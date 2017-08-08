Трава у дома

Сколько стоит посадить газон в Тольятти.

Ухоженный газон перед домом – своего рода фетиш для иностранцев: они холят и лелеют его, и, несомненно, им гордятся. Россия тоже не осталась в стороне от этого ландшафтного увлечения, и интерес к нему среди россиян стабильно растет. В Тольятти ухоженные участки, увы, в основном окружают административные здания и парковые зоны. На прошедшей неделе «ПН» узнал, какие компании занимаются озеленением и сколько это удовольствие стоит.

Облагородят территорию

В отличие от жителей Европы и Америки россияне в большинстве своем живут не в частных домах, а в многоэтажках, и высаживать что-то возле подъезда, где трава и цветы тут же могут быть затоптаны, отваживаются только пенсионеры. Похвастаться собственным газоном в Тольятти могут дачники и владельцы частной недвижимости – там газону ничто не угрожает, и можно полностью посвятить себя уходу за ним.

Организаций, занимающихся облагораживанием территорий (будь то личные участки или же городские владения), немало. Например, на сайте «Ландшафтной мастерской» указаны партнеры компании, в числе которых мэрия Тольятти, с/п «Надежда», ОАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», министерство природных ресурсов Самарской области и другие. Полный комплекс работ по созданию посевного газона обойдется в мастерской примерно в 135 рублей за квадратный метр. Просто посеять газон такой же площади – 70 рублей. В общем-то недорого, но нужно понимать, что суммы указаны без учета стоимости материалов и их доставки. Кроме того, расценки вырастут, если объект озеленения имеет сложный рельеф.

Правильно покосят

Устройство посевного газона без подготовки основания и внесения растительного грунта в компании «ГринПарк» будет стоить от 220 рублей за квадратный метр. Цена рассчитана без стоимости посевных материалов, зато в нее входит финишная планировка почвы, внесение удобрений, прикатывание, заделка семян в почву, полив, прополка (при необходимости). Кроме того, специалисты один раз покосят газон. Если же грунт надо предварительно подготовить, то за эту процедуру придется заплатить от 200 до 500 рублей за кубический метр в зависимости от состояния грунта.

Цена на посевной газон в садовом центре «Велес» рассчитывается от 150 рублей за квадратный метр. В сумму включены земляные работы, удаление сорняков, утрамбовка земли и посадка семян газона (их стоимость входит в общую смету).

Конечно, просто посадить газон – недостаточно, нужно правильно за ним ухаживать. Для этих целей также можно нанять профессионалов, которые подсеют, прополют, покосят и удобрят ваш газон. Однократное проведение данных процедур будет стоить от 700 рублей за площадь в 100 квадратных метров.

Привезут в рулоне

Ухоженный зеленый газон может стать настоящим предметом гордости хозяина любого земельного участка. Однако его выращивание – процесс длительный. У дачников и владельцев частных домов есть отличная возможность получить такое украшение за несколько часов – достаточно приобрести рулонный газон. Самое главное его отличие – быстрое получение качественного, ровного травяного слоя. Стоит он, конечно, дороже, чем просто семена (от 100 рублей за квадратный метр), зато его привезут вам на участок в готовом виде.

Устройство рулонного газона в «ГринПарке» будет стоить от 200 рублей за один квадратный метр. И это без стоимости материалов (только работа). За ремонт одного квадратного метра испорченного покрытия просят от 350 рублей (без стоимости материала).

Вышеупомянутый садовый центр «Велес» предлагает укладку рулонного газона от 350 рублей на такую же площадь. В стоимость входят подготовительные работы, само газонное покрытие (200 на 40 сантиметров), прикатывание, полив и первая стрижка.