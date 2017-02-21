Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

С 20 февраля 2017 года Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. В случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке 10,75-12,25%.

Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.

Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0,5 п.п. для молодых семей.

По заявкам до 30 июня 2017 (включительно) продлено действие дисконта 0,5 п.п. к процентной ставке по продукту «Приобретение готового жилья» в Самарской области.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у застройщиков составляет 15%. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке, в том числе, с сервисом удаленной подачи документов в Росреестр можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».

Вместе со снижением ставок появились удобные сервисы, экономящие время клиента. «Личный кабинет заемщика» позволяет онлайн сформировать и направить в банк необходимый пакет документов, подобрать объект недвижимости, получить дополнительные консультации у специалистов. Также в «Личном кабинете» видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, информация о дальнейшем ее сопровождении. В банк нужно будет прийти только один раз – для подписания всех документов.

Другим важным нововведением стал сервис «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». После подписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Управление Росреестра. Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка. Услугу предоставляют Центры ипотечного кредитования.

Постоянное снижение ставок и специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка в Поволжье. К концу 2016 года почти 60% кредитов на жилье было выдано Поволжским банком, сообщает пресс-служба финансовой организации.

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Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru .

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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