Щит побери. «Ректол» потерял место на Московском

Прошлой осенью ООО «Ректол» обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просило признать незаконными действия по демонтажу рекламной конструкции – щитовой установки.

Истец: ООО «Ректол»

Ответчик: ГБУ СО «Центр размещения рекламы»

Предмет спора: демонтаж рекламной конструкции

16 января самарский арбитраж отказал ООО «Ректол», которое пыталось доказать незаконность демонтажа рекламной конструкции своего клиента. Оппонентом крупнейшего тольяттинского рекламного агентства в суде выступило ГБУ Самарской области «Центр размещения рекламы», которое ведет свою деятельность в регионе с 2012 года. О причинах демонтажа в материалах дела не сообщается.

Прошлой осенью ООО «Ректол» обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просило признать незаконными действия «Центра размещения рекламы» и министерства имущественных отношений области по осуществлению демонтажа рекламной конструкции – щитовой установки.

Рекламный щит был установлен на Московском проспекте напротив дома № 33. Согласно информации, представленной «Ректол» в суд, демонтаж был осуществлен в период с 15 ноября 2015 года по 31 января 2016 года. Истец просил восстановить нарушенное право заявителя, обязав заинтересованных лиц осуществить возврат демонтированной рекламной конструкции собственнику (ООО «Ректол») в том состоянии, в котором оно находилось до момента демонтажа.

В ходе судебного заседания суд пришел к выводу о необходимости привлечения к участию в деле в качестве третьего лица ООО «Элегант». Рекламный макет этой компании был изображен на щите. Суд решил привлечь ООО к участию в процессе в связи с тем, что принятый судебный акт может повлиять на права или обязанности сторон по отношению друг к другу.

Судебное заседание несколько раз откладывали, к делу приобщались все новые доказательства, но в итоге арбитраж все же принял сторону ГБУ. «Возможно, причиной демонтажа рекламной конструкции могла стать простая жалоба жителей близлежащих домов о том, что щит им каким-то образом мешает, – комментируют эксперты. – В таком случае рекламные конструкции могут демонтировать, несмотря на имеющуюся разрешительную документацию. При этом уплаченные взносы за выдачу разрешения и установку собственнику не возвращаются». Будет ли ООО «Ректол» оспаривать решение суда, пока неизвестно.

Напомним, что в 2015 году областные власти развернули в регионе борьбу с нелегальной наружной рекламой, которая, по оценкам участников рынка, ежемесячно приносила около 6 млн рублей теневого дохода (налоговых отчислений с этих денег в муниципальные бюджеты не поступало). По словам представителей ГБУ СО «Центр размещения рекламы», после демонтажа незаконных рекламных щитов на их месте появляются новые. Кроме того, ряд щитов располагается на частных землях. «В этом случаем мы должны установить собственника участка и направить ему предписание о демонтаже. Если за месяц требования не выполняются, мы сносим конструкцию самостоятельно», – отмечают чиновники.

В марте 2016 года «Центр размещения рекламы» провел торги на право размещения рекламных конструкций в Тольятти. Победителями стали компании «Ректол», «Ронто» и «Революция рекламы». «Законопослушные рекламные агентства, которые приняли участие в официальных торгах, работают в рамках законодательства, – говорили тогда представители компаний. – За последние два года наши организации вложили в экономику Тольятти около полумиллиарда рублей». Однако, как выяснилось, даже отстроенные отношения не могут дать стопроцентной гарантии неприкосновенности установленных рекламных конструкций.

По данным министерства имущества Самарской области, в 2015 году в Тольятти было выявлено 612 незаконных рекламных конструкций, еще около 400 штук (по предварительным данным) выявили в 2016 году. При этом эксперты тольяттинского рынка рекламы отмечают, что незаконных щитов в городе было значительно больше – не менее 1,5 тыс. штук.