Сбербанк выдал первые кредиты по новой программе Минсельхоза России

10 февраля 2017 года, Москва — Сбербанк заключил кредитные договоры с АО «Совхоз-Весна» (Саратовская область) и ООО «Зерновая компания» (Пензенская область) на общую сумму 230 млн рублей.

Денежные средства будут направлены на приобретение семян, удобрений и ГСМ.

«Мы продолжим наращивать свои компетенции в кредитовании агропромышленной отрасли, — подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Банк заинтересован в росте объёмов кредитования российских аграриев, и мы видим большое внимание представителей АПК к программе Минсельхоза, тем более что теперь получать льготные кредиты стало проще».



Сбербанк стал одним из первых банков, который активно включился в работу с государственной программой развития сельского хозяйства. Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года и устанавливает новые правила льготного кредитование АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Льготная ставка по кредиту для сельхозпроизводителей с 1 января 2017 года — не более 5 %.



АО «Совхоз-Весна» — производитель овощной продукции, которое специализируется на круглогодичном выращивании овощей в закрытом грунте. Общая площадь стеклянных теплиц — 24 га.



ООО «Зерновая компания» входит в ГК «АГСЭН» и занимается выращиванием озимых и яровых зерновых культур, в частности, пшеницы и ячменя. Общая площадь обрабатываемых земель составляет 50 тысяч га. ГК «АГСЭН» осуществляет полный производственный цикл, включающий выращивание, сбор, подработку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции.​

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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