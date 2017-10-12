«СТАРТАП» на финише

В Тольятти определены лучшие студенческие проекты страны.

5 октября в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) завершилась официальная часть Первого Всероссийского студенческого фестиваля «СТАРТАП». Семь из 24 проектов, вышедших в финал, были признаны лучшими. Но, как отмечали эксперты, главное, что получили все финалисты, – возможность прокачать свои проекты.

Напомним, фестиваль проходил 4 и 5 октября на базе опорного ТГУ в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений Тольяттинского госуниверситета, Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации. Организатором мероприятия выступил Фонд «Академия российского телевидения».

На «СТАРТАПе» студенты из 14 вузов России презентовали экспертному совету и всем пришедшим на конкурс зрителям свои проекты в таких направлениях, как мобильные приложения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные игры, цифровой маркетинг и реклама, интернет-СМИ, компьютерный дизайн, интернет-сайты и веб-порталы для продвижения контента.

Профессионалы в сфере информационных и медиатехнологий, члены Академии российского телевидения, представители Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) поговорили с финалистами о цифровой экономике, правильном собеседовании с потенциальными инвесторами, об ожиданиях, о мечтах и суровой реальности бизнеса.

География конкурса – 12 городов России: Санкт-Петербург, Белгород, Тольятти, Киров, Хабаровск, Москва, Томск, Ростов-на-Дону, Иркутск, Череповец, Чебоксары, Ульяновск. 4 октября на открытии фестиваля финалисты получили свои первые награды – «серебряные» дипломы. 5 октября на церемонии закрытия призы и «золотые» дипломы достались только лучшим молодым стартаперам.

А кто на пьедестале?

Победил проект Никиты Павлова – студента Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова «Разработка игры-автосимулятора и ее публикация в Google Play». Это игра с простым управлением и детализированной графикой позволит любителям автосимуляторов прокатиться по улицам города на ретроавтомобилях.

Автор стартапа получил «золотой» диплом, а также сертификат на 50 тыс. рублей и признался: «Лично я отношусь к себе критично и понимаю, что мой проект не идеален. Значит, мне есть куда стремиться и куда расти. Конечно, теперь нужно двигаться дальше и создавать новые проекты, пытаться найти себя в новых форматах».

На второе место экспертный совет фестиваля поставил работу «Корпоративное мобильное приложение для оперативного информационного обеспечения врача» студента ТГУ Никиты Иванова. Проект призван обеспечить врачам быстрый мобильный доступ к электронным базам данных по результатам обследования пациентов. Работа была удостоена «золотого» диплома, сертификата на участие в инвестиционной сессии Клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково» и сертификата на менторскую сессию с руководителем клуба Виталием Полехиным.

«Я очень долго готовился и работал. Были мысли о том, что могу победить. Но победа все равно неожиданная и первая с данным проектом. И все-таки мне важны не победа, диплом и призы. Главное – старт и дальнейшее развитие проекта. С полученными ресурсами мы уже сможем делать то, что нужно реальным клиентам на рынке. Участие в фестивале и защита проекта перед экспертами помогли мне увидеть все свои ошибки. Теперь я могу работать над улучшением стартапа, – рассказал студент ТГУ.

На почетном третьем месте оказалась «Интерактивная онлайн-платформа art/timeline» (НИУ Высшая школа экономики) – удобный инструмент для изучения истории искусств – таймлайн с возможностью запоминания материалов посредством тестов и других игр.

Студентка НИУ ВШЭ Галина Даутова думала, что шансы ее проекта на победу невысоки, но теперь понимает, как ее стартап важен и нужен. «Теперь нужно идти только вперед!» – заявила победительница. Вместе с дипломом она получила сертификат на менторскую сессию с сооснователем Клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково» Алексеем Горячевым и сертификат на консультацию по ускорению IT-бизнеса от экспертов ФРИИ.

Щедрый СТАРТАП

Дополнительно экспертный совет отметил еще четыре проекта.

«Золотые» дипломы: Мобильное приложение «Я хочу» (Донской государственный технический университет), где можно оставлять свои желания по приобретению какого-либо товара и делать заказы для других пользователей; Агрегатор официальных брендовых интернет-магазинов одежды (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) – мобильный проводник в мире моды с новостной лентой магазинов-партнеров и интеллектуальным поиском только нужных товаров;

сертификат на менторскую сессию с Алексеем Горячевым – стартап «ЗРЕНИЕ 2.0» (Донской государственный технический университет) – единое городское мобильное приложение дополненной реальности для распространения развлекательного и информационно-рекламного контента, для организации пиар-кампаний и информационного сопровождения городских мероприятий;

сертификат на менторскую сессию с Виталием Полехиным – проект «Видеоигра «Киибо. Последняя надежда» (НИУ ВШЭ). По задумке авторов это будет новая отечественная компьютерная игра, которая бы могла встать в ряд с другими мировыми игровыми разработками.

Вадим Малыч, заместитель директора Фонда развития интернет-инициатив по образовательным проектам:

– Реализуем мы все, лишь бы они сами хотели этого. Но ребятам будет точно не просто. Важна не столько идея, сколько ее реализация, понимание насколько команда готова к реализации, хватает ли ей компетенций. Также важно знать, достаточно ли большой рынок, чтобы удовлетворить запрос клиентов и достаточно ли денег на рынке для инвесторов, точно ли команда проекта понимает, кто клиент, кому нужно идти продавать? Главное для авторов стартапов – это пробовать, ловить обратную связь, делать работу над ошибками и двигаться дальше.

Оксана Барковская, член Академии Российского телевидения, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ»:

– Я выберу для себя один проект и буду вести его как инвестор. Все представленные стартапы вполне реализуемы, особенно в сфере мультимедиа. Фестиваль собрал потрясающих ребят! Уже сегодня можно оценить, куда движется наша страна, как все меняется к лучшему и какое будущее нас ждет, если ребята в свои 19–20 лет придумывают такие проекты. Уверена, что они через 10–15 лет будут у власти. Это значит, что у меня, по крайней мере, точно будет счастливая пенсия.

Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного опорного университета:

– У фестиваля «СТАРТАП» очень удачный старт. Совместно с Фондом «Академия российского телевидения» нам удалось обеспечить запланированный высокий уровень представленных работ и уровень экспертов. Образовательный эффект также оказался хорошим – на мастер-классах и лекциях присутствовали не только финалисты конкурса – авторы проектов – но и студенты ТГУ. Надеюсь, что «СТАРТАП» будет продолжаться. Этот первый блин не превратился в ком, а стал очень удачным начинанием.

На фестивале было представлено много интересных проектов. Конечно, на всех экспертов впечатление произвел Никита Павлов, занявший первое место. Он создал игру-симулятор, которую скачали уже 2 млн раз. Парень зарабатывает деньги! Эксперты и оценили именно этот реальный результат. Были проекты с сильными идеями, которые можно развивать. Скажу по собственному опыту: я подавал заявки на получение грантов в Российский фонд фундаментальных исследований несколько раз, но получил грант только с седьмого раза. Во всяком конкурсе есть элемент везения, но для автора любого проекта каждый такой конкурс дает потрясающий образовательный эффект.

Я был приятно удивлен уровнем проектов студентов Тольяттинского госуниверситета и увидел в этих стартапах много интересных идей. Из 10 представленных проектов один вызвал у меня живейший интерес, думаю, как интегрировать с ним свои идеи. Есть еще три наработки, которые интересны университету. Отмечу, что проект мобильного расписания мы уже поддерживаем!