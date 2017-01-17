Такси глазами водителя из Тольятти

Сайт mobile-review разместил любопытный материал, написанный тольяттинским водителем, в котором он обвиняет службы такси в недобросовестном отношении к работникам.

Признаюсь, что у меня есть очень большая проблема. Меня в школе научили считать. Так и повелось в жизни, что я пытаюсь каждое «уникальное и единственное предложение» втиснуть в рамки голых цифр, чтобы, отбросив словесную шелуху, понять, а что я выигрываю и насколько это выгодно. Наверное, поэтому у меня не складывается с банками, где отличные и самые низкие тарифы на обслуживание, а по факту они средние или высокие – вот где мое умение дает реальную экономию. Когда я смотрю со стороны на то, что называют новой экономикой интернета, меня часто коробит, так как даже грубые подсчеты показывают, что заработать в этой экономике невозможно, а компании, организующие собственный бизнес, за красивыми словесами скрывают совсем иные вещи. Поэтому когда я получил письмо от Александра Самсонова из Тольятти, я думал, стоит ли его публиковать на сайте или разместить в блоге, даже спрашивал вас об этом. В итоге решил, что тема будет интересна для всех, причем в разрезе той самой новой экономики, когда за красивыми и громкими словами, маркетинговой раскруткой скрываются потери вполне конкретных людей, что дарят свои деньги, свой труд чужому дяде. И это снова про умение считать – сколько стоит бензин, сколько стоят амортизация машины и ее ремонт, сколько остается водителю. Как показывает практика, мало кто задумывается об этом и считает. А тот же сервис Яндекс.Такси совершенно не интересует благополучие водителей и их существование в долгосрочной перспективе, у них совершенно иные KPI, которые с этим никак не связаны. Единственная положительная роль этого агрегатора в том, что он сильно надавил на стоимость официальных служб такси и снизил их до прожиточного минимума. Впрочем, возможно, что это следствие развития рынка такси, который в России стал одним из самых больших в мире. Уверен, что вы этого не знали.

Передо мной нет никакой задачи обидеть Яндекс.Такси, с удовольствием, как и всегда, предоставим им место для ответа, если они сочтут необходимым вступить в полемику и им будет что ответить на этот материал. Пока же давайте прочитаем текст Александра, он получился эмоциональным и очень подробным.

Приход «Яндекс.Такси» в Тольятти

Тарифы и доплаты

Итак, в середине 2016 года в г. Тольятти пришел сервис «Яндекс.Такси». В начале работы тарифы по городу вполне устраивали:

В начале работы водителям не требовалось выполнять определенное количество заявок, и за каждую заявку водителю «Яндекс.Такси» доплачивало 40 рублей. И всех все устраивало: клиентов – низкие цены, водителей – высокая оплата заявок.

С 12.11.2016 г. доплаты уменьшились и стали уже не 40 рублей, а 34-36 рублей. Но это не особо замечалось, т.к. водителей и такая доплата устраивала.

И вот со стороны «Яндекс.Такси» произошло нелогичное снижение тарифа:

Логика тут одна: демпинг, но ради чего? Заказы теперь по 33-40 рублей (по базовому тарифу). Представители «Яндекс.Такси», вы сами будете работать за такие деньги? Для 2 человек это уже дешевле маршрутных такси (25 рублей с человека)!!! Можно тогда ввести стоимость посадки за каждого пассажира, например, по 20 рублей. Как только пассажиры садятся в автомобиль, водитель в программе «Таксометр» указывает, сколько человек едет. Я не вижу смысла снижать тарифы. Даже у конкурентов цены выше! Скоро в «Яндекс Такси» только наркоманы будут ездить. И вы хотите, чтобы водители хорошо относились к клиентам, да ради чего? Ради 40 рублей. Если тариф снижается, то логично было бы повысить доплаты водителям, однако все произошло по-другому:

Я сам лично работаю, и эти 19 заявок я выполняю только за 12 часов, а если не выполнять эти 19 заявок, то нечем будет семью кормить. Так кроме этого «Яндекс.Такси» и обещанные суммы не доплачивает, платят не 20 рублей, а 15-17 рублей, и не 30 рублей, а 25-27 рублей. Техническая поддержка пишет, что изменились условия, ну вы тогда и пишите реальные суммы! Фактически платят те же 40 рублей, но только если водитель делает минимум 19 заявок. А так это ОБМАН:

Тогда вопрос, почему за заказы без комиссии с доплат все равно берут комиссию? Вот 3 заказа:

Давайте теперь сравним тарифы в трех городах: Тольятти, Самара и Ульяновск:

Получается, в г. Тольятти самые низкий тариф – 7 руб./км, удивляет бесплатное ожидание 2 минуты в г. Ульяновск. Тариф 12 руб./км в Самаре объясняется большей платежеспособностью населения. Возьмем его за базовый, получается, в г. Тольятти тариф ниже на 42%, в г. Ульяновск – 17%.

