СОФЖИ победил

«С.И.Т.И.» выплатит фонду неустойку.

Истец: СОФЖИ

Ответчик: ООО «С.И.Т.И.»

Предмет спора: 43 млн рублей

Апелляционный суд Самарской области оставил без изменения решение о взыскании со строительной компании «С.И.Т.И.» 43 млн рублей неустойки в пользу СОФЖИ. Для Самарского областного фонда жилья и ипотеки это решение имеет двойное значение: фонд не только получит причитающиеся ему пени, но и освободит от ареста свои счета, которые были заблокированы из-за встречного иска «С.И.Т.И.».

В 2014 году Самарский областной фонд жилья и ипотеки приступил к возведению на территории района «Южный город» объекта «СОФЖИзнь на юге Самары». Планировалось, что до ноября 2015 года будут построены почти 56 тыс. кв. м жилья экономкласса. Часть квартир заявили для участия в госпрограмме «Жилье для российской семьи». Генподрядной организацией одного из кварталов с общей площадью свыше 34 тыс. кв. м была определена компания «С.И.Т.И.».

Однако генпорядчик нарушил сроки по договору более чем на 1,5 года (срок завершения работ по договору – ноябрь 2015 года, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2017 года). Фонд, имея обязательства перед своими дольщиками по своевременной передаче им квартир, был вынужден выплачивать компенсации в виде пеней и штрафов, причем не только из-за срыва сроков, но и из-за низкого качества выполненных работ.

СОФЖИ произвел расчет пеней, разбив их в зависимости от времени и объема сданных «С.И.Т.И.» работ, и обратился в суд с иском о взыскании свыше 116 млн рублей, при этом не оплатив акт выполненных работ «С.И.Т.И.». «Учитывая, что фонд понес дополнительные расходы по осуществлению экспертиз и устранению выявленных недостатков, а генподрядчик не устранил все замечания по объекту, фонд не перечислил итоговое вознаграждение «С.И.Т.И.» целиком, ожидая выполнения генподрядчиком всех обязательств по договору», – комментировали ситуацию представители СОФЖИ.

Однако вместо денег фонд получил встречный иск: ООО «С.И.Т.И.» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании остатка по договору генподряда с СОФЖИ в сумме 43 млн рублей и неустойки в 4,88 млн рублей за нарушение сроков оплаты.

2 августа суд отказал «С.И.Т.И.» в удовлетворении требований, мотивируя это решение тем, что истцу необходимо полностью выполнить свои обязательства по договору генподряда. Однако уже 21 сентября это определение было отменено, и 26 сентября арбитраж выписал исполнительный лист о взыскании с фонда 43 млн рублей. Несмотря на то, что в соответствии с законом у СОФЖИ было время для добровольного исполнения требований, уже на следующий день в банки-партнеры фонда поступили постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства фонда. Арест был наложен в том числе и на бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий бюджетникам. Тогда же Минстрой Самарской области распространил заявление, что «намерен активно добиваться возобновления работы фонда и вести работу по привлечению недобросовестного подрядчика к ответственности».

Судя по всему, поддержка СОФЖИ Минстроем возымела действие: 19 октября одиннадцатый апелляционный суд оставил без изменения первое постановление самарского арбитража о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу СОФЖИ 43 млн.

«Поскольку судебное решение вступило в законную силу, СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета путем зачета требований к «С.И.Т.И.», – считают эксперты. Участники рынка связывают поддержку СОФЖИ с приходом на должность губернатора Дмитрия Азарова. «Известный факт, что в последние годы ООО «С.И.Т.И.» удавалось получать значительную часть госконтрактов в Самаре, в том числе и на объектах к ЧМ-2018. Похоже, ситуация изменилась», – отмечают наблюдатели.