Татьяна Перемышлина, Промсвязьбанк

«Глобальная цель – персональный сервис высочайшего уровня для каждого нашего клиента»

Промсвязьбанк и Банк «Возрождение» (ПАО) вступают в следующий этап интеграции. Акционеры банка должны принять решение об объединении. Окончательно этот процесс должен завершиться в начале 2018 года. Каким предстанет перед клиентами объединенный Промсвязьбанк? Что изменится в его работе? Какие задачи ставятся перед самарским оперофисом Промсвязьбанка? На эти и другие вопросы в интервью «ПН» ответила вице-президент – региональный директор ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина.

– Промсвязьбанк и банк «Возрождение» объявили, что рассмотрят вопрос об объединении. Почему было принято решение о едином банке?

– Наша глобальная цель – чтобы клиенты были довольны. То есть чтобы клиенту было максимально комфортно и удобно взаимодействовать с банком. И когда в группу ПСК* вошел банк «Возрождение», долго обсуждалось, в каком формате он будет существовать в дальнейшем. И на определенном этапе акционеры приняли решение, что нам следует объединяться, потому что именно при таком сценарии мы достигнем главной цели – а это персональный сервис высочайшего уровня для каждого нашего клиента. У каждого из объединяющихся банков есть свои сильные стороны. Для ПСБ это, конечно, его технологичность и обладание одной из лучших в России IT-платформ. «Возрождение» – это в первую очередь персональный подход каждому клиенту и в целом высокий сервис. За счет объединения мы сможем добиться большего. Мы хотим, чтобы клиенты банка «Возрождение» получили все возможности и сервисы, которые есть в ПСБ, а клиенты Промсвязьбанка ощутили то тепло и заботу, которую дарил им банк «Возрождение». Поэтому, собственно, и было принято решение о слиянии.

– На какой стадии находится процесс? Когда он завершится?

– Окончательно этот вопрос должен быть закрыт в январе 2018 года. Вся организационная работа уже завершена. Продуктовые линейки унифицированы. Сейчас переходим на единую IT-платформу. У нас уже есть большой опыт в этом вопросе. Данный процесс был опробован именно в Самаре, когда к ПСБ присоединялся Первобанк.

– Банк «Возрождение» вошел в холдинг «ПСБ» еще в 2015 году, и процесс интеграции с ним до сих пор не завершен. С Первобанком все прошло значительно быстрее. Почему на объединение с «Возрождением» потребовалось больше времени?

– Банк «Возрождение» и Первобанк – совершенно разные по своему масштабу. «Возрождение» практически в четыре раза крупнее: банк имеет точки продаж в большем количестве регионов, и клиентов у него в несколько раз больше. Нам потребовалось время, чтобы оценить бизнес «Возрождения» и перенять опыт и технологии взаимодействия с клиентами.

Еще один важный момент: интеграция банков – это прежде всего интеграция команды. Необходимо было объединить людей, которые работали в совершенно разных организациях, с разной корпоративной культурой. Надо понять, как эти люди живут, чем дышат. Необходимо слить эти культуры без потери их сильных сторон. Процесс необходимо вести очень плавно, чтобы минимизировать риски. Поэтому и потребовалось больше времени, чем на интеграцию с более компактным Первобанком.

– Что изменится для клиентов Промсвязьбанка и «Возрождения» в результате объединения двух банков?

– Прежде всего клиенты «Возрождения» получат доступ ко всем продуктам и сервисам Промсвязьбанка. Ипотечные программы, которые были одним из локомотивов «Возрождения», сейчас активно внедряются в ПСБ. По предварительным оценкам, общие активы составят 1,4 трлн рублей, это совершенно другой масштаб. А объединенный банк станет восьмым в стране. Это открывает новые перспективы. Но это также выше и ответственность перед клиентами и партнерами.

– Как отразится процесс интеграции двух кредитных учреждений на операционном офисе «Самарский» Промсвязьбанка? Насколько серьезные позиции в регионе занимал банк «Возрождение»?

