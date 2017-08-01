Точка кипения

Строители против завышенных тарифов.

Информация об обысках в региональных офисах компании «Т Плюс», которые провели оперативники ФСБ в середине этого месяца, внезапно реанимировала тольяттинскую тему, внушающую священный ужас оставшимся на рынке местным строительным компаниям. Речь идет о завышенных тарифах на водоотведение и техническое подключение для новостроек. В городе, в котором стоимость квадратного метра стабильно падает, тарифы на техподключение до сих пор остаются одними из самых высоких в России.

Два года назад строительные компании Тольятти объединились на площадке ТПП для противостояния местным энергоснабжающим организациям – ОАО «ТЕВИС», ВоКС и «Автоград-Водоканал». Основная цель коалиции – добиться установки тарифов на водоотведение и техническое подключение для новостроек на уровне других российских городов.

«В нашем городе тарифы сильно завышены. Когда стоимость квадратного метра росла и все продавалось, никто не хотел с этим разбираться. Но теперь ситуация изменилась», – говорил юрист компании «Патриот» Егор Воронов в начале 2016 года. Тогда строители выступали против принятия постановления «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» и ООО «Автоград-Водоканал» по водоснабжению и водоотведению на 2017–2019 годы».

Этот документ – основа для расчета тарифов на технологическое подключение и водоотведение с 2017 года, а сами тарифы, по словам участников рынка, включают в себя финансирование работ сторонней строительной компании.

Кроме того, в новом техзадании представители строительных компаний города указали на множество моментов, противоречащих действующему законодательству. Вот одно из них: «В перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017–2019 годы вопреки нормам действующего законодательства ОАО «ТЕВИС» необоснованно заложило мероприятия, финансирование которых отнесено на ставку за подключаемую нагрузку. Между тем это является незаконным, поскольку противоречит положениям Приказа ФСТ № 1746-э от 27 декабря 2013 года. Такие мероприятия должны финансироваться за счет ставки на протяженность сети».

«ОАО «ТЕВИС», включив в перечень спорные мероприятия, по сути, пытается создать ситуацию, при которой все застройщики города Тольятти, подключающие свои объекты к системам водоснабжения и водоотведения, вопреки действующему регламенту будут вынуждены финансировать строительство инженерных сетей в интересах ряда конкретных застройщиков. Такое положение дел создает для заинтересованных лиц неосновательное обогащение в виде сбережения части своих денежных средств, которые должны быть затрачены на оплату технологического присоединения своих объектов, а на стороне остальных застройщиков – необоснованные расходы», – заявили участники коалиции при ТПП Тольятти.

Руководители строительных компаний подтвердили «ПН» информацию о существующей в городе напряженности из-за тарифов на водоотведение и техподключение. «Мы хотим, чтобы у нас были равные условия с другими городами. Мы сравнивали наши условия с Оренбургом, Ульяновском, Казанью. У нас подключение стоит дороже. Такого быть не должно, кто-то должен положить этому конец», – заявил руководитель компании «Мое жилище» Александр Ворожейкин.

«Проблема стоимости технологических присоединений – одна из глобальных в городе, – отметил в комментарии «ПН» замгендиректора «Тольяттистройзаказчик» Геннадий Евдокимов. – В Тольятти цена не соответствует статусу моногорода. Мы сравнивали расценки техприсоединения в других регионах – везде они значительно ниже. В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области было проведено совещание с ресурсоснабжающими организациями, но пока ситуация не изменилась».

«Мы обращаемся за разъяснением в минэнергетики – получаем формальный ответ. В нем есть фраза, которая убивает: «Ставка за подключение применяется по определенному тарифу или же в индивидуальном порядке». Что это значит? Что за «индивидуальный порядок»? Кто больше принесет? Или больше понравится? Формулировка непонятна. Как можно сегодня развивать наш город и выходить из монозависимости, когда один бизнес диктует условия другому?» – заявляют участники строительного рынка.

Возвращаясь к обыскам в «Т Плюс» – частной компании, которая работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах России, – нелишним будет добавить, что приход в нее ФСБ был связан с расследованием уголовного дела о взятках топ-менеджеров «Реновы» и «Т Плюс» властям Республики Коми. Осенью 2016 года суд арестовал директора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и управляющего директора ГК «Ренова» Евгения Ольховика, которых подозревают в даче взяток властям республики на общую сумму 800 млн рублей в обмен на создание «благоприятных условий» для ведения бизнеса, в том числе с использованием повышенных тарифов на электроэнергию.