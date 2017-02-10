Следи за собой. Сколько стоит застраховать жизнь и здоровье

При выборе программы страхования стоит быть внимательнее и подробно изучить, какие случаи не являются страховыми.

Жизнь штука непредсказуемая. Никогда не знаешь, в какой момент что-то может произойти и как это что-то ударит по бюджету семьи. Лучший вариант снизить риски в подобных ситуациях – застраховать жизнь и здоровье себя и своих родственников. На прошлой неделе «ПН» разбирался, где можно приобрести страховой полис и сколько за это придется заплатить.

На всякий случай

Так, «Ренессанс страхование» предлагает страховку по трем основным годовым программам. «Базовый» полис стоит 4,3 тыс. рублей и включает в себя инвалидность, телесные повреждения и смерть в результате несчастного случая. «Рекомендуемый» обойдется в 8,7 тыс. рублей, плюсом к базовому набору учитываются несчастные случаи во время активного досуга. Полис «Конструктор», помимо перечисленного, позволяет застраховаться даже от последствий укуса клеща и выбрать страховую сумму в пределах от 100 тыс. до 650 тыс. рублей.

Компания «РЕСО-Гарантия» предлагает потенциальным клиентам два варианта страхования жизни и здоровья. Относительно недорогой полис почему-то называется «Праздничный». Его стоимость варьируется от 500 до 2000 рублей в год (сумма выплаты – от 100 тыс.), и он позволяет застраховаться от последствий «классических» несчастных случаев, таких как ушибы и переломы. Полис под названием «Подорожник» (4750 рублей) гарантирует хорошие выплаты при утрате трудоспособности с установлением инвалидности.

Специалисты «Ингосстраха» настойчиво рекомендовали нам программу «Индивидуал». «Слушайте, ну это совсем недорого. Обязательные риски стоят всего 500 рублей. Выплата маленькая? Ну, тогда можно оформить полис за 10 тыс. в год, тут учтено вообще все», – настойчиво убеждал менеджер.

На перспективу

Большинство страховых компаний, кроме краткосрочного страхования жизни, предлагает и накопительное. Его плюсы – неизменность условий договора и рост страхового капитала. При наступлении страхового случая гражданин, заранее позаботившийся о себе, получит выплату, превышающую взнос, и сохранит накопления, которые сможет получить по окончании срока страхования.

У «РЕСО-Гарантия» аж шесть накопительных программ на любой вкус и кошелек, срок заключения договора по ним – от 5 до 30 лет. Минимальный размер месячного взноса – 500 рублей, годового – 3 тыс. рублей.

«Ингосстрах» предлагает четыре аналогичные программы, каждая из которых ориентирована на достижение различных целей. Например, программа «Аксиома» подходит тому, кто заинтересован в формировании накопления больше, чем в страховой защите. А «Горизонт» стоит выбрать тем, кто делает накопления в пользу третьего лица (ребенка, родителей и т.д.).

Страховая компания «Согласие» предлагает три накопительные программы сроком страхования от 5 до 47 лет и с размером страховой суммы от 100 тыс. рублей.

На внимательность

«Выбор программы страхования и ежегодного или ежемесячного взноса зависит не только от вашего возраста и уровня дохода, но и сферы деятельности. На сайтах страховых компаний с помощью онлайн-калькулятора вы можете рассчитать подходящую страховку с учетом личных особенностей и предпочтений, но оформлять страховой полис стоит все же после консультации со страховым агентом», – рассказывают представители отрасли.

Стоит быть внимательнее при выборе программы страхования и подробно изучить перечень, в котором описываются случаи, не являющиеся страховыми. Таковыми могут быть события, произошедшие вследствие управления транспортным средством определенной категории, или же занятия некоторыми видами спорта. Например, менеджер известной страховой компании сообщил нам то, что написано в договоре мелким шрифтом: если застрахованный получил травму в результате несчастного случая и скончался не на месте получения увечья, а в больнице, то это, увы, не страховой случай.

Валерия Вавилина