– Своего подразделения у «Возрождения» в Самарской области не было. Но есть хорошие наработки. Этот банк старался всегда не просто предоставлять услуги, а именно способствовать развитию региона. Это не только то, что на поверхности – спонсорские и благотворительные проекты. Но и масштабная работа по улучшению инвестиционного климата, социальных аспектов жизни региона. Скептики скажут: а что может одна организация сделать для всего региона? Возможна и такая точка зрения, но мы просто стараемся делать хорошо свою работу.

Чем больше предпринимателей смогут быстро открыть свое дело и обучаться у нас азам бизнеса – тем больше будет рабочих мест. Или, например, вопрос усиления ипотечных программ и взаимодействия с властями и застройщиками – это и оживление спроса, и стимул к новому строительству. Еще одна наработка – связи между регионами, обмен опытом. Так, у «Возрождения» сильные позиции в Волгограде, Подмосковье, Ставрополе, Мордовии. Мы надеемся на расширение межрегионального корпоративного блока за счет более тесного взаимодействия с подразделениями «Возрождения» в ПФО, например с Мордовией.

– Будет ли оптимизироваться филиальная сеть объединенного банка?

– Конечно, сеть трансформируется. Например, если офисы двух банков находились в соседних домах. Но речь идет именно об оптимизации сети, а не о ее сокращении. Аналогичные процессы проходили в Самаре, когда шла интеграция ПСБ с Первобанком и Банком АВБ. Ведь такой сети, какая есть сейчас у ПСБ, не было ни у одного из трех банков. В результате интеграции региональная сеть только расширилась. Бизнес ПСБ и «Возрождения» пересекался не так значительно. Например, в Подмосковье, где были сильны позиции «Возрождения», ПСБ практически не работал. Есть регионы, где мы намерены расширять сеть, а не сокращать ее.

– Есть ли регионы, где присутствовал банк «Возрождение», но не было ПСБ?

– Да. Например, республики Мордовия и Карелия. После присоединения АВБ Промсвязьбанк смог выйти на рынок Ульяновской области, где были сильны позиции тольяттинского банка. В случае с «Возрождением» мы тоже расширим географию своего присутствия.

– И последний вопрос с небольшим отступлением от темы: что происходит сейчас с вкладами на фоне всех публикаций в СМИ? Как вести себя рядовому клиенту, видя, что происходит в банковской сфере?

– Вы правы, клиентов сейчас волнует не столько ставка по вкладу, сколько надежность банка. Дам совет: перед тем как нести деньги в банк, посмотрите его отчетность, рейтинги, удостоверьтесь, что все вклады застрахованы в АСВ, не бегите в тот банк, который предлагает крайне большие проценты (если ставка выше 9% годовых, то это сразу должно насторожить).

Промсвязьбанк – один из надежнейших банков РФ, входит в список 11 системно значимых кредитных организаций страны, вся наша отчетность – на сайте ЦБ, с ней могут ознакомиться все, банк прибыльный и всегда с запасом выполняет нормативы ЦБ. Подтверждений тому множество. Так, хорошие показатели Промсвязьбанка отмечает Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Накануне оно опубликовало новый выпуск «Обзора российских банков» (Russian Banks Datawatch). Обзор основан на балансовых данных на 1 сентября 2017 года, а также на оценке изменений в течение августа 2017 года и с 1 января 2017 года.

Агентство отмечает хороший рост корпоративного кредитования с корректировкой на изменение валютного курса. Промсвязьбанк показал прирост на 31 млрд рублей, или 4,7%. Банк также показал высокий прирост средств на корпоративных счетах в размере 63 млрд рублей, или 11%. Агентство отмечает, что Промсвязьбанк соблюдает требования к капиталу, включая надбавки.

Поэтому в надежности Промсвязьбанка все наши действующие и потенциальные клиенты могут быть абсолютно уверены.