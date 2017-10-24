ТОР «ТОЛЬЯТТИ»

3,5 млрд рублей инвестиций и 1346 новых рабочих мест.

Чуть больше года назад, 28 сентября 2016-го, нашему городу присвоили статус территории опережающего социально-экономического развития – ТОР. За это время резидентами ТОР «Тольятти» стали 14 компаний с общим объемом инвестиций в 3,5 млрд рублей и планом создания 1346 новых рабочих мест. Несмотря на критику и скепсис оппонентов, Тольятти сегодня вошел в число лидеров по количеству резидентов среди всех ТОР страны. С каждым днем интерес потенциальных инвесторов к нашему городу растет, ведь в Тольятти объективно сложились привлекательные условия для развития и ведения бизнеса.

Есть все основания полагать, что нашему городу сопутствует счастливая звезда. Вот и с присвоением статуса ТОР нам тоже повезло: заявку правительства Самарской области на создание территории опережающего развития рассмотрели во внеочередном порядке, и 18 марта 2016 года специальная комиссия Министерства экономического развития РФ приняла решение о ее утверждении.

Однако до получения самого статуса команда городских управленцев должна была выполнить серьезную работу: изучить опыт создания таких территорий в других городах, отобрать проекты, которые можно реализовать в Тольятти и пройти специальный курс обучения в Московской школе управления «Сколково». В ходе обучения и была разработана программа развития, направленная на диверсификацию экономики города, которая прошла успешную защиту в Минэкономразвития.

«Рассчитываем, что в ближайшие три года в Тольятти появится порядка 12 тыс. новых рабочих мест, в том числе на малых и средних предприятиях, увеличатся налоговые поступления. Также рассчитываем, что это позволит оздоровить экономику города и будет способствовать преодолению кризиса монозависимости», – заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, присваивая Тольятти статус ТОР.

За деятельность и развитие этого глобального проекта отвечает сегодня целый ряд административных структур: администрация города, межведомственная комиссия и министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. В последние несколько месяцев рассмотрение, согласование и утверждение заявок проходят быстрее установленных сроков. Это стало возможно после обращения администрации города в правительство области с просьбой ускорить процесс наполнения ТОР «Тольятти» резидентами. В итоге в октябре 2017 года число резидентов ТОР «Тольятти» возросло до 14 компаний с общим объемом инвестиций в 3,5 млрд рублей и планом создания 1346 новых рабочих мест. Среди резидентов ТОР – ООО «Аком Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «Брайс», ООО «Зетта», ООО «Гран Лимитед», ООО «ТТС Закалка», ООО «ХМ Рус», ООО «Актив ТМК», ООО «Завод КПД» и ООО «НТЦ Евровент».

Деятельность резидентов ТОР является весьма разноплановой. Так, СП «Граниферт» налаживает экологически безопасное производство удобрений и азотных соединений. Местом реализации проекта выбрана площадка АО «КуйбышевАзот» – близость городских химпредприятий приведет к существенной экономии средств на логистике. «ТОР ТЗПО» собирается производить конвекторы отопления и тепловые пункты для снабжения строительных объектов, капитального ремонта строительных объектов и частных потребителей. «Гран Лимитед» занято созданием центра разработки программного обеспечения для контактных центров, «ТТС Закалка» производит изделия из листового стекла, «Актив ТМК» создает светодиодное оборудование и технические жидкости, а «ХМ Рус» занят производством радиаторов отопления.

Самый крупный резидент ТОР «Тольятти» – ООО «Металлист-Тольятти» – разместился на территории Индустриального парка АВТОВАЗа и занял более 15 тыс. кв. м производственных площадей. Завод производит штампы, пресс-формы и технологическую оснастку для аэрокосмической промышленности.

Накануне выхода спецвыпуска были одобрены еще две заявки. Резидентами стали ООО «Завод КПД» с инвестиционным проектом на внедрение новых методов производства в строительной отрасли (компания планирует вложить 142,3 млн рублей и создать 67 новых рабочих мест) и ООО «НТЦ Евровент» с инвестиционным проектом по созданию и запуску завода по производству энергоэффективного вентиляционного производства (инвестиции в 25,7 млн рублей и создание 79 рабочих мест). Интересная закономерность: инвестиционной комиссии и администрации города удается привлекать в ТОР «Тольятти» разноплановых резидентов, сохраняя таким образом уникальность проектов.