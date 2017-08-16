Служить и защищать

У почтальонов появится личная охрана.

«Почта России» занимается не только доставкой писем, посылок, газет и журналов, но и денежных средств – пенсий и пособий. Соответственно сотрудники почтовой службы отвечают за то, чтобы государственные деньги дошли до адресатов не только вовремя, но и в целости и сохранности. С августа в целях безопасности почтальонов в Самарской области начинают сопровождать вооруженные охранники.

Сотрудники «Почты России» нередко становятся легкой добычей для грабителей. Например, в конце мая в Самаре преступник напал на женщину-почтальона, разносившую пенсии, и отобрал сумку, в которой находилось около 500 тыс. рублей.

В «Инструкции по охране труда для почтальона по доставке почтовых отправлений, периодической печати, телеграмм и денежных средств» говорится, что, перед тем как отправится по маршруту, необходимо «проверить наличие и исправность средств освещения (в условиях ограниченной видимости), средств защиты от криминальных элементов, средств противоскольжения (зимой), средств защиты от бродячих собак». А при нападении на почтальона криминальных элементов или агрессивных собак сотрудник должен «проявлять хладнокровие и умело пользоваться средствами индивидуальной защиты, в том числе устройствами для отпугивания собак». Соответственно, все вышеперечисленное должно выдаваться.

Однако средства защиты (если они все же выдаются) от криминальных элементов работников почты в большинстве случаев все же не спасают. А новости о нападениях на почтальонов появляются все чаще.

В связи с этими обстоятельствами «Почта России» решила организовать вооруженную охрану для почтальонов Самарской области. Договор с организацией услуг по охране компания собирается заключить уже в ближайшие дни. Секьюрити будут охранять сотрудников, доставляющих пенсии и пособия, а также другие товарно-материальные ценности на дом на пеших маршрутах.

Известно, что под защиту попадут сотрудники шести почтовых отделений: в Тольятти – № 57 (Приморский бульвар, 31) и № 28 (Революционная, 58), в Самаре – № 83 (Победы, 5), № 99 (Ленинградская, 24) и № 219 (Победы, 102), а в Сызрани – № 26 (Фридриха Энгельса, 51).

Для защиты почтальонов планируется нанять 48 охранников на полгода и потратить на это 5,7 млн рублей. Стоимость контракта на два отделения в Тольятти – 1,8 млн рублей.

«Почтальонов должны охранять в соответствии с законодательством. Все телохранители специально обучены и могут при надобности оказать первую медицинскую помощь. Детали проекта и маршруты огласить мы, конечно, не можем в целях обеспечения безопасности работников почты», – сообщила пресс-секретарь «Почты России» Наталья Артемьева.

Охранники должны быть одеты в форму с логотипом исполнителя, иметь при себе служебное оружие, средства радиосвязи и (или) мобильной связи. Среди обязанностей секьюрити – умение грамотно действовать в чрезвычайной ситуации (попытка одиночного либо группового нападения на почтальона, обнаружение взрывного устройства, захват заложников) и знание порядка задержания и передачи правонарушителей в органы внутренних дел.

В условиях контракта также отмечено, что телохранителю почтальона запрещается покидать свой объект охраны: «Для приема пищи, отправления естественных надобностей и в других необходимых случаях сотрудник охраны может покидать охраняемое лицо только после его замены другим сотрудником охраны».

Какое охранное предприятие подпишет контракт с «Почтой России», покажет время. В любом случае совсем скоро на улицах города можно будет увидеть почтальонов с личной охраной.