Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»

Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa — «Карту с большими бонусами». Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.

При оплате на любых автозаправках, а также за поездки на такси Gett и Яндекс.Такси держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при оплате во всех кафе и ресторанах — 5%, при покупках в любых супермаркетах — 1,5%. За все другие покупки Сбербанк начислит 0,5%. Один бонус СПАСИБО равен одному рублю скидки.

Также расширились возможности списания бонусов. Теперь клиент может в онлайне обменять бонусы на авиабилеты по всему миру, развлечения (билеты в театры, на концерты и шоу), а также на такси. Также бонусы можно потратить более чем у 50 партнеров бонусной программы «Спасибо от Сбербанка». Всего более 72 000 точек по всей стране.

Новая платиновая карта, как и другие карты Сбербанка, также участвует в акциях от партнеров. Благодаря этому клиенты могут получить до 30% от стоимости покупок в рамках акций с конкретными партнерами.

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Подробнее о карте — на sberbank . ru .

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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