Рассмотрим цены на бензин на заправках ПАО «Роснефть» в этих городах:

Цена на бензин АИ-92 в г. Тольятти и г. Самара одинакова, 34,5 рубля, а г. Ульяновск цена бензина выше на 1%, что не является критичной разницей. Фактически цена на бензин в этих трех городах одинакова.

Далее рассмотрим среднюю заработную плату также в этих трех городах:

В г. Самара и г. Ульяновск примерно одинаковый уровень заработных плат, в г. Тольятти уровень заработных плат ниже на 5%.

Исходя из вышеперечисленных данных, тариф на такси не зависит от цены на бензин, а зависит от платежеспособности населения. Когда был тариф 9 руб./км, это как-то логически и экономически было обосновано. Тариф 7 руб./км – это чистой воды демпинг за счет водителей.

Коэффициенты и зона спроса

В период снижения тарифов «Яндекс.Такси» ввело зоны спроса и увеличивающие базовый тариф коэффициенты. Самое интересное – это зоны спроса, я считаю, это обман водителей, т.к. эти зоны не работают! Можно стоять в темно-фиолетовой зоне и не получать заказы или получать без коэффициента:

Как видно из скриншотов выше, я стою в темно-фиолетовой зоне, где мало машин и куча заказов с коэффициентом 2-2,5 а то и 3, и приходит заказ из светло-фиолетовой зоны, но почему-то без коэффициента вообще. Тогда где логика? ЭТО ОБМАН!!!

Или вот еще пример. В программе «Таксометр» Комсомольский район города в темно-фиолетовой зоне спроса:

Заходим в клиентскую программу «Яндекс.Такси», выбираем 3 адреса в Комсомольском районе города и видим, что вызвать такси можно без повышающего коэффициента:

Еще одно подтверждение обмана водителей со стороны «Яндекс.Такси».

Судя по программе «Таксометр», люди вызывают такси с глади воды в реке Волга:

Да и вообще определение зон какое-то странное:

Как видно, разница в коэффициентах буквально в 100 метрах. И клиенты не понимают, они говорят, что днем в будни можно проехать за 150 рублей, а глубокой ночью в выходные – за 50 рублей.

Ошибки в программном обеспечении

В самой программе «Таксометр» имеется куча «багов» и ошибок. Например, недоработан дневной «скин» в программе: в чате список чатов написан на белом фоне, белыми буквами, а при ответах в технической поддержке не видно, что пишешь, т.к. цвет шрифта черный и совпадает с цветом фона, а маска сообщений в разделе «Сообщения» черного цвета в обоих скинах:

Также при выборе в настройках навигации «Google» в самой программе выдается ошибка «Выбранная навигационная система не установлена», а при нажатии кнопки «Установить» происходит переход в «Google Play Маркет» для установки программы «Навител Навигатор»:

Причем навигация «Навител Навигатор», установленная не из «Google Play Маркет», также не работает: выдает ту же ошибку «Выбранная навигационная система не установлена». Зачем тогда сделали какой-то выбор, непонятно.

Также в режиме ожидания в программе «Таксометр» находится карта и показывается местоположение автомобиля. Как только приходит заказ, появляется карта с маршрутом, временем до заявки и километражом. И данная карта видна до тех пор, пока водитель не нажмет кнопку «Принять», а потом она пропадает, как раз в тот момент, когда водителю и нужно видеть маршрут. В программах «Uber» и «Gett» все наоборот, карта с маршрутом всегда под рукой у водителя, и он полностью сосредоточен на маршруте, а не как в «Таксометре», постоянно надо «тыкать» в экран, чтобы запустить навигацию, потом, как подъехал, переключиться в «Таксометр», потом, когда клиент сел в машину, опять включить навигацию. ОЧЕНЬ МНОГО ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ. Причем это программа для водителя, а не для пассажира, водителю не надо постоянно показывать этот счетчик. Счетчик можно показывать или где-то в углу экрана, или уже в конце поездки, или в клиентской программе, но никак не в «Таксометре». Разве нет?

