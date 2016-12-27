Телефоны вместо кошельков. Как Apple и Samsung приближают конец традиционных банков

По данным банка «Русский стандарт», число платежей клиентов кредитной организации выросло в четыре раза за первые пять дней с момента запуска системы Samsung Pay.

Сначала был обмен товарами. Потом появились наличные деньги. Гораздо позже изобрели пластиковые банковские карты. И вот теперь пришло время прощаться и с пластиком. Ну или, по крайней мере, перестать носить карту с собой, так как можно привязать ее к смартфону и часам и оплачивать ими покупки. На прошлой неделе «ПН» разбирался, что происходит на рынке бесконтактных платежей и как Apple и Samsung облегчают жизнь владельцам смартфонов.

Просто приложи палец

Согласно исследованию компании Forrester Research, по итогам 2016 года объем мобильных платежей вплотную приблизился к внушительной отметке $67 млрд. Эксперты уверены, что уже к 2019 году эта сумма как минимум удвоится. И вот почему.

Корпорация Apple представила свою систему мобильных платежей в сентябре 2014 года. Благодаря Apple Pay владельцы айфонов могут оплачивать покупки по технологии NFC – «ближней бесконтактной связи»: достаточно просто поднести смартфон к терминалу и приложить палец к Touch ID. Однако работает сервис только на устройствах начиная с модели iPhone 6, в них NFC встроена по умолчанию. Обладателям айфонов более раннего поколения для пользования сервисом необходимо иметь на запястье умные часы производства Apple.

В России Apple Pay стартовал в октябре этого года, первыми систему смогли оценить владельцы MasterCard, выпущенных Сбербанком. В течение следующих трех месяцев «яблочная» корпорация верифицировала договоры еще с 12 отечественными банками, среди них – ВТБ24, «Русский стандарт», «Райффайзен». Apple Pay с картами Visa пока доступен только в Альфа-Банке и «Тинькофф».

Твой ход, андроид

В отличие от американской компании корейцы используют в своей системе платежей Samsung Pay не только NFC, но и технологию электромагнитной передачи (MST), что дает возможность производить оплату с помощью терминалов, которые поддерживают исключительно карты с магнитной полосой. Сервис доступен российским владельцам смартфонов линейки Galaxy, но только с NFC. Samsung сотрудничает с теми же самыми российскими банками, что и Apple.

Аналогичная технология Android Pay от компании Google в данный момент доступна исключительно клиентам американских банков и поддерживается операторами Visa, MasterCard, Discover и American Express. Говорить даже о приблизительной дате запуска Android Pay в России пока рано, так как компания планирует апробировать технологию за пределами американского рынка лишь в середине 2017 года и почему-то начать хочет с Австралии.

Доля устройств с операционной системой Android в России очень высокая, поэтому систему у нас очень ждут: по данным Mobile-Review, 76,5 тыс. российских владельцев аккаунтов Google Play проголосовали за ее появление на отечественном рынке.

Прощайте, пин-коды

Тем, кто переживает за сохранность данных своих банковских карт, технологические гиганты советуют успокоиться, так как пин-коды и номера пластиковых карт не хранятся ни на смартфонах, ни на серверах организаций. Для каждого конкретного случая программа случайным образом генерирует специальный ключ безопасности – токен.

«Эта технология, конечно, стимулирует покупателей. Допустим, если я выхожу из дома ненадолго, то вряд ли возьму с собой кошелек. А вот телефон у меня всегда при себе. Поэтому теперь у компаний есть дополнительная возможность получать наши кровно заработанные, когда тратить мы и не собирались, – делится своим мнением пользователь Apple Pay Надежда Орлова. – Плюс ко всему не нужно помнить пин-код каждой отдельной карточки – платежи авторизуются с помощью отпечатка пальца».

Разумеется, и Apple, и Samsung получают свою выгоду от распространения технологии. «Комиссия по дебетовым картам составляет 0,05% с транзакции, а по кредитным – 0,12%. К тому же банк платит за каждую карту, подключенную к сервису, 45 рублей в год», – объясняет консультант Альфа-Банка Анна Сахарова.