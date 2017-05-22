SKODA KAROQ

Мировая премьера новинки состоялась в Стокгольме.

Накануне состоялся мировой дебют новинки от чешской марки – компактного SUV ŠKODA KAROQ. Автомобиль был впервые представлен публике в Стокгольме в современном музейном центре Artipelag. ŠKODA KAROQ отличается невероятно просторным салоном и оснащается новейшими системами помощи водителю, полностью светодиодными передними фарами (опция) и – впервые в истории марки – цифровой приборной панелью. Для компактного SUV будет предложено пять вариантов двигателей мощностью от 85 кВт (115 л.с.) до 140 кВт (190 л.с.), четыре из которых являются совершенно новыми.

ŠKODA KAROQ знаменует продолжение экспансии чешского бренда в сегменте SUV. Премьера автомобиля состоялась накануне вечером в Стокгольме на территории современного музейного центра Artipelag и сопровождалась грандиозным шоу.

Новый компактный SUV от ŠKODA – автомобиль с характером. Крупные габариты, эффектные объемные формы, четкие стремительные линии и множество «кристаллических» элементов – эмоциональный и динамичный дизайн KAROQ отражает новый фирменный стиль марки для моделей сегмента SUV. Начиная с уровня оснащения Ambition для автомобиля в качестве опции доступны полностью светодиодные фары. Узкие светодиодные полосы в нижней части каждой фары выполняют роль ходовых огней и повторителей указателя поворота. Противотуманные фары с функцией подсветки поворота Corner также выполнены по технологии LED. Решетка радиатора с хромированной окантовкой имеет традиционную для автомобилей ŠKODA трапециевидную форму.

Впервые для автомобилей ŠKODA с новинкой предлагается полностью цифровая приборная панель. Водитель может выбрать один из четырех вариантов отображения информации – классический, цифровой, минималистичный или инфо-профиль. Эти варианты определяют лишь базовую структуру приборной панели. Водитель может определить, какой тип информации будет размещаться в выбранной зоне панели, а также настроить размер блоков. Информация об аудиосистеме, телефоне, состоянии автомобиля, системах помощи водителю может располагаться справа, слева или в центре дисплея.

Новинка представлена с гаммой из пяти двигателей, среди которых два бензиновых и три дизельных. Оба бензиновых агрегата и два дизельных являются абсолютно новыми для ŠKODA. Объем двигателей составляет 1.0, 1.5, 1.6 или 2.0 литра, а их мощность варьируется от 85 кВт (115 л.с.) до 140 кВт (190 л.с.). Все моторы оснащены турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, системой «Старт-стоп» и функцией рекуперации энергии торможения. Они отличаются образцовой экономичностью и соответствуют экологическому стандарту Евро-6. За исключением старшей дизельной модификации все двигатели можно заказать с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с трансмиссией DSG-7. Версия с двигателем 2.0 TDI мощностью 140 кВт (190 л.с.) уже в базовой комплектации оснащается полным приводом и семиступенчатой коробкой передач DSG. Новый двигатель 1.5 TSI оснащается системой отключения цилиндров при частичной нагрузке.

ŠKODA KAROQ обладает тонко настроенной и сбалансированной ходовой частью. Благодаря этому компактный SUV отличается превосходной управляемостью и при этом прекрасно проявляет себя на бездорожье. Начиная с комплектации Ambition для автомобиля доступна система выбора режимов движения Driving Mode Select с настройками Normal, Sport, Eco, Individual и Snow (только для модификаций с полным приводом). Режим Off-Road для модификаций с полным приводом увеличивает внедорожный потенциал ŠKODA KAROQ.