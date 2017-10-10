Современные технологии

«Другой Телеком» – новейшее поколение интернета.

Исследование скорости мобильного интернета, которое провел «ПН», прокомментировал директор компании «Другой Телеком» Александр Кондаков:

– Меня радует, что в России мобильная связь развивается быстрыми темпами. Если в начале 2000-х мы отставали от большинства стран, то в настоящий момент у нас уже проводится работа по внедрению пятого поколения сотовой связи.

В какой-то момент, правда, казалось, что сети Wi-Fi полностью подменят сотовую связь в плане доступа в интернет. Сейчас же становится ясно, что Wi-Fi является качественной альтернативой там, где сотовая связь не может дать необходимые скорость и качество, например, в местах массового скопления людей.

Стоит понимать, что мобильная связь все же еще остается неким дополнением к стационарной. Когда в Тольятти появилось 4G, все говорили, что проводной интернет больше не нужен. Однако исследование, проведенное «ПН», помогает убедиться в том, что в местах массового скопления людей мобильная связь работает не всегда хорошо. Это же можно заметить на любом городском празднике: День города, Новый год, День Победы. Стоит в одном месте собраться большому количеству людей – и не только передача данных перестает работать, но и звонки не всегда проходят. Сотовые вышки просто не в состоянии обслуживать несколько тысяч абонентов одновременно.

Таким образом, мы понимаем, что сотовая связь не сможет подменить стационарную, пока не появятся какие-то гибкие решения, позволяющие за долю секунды перенастроить объемы принимаемой информации.

Единственные в городе

Компания «Другой Телеком» является четвертым, новейшим, поколением интернета, который применяется и в сотовой связи. Сейчас у нас произошла смена носителя. Раньше интернет проводился оптическими кабелями только от центрального узла к следующим уровням (магистральные узлы, узлы агрегации, домовые), а от них к абоненту проводились медные провода. Так до сих пор продолжают работать классические провайдеры.

Наша же сеть теперь выглядит как центральный узел, от которого идет в квартиру без каких-либо промежуточных узлов оптический провод. Соответственно, носителем является оптика, а не медь. Такая технология называется GPON. Преимущество ее в том, что такие сети не требуют апгрейда: оптика может лежать и 50, и 100 лет, в зависимости от качества кабеля. К тому же если обычно мы отправляли абоненту скорость до 2,5 Гбит/с, то сейчас, в том случае если в какой-то момент этого будет не хватать, нам достаточно будет поменять плату на центральном узле – и к абоненту в этот же день поступит скорость 10 Гбит/с.

Важным моментом является то, что данная технология практически исключает аварии. Да, от обрыва кабелей невозможно застраховаться, однако 80% аварий происходят на домовом узле. У нас же отсутствует такое оборудование, что является огромным плюсом. Кроме того, своим клиентам мы предлагаем приобрести источник бесперебойного питания для GPON-устройства, который позволит работать с ноутбука, смартфона или планшета в течение двух-восьми часов без электричества. Стоимость его – порядка 1,5 тыс. рублей. В течение пяти лет он не требует никакого обслуживания, после чего вы потратите лишь 500 рублей на замену батареи.

Беспроводные сети

Вернемся к тому, что в настоящий момент лучший доступ в интернет в общественных местах – сети Wi-Fi. Согласно ПП РФ № 31 от 31.07.2014 и № 810 от 12.08.2014 в общественных местах требуется обязательная авторизация пользователей таких сетей. С гордостью хочу сказать, что нами разработана собственная система – «Другой Wi-Fi», которая не только полностью соответствует нормативной базе, но и имеет мощную маркетинговую и аналитическую составляющую. В отличие от иных продуктов на нашем портале присутствует реклама только того заведения, где «Другой Wi-Fi» установлен. Также мы даем каждому клиенту доступ со скоростью 10 Мбит/с, а не делим скорость на всех подключенных. Клиенты «Другой Wi-Fi» на сегодняшний день – «Хлопок», «Додо пицца», «План-Б», «Кофе Бин», «Тарелка», «Фрау Гретта», «Чеширский кот» и «Амбар».