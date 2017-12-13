Штрихкодирование на производстве

Современный подход к учету товаров.

На сегодняшний день на производственных предприятиях четко видна тенденция применения технологии штрихкодирования продукции. Такая автоматизированная система становится эффективным и оправданным нововведением в сфере оперативного учета товарно-материальных ценностей предприятий. О том, как технология штрихкодирования может вывести бизнес на новый уровень, рассказывает директор компании ООО «Информационные технологии» Алексей Макаров.

– Алексей Владимирович, какие проблемы можно решить, внедрив технологию штрихкодирования на производстве?

– Производственные предприятия часто сталкиваются с проблемами пересортицы сырья и деталей, отсутствием контроля партий приобретаемой и выпускаемой продукции. Технология штрихкодирования решает все эти проблемы. Помимо этого, применение штрихкодов и сканеров позволяет уменьшить количество ручных операций, следовательно, данная технология помогает снизить «человеческий фактор», а также значительно сократить время на обработку документов и, естественно, количество ошибок.

– В каких областях можно применять эту технологию?

– Штрихкодирование имеет широкое применение. Кроме привычного нанесения штрихкода на товар, можно наносить штрихкод, например, на документы. Это позволит автоматизировать документооборот: формировать документы на основании любой документации, упростить поиск документов в базе, а также отслеживать их движение. Другой пример – маркировка мест хранения бирками со штрихкодами. Это поможет автоматизировать формирование документов о размещении, сборе заказов, а также инвентаризации на складах. Размещаемая продукция «закрепляется» за местами хранения. Кладовщик сначала сканирует штрихкод на продукции, затем – код места хранения. В системе учета сохраняется информация о размещении продукции. При формировании задачи на сбор заказа сотрудник получает задание уже с указанием мест хранения.

– Как технология штрихкодирования помогает сделать бизнес эффективнее?

– Специалисты компании ООО «Информационные технологии» уже 10 лет принимают участие в проектах внедрения штрихкодирования на крупных и малых производствах, в отраслях машиностроения и электроники, общепита, стройматериалов, ЖБИ и стеклопакетов. Применение этой технологии позволило нашим заказчикам автоматизировать большую часть рутинных операций над многосоставными изделиями. Мы, как никто другой, знаем, что, используя технологию штрихкодирования, можно значительно повысить качество учета движения продукции на всех этапах его логистической активности. Наша компания работает по всей России. При внедрении такой технологии мы проводим бесплатное экспресс-обследование и учитываем индивидуальные потребности заказчика.

Если руководитель компании хочет вовремя выявить дефицит продукции, снизить затраты при инвентаризации, повысить производительность обработки продукции, увеличить рост продаж, иметь точную информацию о товарных запасах – в этом случае может все это обеспечить использование технологии штрихкодирования.

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