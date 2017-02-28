Сбербанк запустил вклад «Новый уровень»

Сбербанк запустил онлайн-вклад «Новый уровень» с повышенными процентными ставками. Вклад можно оформить в интернет-банке, мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также устройствах самообслуживания до 31 марта 2017 года.

По условиям вклада «Новый уровень» могут быть размещены денежные средства от 10 тыс. рублей сроком на 6 месяцев с начислением процентов в конце срока. Процентные ставки по вкладу – до 7,20% годовых. Вклад открывается только в рублях.

По вкладу также можно получить дополнительную надбавку 0,5% годовых при открытии в интернет-банке «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно ввести промо-код, который можно получить в онлайн-игре ИндиКот в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. При оформлении вклада с промо-кодом в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» максимальная процентная ставка будет составлять 7,70% годовых.

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С более подробной информацией о вкладе «Новый уровень» можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады»

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Помимо онлайн-вклада «Новый уровень» Сбербанк предлагает жителям Поволжья и другие возможности для накоплений. По вкладу «Сохраняй» действует ставка до 6,23%. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 5,72% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,41%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов. Данные вклады можно открыть в сервисе «Сбербанк-Онлайн» или в офисе банка, предъявив паспорт.

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Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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