Также вызывает вопросы и сам «Яндекс.Навигатор», карты в нем намного хуже, чем в «Яндекс Карты», почему – загадка, но при работе с «Яндекс.Карты» постоянно выскакивает сообщение, что «Яндекс.Навигатор» не установлен, запустить «Яндекс.Карты», зачем? Тем более в «Яндекс.Карты» уже появился режим навигации.

Есть вопросы и к клиентской программе «Яндекс.Такси», там очень нелогично все реализовано. Клиенты иной раз двигают значок «запятая» куда захотят, иногда из-за того, что дома такого на карте нет или номер дома на карте отсутствует. Или, например, GPS на телефоне отключен, и клиент не смотрит и жмет кнопку «Далее», где эта «запятая» находится, неважно. Ужасно реализовано указание подъезда: необходимо зайти в комментарии и указать там подъезд, естественно, клиенты про это или забывают, или не знают:

Также в клиентской программе «Яндекс.Такси» нигде нет указаний о наличии детей и сколько им лет. Некоторые клиенты пишут это в комментариях:

Но что делать водителю, если он не может перевозить детей по ряду причин (не хочет, нет соответствующего удерживающего устройства или кресла)? Если нажать кнопку «Пропустить» то падает рейтинг принятых заказов (должен быть выше 30%), нужно нажать кнопку «Принять» и потом через диспетчера отменить заявку, но сколько я работаю, диспетчера часами не дозовешься. Можно битых 30 минут нажимать кнопку «Отменить заказ», писать ему сообщения – бесполезно, поэтому приходиться отменять уже принятый заказ самому, а это влияет на рейтинг выполненных заказов (должен быть выше 88%):

А самое обидное, приезжаешь на заказ, а там клиент с ребенком или с детьми. И, получается, отменить через диспетчера практически нереально, самому отменять – портить рейтинг, да и приехал ты уже на заказ, потратил время и бензин. Получается, ООО «Яндекс» фактически вынуждает водителей нарушать закон и возить детей без удерживающих устройств.

Я так думаю, что раз вызвал такси, такси приехало, но ты не указал, что поедешь с детьми, тогда сам виноват, плати неустойку и вызывай такси как положено. Я думаю, это легко реализовать, т.к. чтобы вызвать такси, надо регистрироваться в системе, а там можно ввести показатель клиента «Долг» и записывать туда неустойки, и пока клиент не погасит долг, ограничить ему доступ к сервису или включать долг в следующую поездку. Так же и с отказами от заявок. Вызвал такси, водитель приехал, а клиент отказался ехать – пожалуйста, клиенту записывается долг. А так, получается, сервис «Яндекс.Такси» ни за что не отвечает, а страдает водитель. Да, есть платная отмена заказа при онлайн-оплате, но как она работает, я в корне не понимаю, но, как написала техническая поддержка, чтобы получить компенсацию, я должен простоять на адресе 15 минут (5 минут бесплатно + 10 минут ожидания):

Также в программе «Таксометр» реализована система «Цепочка», это когда указан конечный адрес заказа и при выполнении текущего заказа приходит уже следующий. Отличная функция, но, по крайней мере у меня, она не работает! Телефон трезвонит, а на экране ничего не появляется, поэтому я не могу принять заказ по цепочке. Техническая поддержка по этому поводу молчит.

В программе «Таксометр» указаны параметры робота: 3 км и 12 минут. По 12 минутам это очень много, это легко посчитать. В городе при скорости 60 км/ч 3 км можно проехать за 3 минуты, плюс пробки и светофоры, получаем 5 минут, но никак не 12 минут.

Но почему-то программа «Таксометр» предлагает заказы, находящиеся за 6-8 км, естественно, это невыгодно, и многие водители, в т.ч. и я, отказываемся от таких заказов:

Иногда стоишь в одном районе города, а заказ приходит в другой район, и видно, что заказ рублей на 40-60, и смысла нет ехать 7-8 км, это работа себе в убыток. Сегодня техническая поддержка прислала сообщение, что настройки робота не работают, и когда устранят проблему, неизвестно:

Исходя из вышеперечисленных фактов, «Яндекс.Такси» за счет водителей совершает демпинг на рынке такси г. Тольятти, устанавливая самый низкий тариф, а также обманывает водителей. Надеюсь представители сервиса «Яндекс.Такси» ответят на поставленные здесь вопросы и сядут за стол переговоров с водителями.