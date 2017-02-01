Сбербанк изучает перспективы развития бизнеса Ульяновска

26 января крупнейшие предприятия Ульяновской области посетили Председатель Поволсжкого банка Владимир Ситнов, вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин и заместитель Председателя, Управляющий отделением "Банк Татарстан" Рушан Сахбиев.

В цехах самолетостроительного завода «Авиастар-СП» представители банковского сообщества ознакомились с процессом сборки воздушных судов. Управляющий директор «Авиастара» Сергей Юрасов отметил свой положительный опыт взаимодействия со Сбербанком на ранее возглавляемым им УАЗом.

С Авиакомпанией "Волга-Днепр" Сбербанк сотрудничает много лет. В Центре управления воздушными перевозками международного авиаперевозчика партнерам показали работу комплексного тренажера самолета Ан-124-100 «Руслан», а также тренажерный центр, где проходит летная подготовка и переподготовка пилотов, повышение квалификации летного состава авиакомпании.



«Совместно со Сбербанком в Ульяновске реализуется программа квартальной застройки и многие другие проекты, в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество в рамках ипотечного кредитования, аккредитации домов и других направлений », отмечает генеральный директор крупнейшей инвестиционной компании-застройщика «Запад» Наиль Алимов.



