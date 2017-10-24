Светлая сторона

От чего зависит успешный маркетинг города.

Несмотря на различные негативные прогнозы, Тольятти в последние месяцы уверенно демонстрирует достижения, связанные с успешным маркетингом своей территории. Этому есть логичное объяснение: наш город – уникальный промышленный центр с развитой инфраструктурой, природными ресурсами и богатым человеческим потенциалом. Именно здесь находятся одна из лучших ОЭЗ в стране и самое большое количество индустриальных парков (в сравнении с другими регионами). При этом и поводов для критики территории достаточно, но на этот раз «ПН» остановился на позитивной стороне: это тоже иногда полезно.

Включение Самарской области в топ-10 самых привлекательных регионов для иностранных инвестиций стало знаковым событием для нашего города, ведь шестому месту в престижном рейтинге региона оказался обязан именно Тольятти. Ключевую роль здесь сыграло, конечно же, присвоение городу статуса ТОР, который добавил нашей территории дополнительных инструментов привлечения денег и льгот для предпринимателей. И, несмотря на то, что статус ТОР получили еще несколько городов, Тольятти сорвал настоящий «джек-пот»: именно сюда выстроилась настоящая очередь из резидентов, именно ТОР «Тольятти» чаще всего упоминается в поисковых системах.

С момента получения заветного статуса число резидентов нашей территории опережающего развития увеличилось до 14 с общим объемом инвестиций в 3,6 млрд рублей и 1346 новых рабочих мест. По информации городской администрации, в настоящий момент несколько десятков компаний готовят документы о получении статуса резидента ТОР, это значит, что город получит дополнительные деньги, а тольяттинцы – возможность для трудоустройства и достойные зарплаты.

Почему же наш город вдруг стал той самой «тихой гаванью» для инвесторов? Этому феномену есть несколько объяснений. Во-первых, крайне удачное логистическое расположение Тольятти. В непосредственной близости – трасса М5, железнодорожный вокзал и аэропорт Курумоч. Из города можно не только легко и быстро попасть в любую точку страны, но и организовать доставку оборудования или отправку уже готового продукта.

Во-вторых, наличие готовой промышленной инфраструктуры с подъездными путями, а в некоторых случаях – и с локальными ж/д путями.

В нашем городе больше индустриальных парков, чем в других регионах страны: парк «Тольяттисинтез», ОЭЗ «Тольятти», парк «АВТОВАЗ», индустриальный парк «ВЦМ», технопарк «Жигулевская долина» и «Химзавод». Многие из них предлагают льготы для своих резидентов, и каждый обладает своими конкурентными преимуществами в зависимости от направления деятельности инвестора. Например, у промышленной площадки парка «Тольяттисинтез» есть собственные биологические очистные сооружения и санитарно-защитная зона. Плюс развитая логистическая инфраструктура: разветвленная железнодорожная сеть, ж/д тупики и сеть автомобильных дорог, обеспечивающая проезд на федеральную трассу М5. Преимущества парка «АВТОВАЗ» – отремонтированные помещения, грузоподъемные механизмы и возможность для их монтажа, асфальтированная территория, въезды для крупногабаритного транспорта, подъездные и ж/д пути. А также полное соответствие строительным, пожарным, экологическим нормам.

Технопарк «Жигулевская долина» обладает особым статусом: это площадка для интеграции научных, образовательных, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей. Особенность технопарка в том, что он позволяет резидентам использовать не только современные офисные помещения, но и уникальные сервисы объектов технологической инфраструктуры: центра технического обеспечения, регионального центра инжиниринга, лаборатории энергоэффективности, нанолаборатории, центра прототипирования и 3D-моделирования, выставочного центра и конференц-холла.

Эксперты, комментируя роль Тольятти при включении области в топ-10 привлекательных регионов, говорят обычно следующее: «Инвестиционная привлекательность городов и регионов зависит от целого ряда факторов: наличия свободных площадок, подготовленной инфраструктуры, системы координации деятельности со всеми уровнями власти и контролирующими структурами, стабильности в регионе, активности местной горадминистрации. В Тольятти регулярно приходят новые проекты, в том числе федерального масштаба, и они реализуются. Это и получение статуса ТОР, и развитие индустриальных парков с бизнес-инкубаторами, и работа особой экономической зоны, и местная программа развития предпринимательства. Здесь создали максимально комфортную почву для привлечения инвесторов. Теперь на это поле нужно сажать правильные культуры. Через некоторое время город будет собирать урожай».

Есть и третья причина, влияющая на качество городского маркетинга и сопровождающая процесс привлечения инвестиций и экономического развития в целом, – создание позитивного имиджа Тольятти. «Это важнейший фактор, оказывающий влияние на установление и развитие внешних связей предприятий и организаций города. От того, насколько привлекательной, доступной, достаточной и качественной будет информация о ресурсах и потенциале Тольятти, во многом зависит первоначальный интерес возможных партнеров города, – заявляют наблюдатели. – Вся история Тольятти свидетельствует о постоянном развитии, стремлении к решению самых сложных и неординарных задач, совершенствовании системы городского управления. Наш город открыт для взаимовыгодного сотрудничества, готов к серьезной и честной работе со всеми заинтересованными сторонами, способен успешно реализовывать и воплощать новые идеи и инновационные проекты».