Скорая праздничная помощь. Что происходит в event-индустрии Тольятти

Люди стали осторожно тратить деньги, особенно на праздники. Финансовое состояние горожан, конечно, влияет на сферу развлечений, но и без работы event-агентства не сидят.

Новогодние утренники, елки и корпоративы благополучно завершились, пора бы и честь знать. Однако как бы ни так – у русского человека каждый день праздник, только интернет открой и проверь, что отмечать. Например, сегодня, 6 февраля, Международный день бармена. Совсем скоро День всех влюбленных, а есть еще дни рождения, свадьбы, дни открытых дверей и множество других мероприятий. «ПН» разобрался, что делать, если обычные посиделки наскучили, а как организовать что-то грандиозное, вы понятия не имеете.

Контроль качества

На помощь всегда готовы прийти многочисленные event-агентства – компании, специализирующиеся на организации и проведении мероприятий. Их перечень услуг может расширяться в связи с потребностью заказчика. Менеджеры могут просто подобрать аниматора и фотографа на день рождения вашего ребенка, а могут организовать праздник под ключ – иначе говоря, взять все заботы на себя: арендовать и украсить помещение, продумать с вами меню, пригласить диджея, ведущего, фокусника, видеооператора, артиста – кого угодно.

Удовольствие это, надо отметить, недешевое. Помимо оплаты труда всех выступающих и аренды, нужно будет учесть так называемое агентское вознаграждение, которое составляет примерно 10% от стоимости проекта, без учета питания на мероприятии. Зато тем самым вы освобождаете себя от множества задач и можете быть уверены, что праздник находится в надежных руках и будет продуман «от» и «до».

«В основе каждого праздника – внимание к деталям, ведь именно они делают картину целостной и позволяют говорить о статусе мероприятия. Как составлены флористические композиции, как выглядят девушки хостес при встрече, каким будет финальный аккорд праздника, мы знаем задолго до его начала. Миллион деталей под строгим контролем – это наша работа», – уверенно заявляет управляющая студии событий «Интервенция чуда» Анисия Тарабрина.

Цена вопроса

«Стоимость услуг всегда просчитывается индивидуально, так как каждое мероприятие само по себе уникально. Финальный ценник зависит от количества гостей, формата, необходимости кейтеринга и приглашенная музыкантов», – рассказывает event-менеджер Олег Южный.

Действительно, точную минимальную стоимость организации праздника нам не смогли назвать ни в одном агентстве, так как каких-либо базовых «пакетов» услуг в этой сфере не существует. «Наша цель – подстроиться под бюджет клиента и организовать мероприятие его мечты», – так декларируют свою миссию работники индустрии.

«Люди стали осторожно тратить деньги, особенно на развлечения и праздники», – говорит event-менеджер агентства событий «Премиум Арт» Ада Богуш. Финансовое состояние тольяттинцев, конечно, влияет на сферу праздников, но и без работы event-агентства не сидят. «За последние два года бюджеты на проекты снизились, меньше клиентов обращаются в агентства за организацией события. Например, на День открытых дверей в автосалоне ранее выделялось 250 тыс. рублей, сейчас сумма снизилась больше чем вдвое», – отмечает госпожа Тарабрина. Тем не менее количество праздников не уменьшается: крупные агентства организовывают примерно 10–12 мероприятий ежемесячно.

Помощь друга

Довольно часто клиенты так и не добираются до еvent-агентств. Найдя, допустим, аниматора на день рождения ребенка, они на этом успокаиваются, так как многие узконаправленные компании (например, организаторы детских праздников) сами стараются выступать в роли агентов и рекомендуют клиентам диджеев, кондитеров, арендодателей, оформителей, с которыми сотрудничают.

Аналогичная ситуация и в свадебной сфере. «Ведущие часто берут на себя функцию организаторов и помогают в выборе площадки или дают контакты фотографов и других специалистов. В этом нет ничего плохого, ребята справляются, позволяя заказчикам сэкономить», – делится Анисия Тарабрина.

Надо понимать, что в таких случаях агентское вознаграждение отдельно не обговаривается, а будет сразу включено в стоимость, которую вам огласят. Однако решив воспользоваться подобным вариантом, не поленитесь задать пару вопросов и подробнее узнать, кто приедет создавать вам праздник: посмотрите сайт, группу или страничку в соцсетях, почитайте отзывы. И хотя оставить жалобу, конечно, можно всегда, но, если событие будет испорчено, потом ничего не исправишь – деньги никто не вернет.

Культура праздника

Не считая новогодних корпоративов, чаще всего в Тольятти заказывают организацию детских дней рождения и свадеб. Стоимость проведения детского праздника в среднем по городу начинается от 2 тыс. рублей (такие расценки у самой обычной игровой анимационной программы без изысков). Со свадьбами сложнее: заложить на празднование данного события меньше 50 тыс. рублей, не беря в расчет алкоголь и питание, у вас не получится.

«Меняется культура праздников, все чаще предпочтение отдается интеллектуальным и активным развлечениям – это если глобально. Опять же каждый год появляются новые тенденции и направления, быстро набирающие популярность», – замечает госпожа Богуш.

Действительно, сейчас вы можете заказать на праздник не только шоу гигантских мыльных пузырей, которое достаточно популярно последние пару лет, но и крио-шоу (программа с жидким азотом), бумажное шоу, научное (с различными экспериментами).

Валерия Вавилина