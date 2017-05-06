Торг неуместен

Этой весной на городском рынке недвижимости сформировались самые благоприятные условия: цены за квадратный метр в ряде предложений снизились на 13%. Причины известны: снижение банками ставки по ипотечным кредитам (она медленно ползет вниз с начала марта), повышение их лояльности к заемщикам и общая конъюнктура рынка.

Данный тренд, однако, практически не оказал влияния на сектор частных домов и коттеджей ¬- здесь продавцы снижать цены не собираются. Это и понятно: такую недвижимость могут позволить себе лишь состоятельные покупатели, которым нет необходимости обращаться к помощи банков. Ниже — десятка самых дорогих коттеджей, расположенных в пределах города. Описание и фотографии предоставлены владельцами. Мы также решили оставить некоторые авторские примечания с повышенной эмоциональной окраской.

1. Коттедж в с. Висла, 30 млн рублей.

S дома — 521,5 кв. м, S участка — 43,7 кв. м. Три этажа, материал стен — кирпич.

Площадь вспомогательных построек — 241,2 кв. м. Баня, пункт для охраны.

В доме централизованная вентиляция и кондиционеры, два бассейна. Полностью меблирован. Внутреннее убранство соответствует проекту.

На участке зеленые насаждения, зона барбекю, фонтан, пруд, мостик, грот, детская площадка. Теплая круглогодичная мойка автомобиля. Автополив. Рядом хвойный лес и река Волга.

2. Коттедж в п. Приморский, 30 млн рублей.

S дома — 280 кв. м, S участка — 15 кв. м. Один этаж, материал стен — кирпич.

В доме отделка и материалы «евростандарт», мебель и техника лучших европейских производителей.

Планировка: зал — 73 кв. м, кухня-столовая — 43 кв. м, кабинет — 18 кв. м. Три спальни, гардероб, инфракрасная сауна, терраса — 33 кв. м, гараж — 60 кв. м, техэтаж, хозкомната, баня.

Зеленые насаждения, ландшафтный дизайн участка.

3. Коттедж в селе Ягодное, 31 млн рублей.

S дома — 350 кв. м, S участка — 15 кв. м. Три этажа.

По словам риелторов, это «СУПЕР-КОТТЕДЖ!!! – 100 м от Волги».

Эксклюзивный ремонт, экологически чистые стройматериалы (деревянные евроокна из лиственницы, дубовый паркет), теплые полы в ванной. Спортзал, баня 100 кв. м.

Летнее патио с камином, мастерская, погреб, гараж на два авто.

4. Центральный район, Царское село, 33 млн рублей.

S дома — 500 кв. м, S участка — 10 кв. м. Два этажа.

Материал стен — кирпич.

Качественно построенный коттедж, отделка в классическом стиле. Три уровня. Кухня, гостиная, четыре спальни, сауна, бассейн, баня.

5. Коттедж в п. Приморский, 35 млн рублей.

S дома — 370 кв. м, S участка — 10 кв. м. Два этажа с мансардой и цоколем.

Материал стен — кирпич.

Комфортабельный современный дом из качественных материалов с учетом новейших технологий в системах отопления, канализации, охраны. Расположен в элитном охраняемом районе поселка Приморский.

Новая отделка по эксклюзивному дизайн-проекту. Все материалы, санприборы, мебель и техника — по индивидуальному заказу.

Отдельно стоящий банный комплекс: сауна + бассейн. Ландшафтный дизайн участка. Зона барбекю. Обсуждаются варианты обмена на квартиры.

6. Центральный район, Царское село, 39 млн рублей.

S дома — 603 кв. м, S участка — 10 кв. м. Два этажа.

Материал стен — кирпич.

Надежный кирпичный дом с обновленной дорогой отделкой. Дополнительный земельный участок 3 сотки, свой выход в дендрапарк.

7. Портпоселок, зеленая зона, Лесопарковое шоссе, 40 млн рублей.

S дома — 533 кв. м, S участка — 12 кв. м. Три этажа.

Материал стен — кирпич.

Охраняемый жилой комплекс «Чайка».

В доме пять этажей — три наземных и два подземных.

Имеется автономная система отопления, отдельно стоящая срубовая баня с бассейном.

Особое примечание: на участке растут сосны в два обхвата.

8. Центральный район, Царское село, 47,1 млн рублей.

S дома — 660 кв. м, S участка — 15 кв. м. Четыре этажа.

Материал стен — кирпич.

Охрана, резервная подстанция, скважина воды на полив, очень уютный дом.

9. Портпоселок, зеленая зона, Лесопарковое шоссе, 63 млн рублей.

S дома — 1000 кв. м, S участка — 25 кв. м. Три этажа.

Материал стен — кирпич.

Примечание риелтора: «Техническое оснащение дома на высоком уровне: кондиционирование, система вентиляции, медные трубы отопления, немецкие котлы, два бассейна. Баня. Гараж на четыре авто.

Ангар для спецтехники. Отделка, свет, текстиль, сантехника высочайшего класса.

Первая линия от Волги! Великолепные виды».

10. Коттедж в селе Подстепки, 80 млн рублей.

S дома — 260 кв. м, S участка — 15 кв. м. Два этажа.

Материал стен — БЛЧ.

Несмотря на самую высокую цену из всех коттеджей, выставленных на продажу в Тольятти, описание его крайне скудное: «Отделка евро, гараж — 100 кв. м, теплицы, газовое отопление. Продажа или обмен на равноценный в с. Узюково с. Ягодное или Новый Буян. Срочно!!!»

По открытым материалам сайта Волга-Инфо.