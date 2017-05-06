«СОТИС» отдал все

За долг в 30 млн рублей.

Истец: управляющий «Автоцентр «СОТИС»

Ответчик: Банк ВТБ24

Предмет спора: автоцентр на Борковской, 77

В ближайшее время продолжится рассмотрение дела о банкротстве бывшего дилера АВТОВАЗа, а также Peugeot и FIAT ООО «Автоцентр «СОТИС». Единственное имущество ООО – автоцентр на улице Борковской – отошло по соглашению об отступном ВТБ24. Конкурсный управляющий ООО господин Годяев предпринял попытку доказать в суде недействительность данного соглашения, однако потерпел неудачу.

Основным видом деятельности предприятия с момента его основания в 1994 году являлась продажа автомобилей под брендом LADA, затем «СОТИС» стал дилером Peugeot и FIAT. На предприятиях группы трудилось 50 человек. Дилерского соглашения с АВТОВАЗом компания лишилась с приходом на завод московских менеджеров. Довольно долгое время «СОТИС» держался на продажах иномарок и сервисном обслуживании, кредитуясь в банке ВТБ24, однако с 2013 года дела у компании стали идти все хуже.

18 апреля 2014 года ООО «Промтехпроект» подало в самарский арбитраж заявление о банкротстве ООО «Автоцентр «СОТИС». Через полгода ООО признали банкротом, конкурсным управляющим утвердили Сергея Годяева. Изучив все документы ООО, управляющий подал иск к ВТБ24, требуя вернуть в конкурсную массу имущество должника, полученное банком по соглашению об отступном. В частности, в соглашении значилось нежилое здание на улице Борковской с оборудованием, тепловой узел, СТО, покрасочный комплекс и земельный участок площадью 5,763 кв. м, расположенный по адресу Борковская, 77.

Также господин Годяев потребовал у суда восстановить записи о государственной регистрации прав собственности должника на вышеуказанные объекты и считать обязательство «Автоцентр «СОТИС» в размере 33 млн рублей перед банком восстановленным. В обоснование заявленного требования конкурсный управляющий указал на то, что соглашение с банком заключено в пределах трех месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то есть на момент его заключения должник отвечал признакам неплатежеспособности. «Оспариваемая сделка повлекла за собой предпочтительное удовлетворение требований залогового кредитора перед требованием кредиторов второй очереди, поскольку на момент ее совершения должник имел задолженность по выплате заработной платы генеральному директору самого должника, господину Маркелову, в размере 478 тыс. рублей», – сказано в заявлении управляющего.

Однако суд, рассматривая жалобу Годяева, пришел к выводу, что в результате совершения оспариваемой сделки не произошло уменьшения стоимости или размера имущества должника. К тому же, по мнению судей, управляющий не представил доказательств невозможности удовлетворения требования кредиторов второй очереди за счет оставшегося имущества. «На момент совершения оспариваемой сделки банку не было известно о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества», – сделали вывод в суде.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ООО «Автоцентр «СОТИС» обратился в одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции. Судебная коллегия, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не нашла оснований для ее удовлетворения.

«Оспариваемое соглашение об отступном было заключено сторонами 29 января 2014 года, то есть в период, когда в отношении должника не велось производство по делу о банкротстве, – заявили судьи. – К тому же выплата зарплаты в полмиллиона рублей руководителю предприятия-банкрота также может быть рассмотрена как предпочтительное удовлетворение требований». Рассмотрение дела о банкротстве ООО продолжится 16 мая.