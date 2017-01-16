Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса

Открыть свое дело, расширить текущий бизнес или открыть новое направление становится проще с кредитами от Сбербанка.

Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса снижены на 1,5-5,5%. Кроме того, предприниматели могут получить индивидуальную ставку по кредитам на сумму от 5 миллионов рублей.

Сегодня владельцы малого и среднего бизнеса пользуются продуктами Сбербанка, которые ранее были доступны только крупным компаниям. Например, в рамках предложения «Бизнес-Проект» банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию идеи, направленной на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях - до 600 миллионов рублей.

Вместе со снижением ставок и появления новых продуктов упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов «Экспресс-Ипотека» и «Экспресс-овердрафт» нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту «Доверие» снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» займ можно получить со ставкой до 16,5%.

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Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank . ru

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