Срочно требуются. Какую работу предлагают объявления на остановках

По данным Центра занятости населения, в Тольятти на конец января числится 7810 безработных человек, среди которых 15,3% молодежь, 11,7% – граждане предпенсионного возраста.

По данным Центра занятости населения, в Тольятти на конец января числилось 7810 безработных, среди них 15,3% молодежь, а 11,7% – граждане предпенсионного возраста. Уровень безработицы в городе составил 1,88%, а спрос на рынке труда – 2,4 человека на одно свободное рабочее место. Можно ли при этом найти хорошую работу по объявлению? «ПН» провел эксперимент и выяснил, куда требуются «студенты без опыта работы» и «активные пенсионеры».

Крупная компания

Если судить по рекламе, то найти работу в Тольятти совсем не сложно, достаточно открыть интернет, рекламную газету, почтовый ящик или обратить внимание на объявления на остановках, подъездах и стенах зданий.

Берем первое же попавшееся на остановке: «Подработка для студентов, работников АВТОВАЗа и активных пенсионеров. Оплата: 1100 рублей/день». Трубку снимает мужчина. На просьбу рассказать подробнее о вакансиях он отрапортовал явно заученный текст о том, что в крупную научно-производственную компанию (название которой сообщить, правда, отказался) требуются работники на производство и оптовые закупки промышленных товаров и бытовой химии. Есть два рабочих направления: административное (офисная работа) и производственное. Вместо ответа на вопросы о должностных обязанностях в офисе и на производстве мы получили приглашение на собеседование. Информацию о зарплате и графике работы услышать можно также только при личной встрече. Что ж, пробуем дальше.

Дружный коллектив

Второе объявление: «Работа пенсионерам и не только! Дружный коллектив, теплый офис». Казалось бы, что еще нужно для счастья? На звонок отвечает женщина, судя по голосу, пенсионного возраста. После расспросов об объявлении – где видели, что написано – начинается рассказ о крупной научно-производственной компании, успешно работающей на рынке 15 лет. Направления уже другие: диспетчерское (ведение журнала) и административное (прием, выдача и заказ товара). Гибкий график работы.

Для более детального обсуждения приглашают на собеседование с руководителем сегодня же. Согласившись подумать, заканчиваем беседу. Ровно через пять минут на повторный звонок по этому же номеру телефона отвечает мужчина. На заднем фоне слышны голоса, активно что-то обсуждающие, – видимо, крупный офис или колл-центр. Мужчина диктует адрес, и, как ни странно, оказывается, туда же приглашают люди из первого объявления. С собой обязательно нужно взять ручку и паспорт. Самое главное – не забыть сказать на входе, что пришли к Сергееву. Становится интересно, продолжаем искать.

Высокая зарплата

Следующее объявление: «Срочно требуются сотрудники с функционалом администратора и библиотекаря. Доход до 22 тыс. рублей». Неплохо. Звоним, и... О, чудо! Трубку берет мужчина, с которым мы разговаривали по первому номеру. Замешкавшись, спрашивает, какое объявление и где увидели, какие должности интересуют. Третий раз слушаем про компанию, но уже совсем о других вакансиях. Администратор должен контролировать поведение в офисе, прием товара и решать проблемы сотрудников, а библиотекарь – заказывать книги к печати, выдавать и принимать их. Библиотека, кстати, офисная, и только для сотрудников компании.

При записи на собеседование звучат тот же самый адрес и условия. Только фамилия руководителя, к которому направляют, меняется с Сергеева на Кравченко. «И да, это очень важно», – серьезно говорит мужчина из крупной компании. По всей вероятности, гражданину, который «завербовал» соискателя, вручается бонус. Загадочная компания.

Печальный итог

Набрав адрес офиса в поисковике, видим множество ссылок на группы в социальных сетях с названиями вроде «Черный список работодателей в Тольятти». Потратив около 15 минут на изучение отзывов, можем сделать несколько выводов. У данной научно-производственной компании нет стабильного названия. Она и «ПромТоргСервис», и «Респект», и «Продинвест», и «РусГид», и «Глазурит», и даже ИП с разными фамилиями. Таблички на входе – «Региональный центр» и «Информцентр» – судя по отзывам тольяттинцев, ищущих работу, тоже периодически меняются. Всех соискателей просят записать фамилии руководителя, к которому идут на собеседование. Причем почти всегда разные. Объявления на Avito компания выкладывает от имени другой организации, находящейся не по этому адресу.

Отзывы клюнувших на удочку соискателей говорят сами за себя: «Никакой работы там нет. Это печально известный «Информцентр». Теперь представляются как региональный центр, вербуют наивных соискателей в обновленную китайскую сетевую компанию «ТяньШи», вкладывать деньги и втюхивать товар», «Собирают деньги якобы в залог за обучающие материалы и не возвращают», «Приглашают на собеседование. Вечером звонок, сообщают, что кандидатура одобрена. На следующий день обещают оформление, с выдачей пропуска и брошюрки, за которую я должен отдать 450 рублей», «Пригласили охранником, а на самом деле учат мышлению бизнеса».

Для того чтобы уменьшить вероятность попадания в неприятные ситуации и в целях экономии вашего времени в интернете существуют так называемые «черные списки» работодателей с адресами и телефонами сомнительных предприятий. Будьте бдительны!

Валерия Вавилина