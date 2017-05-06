Слабый или сильный?

Варианты развития экономики от экспертов РАНХиГС.

Политика ослабления курса рубля, которую в последнее время проводит государство, на самом деле не приведет к реальному росту экономики – считают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. По их мнению, слабый рубль действительно подстегнет экономику, но лишь в краткосрочной перспективе. «На второй год такой политики негативные сопутствующие эффекты замедлят темпы роста в сравнении с политикой свободного плавания», – указывают авторы прогноза. Состоятельные россияне отметили эту тенденцию еще с начала года и перевели две трети своих сбережений в валюту.

На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал Центробанк обвалить стоимость рубля, чтобы укрепить экономический рост страны. Как известно, девальвация рубля обычно дает ценовой стимул для роста внутреннего производства, конкурирующего с импортом, но у нашей страны особенный путь. Согласно официальным данным, после девальвации 2014–2015 годов эффект роста внутреннего производства в России проявился слабо. Причин здесь несколько, главные из них – внутренняя политика государства по отношению к местным производителям и предприятиям МСБ плюс разрушенные промышленные связи.

Предприниматели, серийные производства или животноводческие фермы сталкиваются с банальным отсутствием рынка сбыта. Для того чтобы снизить свои убытки, бизнес еще в начале этого года высказался против усиления курса рубля, надеясь таким образом сохранить предприятия от разорения.

Эти настроения и статистика заинтересовали экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, которые рассчитали два сценария для экономики России – базовый «стабильный рубль» и сценарий с низким курсом – «слабый рубль». В случае стабилизации национальной валюты номинальный курс составит 59,2 рубля за доллар в 2017 году и 57,7 рубля – в 2018-м. В случае продолжения ослабления рубля – 64,8 и 70 рублей соответственно.

При стабильном рубле его реальный эффективный курс вырастет на 6,6 и 5,3% в ближайшие два года. При ослаблении же национальной валюты в 2017 году снизится и ее реальный курс (на 2,5%). Однако уже в 2018 году высокая инфляция (5,7% по итогам года) повысит его на 3,5%.

Слабый рубль окажет влияние на рост экономики, указывают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара, но только на краткосрочный период. «В 2017 году, если валюта окажется стабильной, ВВП увеличится на 1,2%, а в 2018-м – на 1,8%. А при слабом рубле ВВП в этом году вырастет чуть более высокими темпами – на 1,4%, но этот эффект будет исчерпан уже через год: в 2018-м экономический рост составит всего 1,5%, то есть на 0,3 п.п. меньше, чем в базовом сценарии», – говорится в докладе.

«Использование низкого курса рубля не позволяет, во-первых, добиться заметного последовательного ускорения темпов экономического роста от года к году и, во-вторых, уже начиная со второго года такой политики негативные сопутствующие эффекты замедлят темпы роста экономики в сравнении с политикой свободного плавания», – указывают авторы прогноза.

Под такими эффектами они подразумевают невозможность одновременно обеспечить инфляцию не выше 4%, низкий уровень номинального курса рубля и низкий уровень ключевой ставки ЦБ, которую придется повысить, чтобы исключить спекуляции на валютном рынке. Кроме того, доверие населения к национальной валюте также снизится, что заставит граждан отказаться от сберегательной модели поведения и вкладывать деньги в валюту и потребление.

Отметим, что оба сценария РАНХиГС менее оптимистичны, чем целевой прогноз Минэкономразвития (именно его министерство считает для себя основным). Он предусматривает рост ВВП на 2% в 2017 году, на 1,7, 2,5 и 3,1% в следующие три года соответственно.

Предпосылки для ослабления рубля сформируются уже к лету, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. «Курс рубля будет ослабевать в номинальном выражении относительно доллара, при этом в реальном выражении он несколько укрепится», – подчеркивал Орешкин. Нынешний курс «очень выгоден для покупки иностранной валюты», отметил министр.

«Ослабление национальной валюты будет нести «серьезные репутационные риски» для ЦБ и экономической политики страны в целом: ключевую ставку придется удерживать на уровне не ниже 12% годовых (сейчас 9,75%)», – считают аналитики РАНХиГС. Напомним, что к переукреплению рубля привела именно высокая ключевая ставка вместе с низкой инфляцией. Об этом говорят и эксперты Высшей школы экономики в последнем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе»: «Снижение ставки будет приводить к росту оттока капитала и ослаблению рубля с соответствующим влиянием на ценовую динамику». Реальные ставки по кредитам при слабом рубле также будут выше, чем в базовом сценарии РАНХиГС.

При этом состоятельные россияне, внимательно следящие за политикой государства, уже давно хранят свои сбережения в валюте. Об этом, в частности, заявляет глава ВТБ24 Михаил Задорнов: «Самые богатые россияне не верят, что тенденция укрепления рубля на горизонте двух-трех лет продолжится». Отвечая на вопрос, в какой валюте гражданам стоит хранить сбережения, Задорнов сказал, что «россияне не нуждаются в советах». При этом банкир отметил, что хранение сбережений в рублях для граждан нашей страны наиболее оптимальный вариант.