Сколько мы на самом деле платим налогов?

Мы отдаем государству почти половину заработка — просто незаметно для себя. «Медуза» меньше чем за 3 минуты объясняет, как это происходит.

В 2016 году в России с новой силой возобновилась дискуссия о налоговой реформе — нужно ли менять ставку в 13%? Следует ли ввести прогрессивную шкалу налогообложения? При этом у россиян есть стойкое ощущение, что платят они в бюджет всего ничего — а в основном он формируется за счет доходов от нефти и газа. Это не совсем так: мы отдаем государству почти половину заработка — просто незаметно для себя. «Медуза» меньше чем за 3 минуты объясняет, как это происходит.



