАНК, а банки-санаторы получили на эти цели 6 и 12 млрд соответственно. Тем не менее именно санация «Солидарности» чаще других приводится экспертами в пример того, «как не надо оздоравливать банки».

Восстановлением деятельности этого кредитного учреждения занималась головная организация группы «Лайф» – Пробизнесбанк, с 2008 года санировавший Газэнергобанк и Банк24.ру. В 2014 году в его руки попала «Солидарность» (банк получил на эти цели от АСВ кредит в 6 млрд рублей сроком на 10 лет), а в 2015-м санатор сам лишился лицензии. Казалось бы, благоприятнее момент для ликвидации банка, который прежде контролировала семья экс-губернатора Титова, найти сложно, но неожиданно для многих АСВ выбрало «Солидарности» нового санатора – «Российский капитал» (100% собственность АСВ). Минул еще один год, и в 2015-м «Российский капитал» сам оказался в сложном положении: сегодня АСВ хочет сбыть проблемный актив Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

«То, что «оздоровление» банков на самом деле является прибыльным бизнесом для топ-менеджмента банков-санаторов, тема давно известная, однако о ней не принято было говорить, – комментирует эксперт рынка. – В 2014–2015 годах ставки на рынке резко подскочили, и во многом из-за этого санации оказались столь выгодными».

500 млрд рублей государственных денег, которые просто стали прибылью банков-санаторов, – весьма серьезная критика. Это треть неофициального бюджета сочинской олимпиады. Еще на эти деньги можно было бы восемь раз погасить госдолг Самарской области, а заодно профинансировать строительство дорог в Тольятти на пару веков вперед. 500 млрд – это очень много денег, особенно с точки зрения беднеющих регионов.

Справедливости ради отметим, что критика проводимых «оздоровлений» достигла верхушки айсберга: в ЦБ наконец решили, что систему санации пора менять. Регулятор подготовил законопроект, который предполагает отстранение АСВ и частных инвесторов от финансового оздоровления банков и переход этого процесса полностью в ведение ЦБ. Для выполнения этих задач будет создан фонд консолидации.

Согласно расчетам Центробанка, новый механизм позволит сэкономить на оздоровлении 25–30%. Предполагается, что санируемые банки при этом будут докапитализированы сразу же и не получат права нарушать нормативы. «План ЦБ по введению механизма рекапитализации санируемых банков за счет взносов капитала будет более эффективным и менее дорогостоящим, чем действующая система дешевых кредитов от регулятора, – размышляют аналитики. – Он позволит снизить риск, связанный с приобретением санируемых банков слабыми инвесторами с намерением перевести в них свои плохие активы для улучшения собственного финансового положения, что часто влечет за собой дополнительные затраты на санацию для государства».

Сэкономить на оздоровлении банковской системы поможет также и новый способ конфискации вкладов населения после отзыва лицензии у банков, уверены наблюдатели. Речь идет о так называемых «тетрадочных вкладах», когда банкиры не учитывали деньги вкладчиков в своем официальном балансе, а создавали для них бумажную бухгалтерию. Такие вкладчики появились в Тольятти после краха ФиаБанка и Эл банка.

До недавнего времени при наличии бумажных документов, подтверждающих наличие вклада, АСВ включало этих людей в реестр, однако теперь такая практика упразднена (да и деньги у АСВ почти закончились). Вкладчикам ничего не остается, как идти в суд общей юрисдикции и ждать «процессуального решения по уголовному делу, имеющему существенно важное значение в рассматриваемом вопросе».