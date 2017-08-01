Тщательней надо

Аэропорт Курумоч получил четыре звезды, но есть недоработки.

Авторитетная исследовательская компания Skytrax (Великобритания) провела аудит международного аэропорта Курумоч и присвоила ему четыре звезды из пяти возможных. Неожиданная и, конечно, приятная оценка ставит терминал, построенный на российской периферии, в один ряд с аэропортами Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско. Впрочем, это повод не только для гордости, но и для особого внимания к деталям сервиса «Курумоча», на которых «ПН» и решил остановиться.

Для тех, кто не в теме. Skytrax – влиятельная британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами мира. Аудит аэропортов от Skytrax называется World Airport Customer Satisfaction Survey и проводится по принципу работы ресторанного критика: эксперты берут на себя роль обычных пассажиров, которые проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе, магазины и зоны отдыха аэропорта. Проверяются такие критерии, как эффективность работы персонала, размеры очередей у стоек паспортного контроля, скорость выдачи багажа по прибытии, качество общепита, бизнес-залы, помещения для официальных делегаций, чистота терминалов возможность выхода в интернет и прочие удобства. По итогам оценки каждого параметра аэропорту присуждается то или иное количество звезд.

«Четыре звезды Skytrax – это самое серьезное признание, которое получил новый терминал аэропорта Курумоч за два года работы. Оно демонстрирует высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту и является результатом труда всех производственных подразделений, наших коллег из управляющей компании «Аэропорты Регионов» и партнеров-арендаторов», – заявил исполнительный директор аэропорта Константин Былинин.

Большинство авиапассажиров дружно хвалит обновленный «Курумоч». Хотя их восторги, безусловно, вызваны и сильным контрастом по сравнению с тем, что было раньше. Вот, например, типичный комплементарный отзыв с местного туристического форума: «Ну что сказать? Просто супер! Спасибо будущему чемпионату мира по футболу, который состоится в Самаре. Вероятно, это событие ускорило строительство потрясающего аэропорта».

Между тем дотянуться до звезд и не упасть опаленным ими – довольно сложная задача. До сих пор есть ряд недоработок в сервисе аэропорта, пройти мимо них никак нельзя. Начнем, пожалуй, с огромной парковки перед аэропортом. С 23 июня администрация изменила правила пользования ей. «В целях оптимизации движения транспорта по привокзальной площади вводится оплата за повторный въезд на Краткосрочную парковку в течение часа. Услуги парковочного комплекса подлежат оплате с первой минуты по тарифу за 60 минут – 200 рублей», – цитата с официального сайта «Курумоча». Любопытно, что при этом аэропорт не несет ответственности за оставленное на своей территории авто.

«Таксист то ли по неведению, то ли по безразличию остановился довольно далеко от входа в здание, – пишет некто Elena Dost (здесь и далее цитаты с сайта otzovik.com – авт.), – и вот первый минус – нет пандусов для чемоданов. Точнее пандус есть, но он всего один и только рядом с терминалом. Хочется спросить и архитекторов, и строителей: почему? Кому нужен высокий бордюрный камень вдоль дороги?»

Идем дальше. Плитка, которой выложена площадь перед входом в аэропорт, местами уже просела и разрушилась. Интересно, выдержит ли кладка до 2018 года? Или придется объявлять новый тендер?

Препятствие с парковкой и бордюрами позади, и, наконец, вот он – просторный трехэтажный аэропорт. 24 стойки регистрации, кафе, рестораны, магазины, комната матери и ребенка и огромный каменный шар (что-то типа малой архитектурной формы).

Как выяснилось, здесь тоже есть свои недостатки: «Нам пришлось ждать начала регистрации три часа в ночное время. Это не страшно – бывает. Ужасно другое – на огромных пустых площадях всего лишь несколько рядов кресел на втором этаже, – пишет Марришка. – Родители с детьми разного возраста доставали из чемоданов пледики и полотенца и устраивали детей прямо на полу. Непонятно, то ли мы в аэропорту, то ли в цыганском таборе. Неужели при строительстве не предполагалось, что рейсы могут задерживаться? Или на кресла просто денег не хватило? Внешне терминал смотрится красиво, но удобств пассажирам это не добавило».

Далее поговорим об интимных и весьма важных удобствах – туалетах. Эти помещения вызывают у посетивших «Курумоч» самое большое негодование. «В старом здании был туалет на 10 «посадочных мест», а в новом – комнатенка на две персоны. Причем кабинки минимальных размеров. Будет забавно посмотреть на «туалетный сервис» в 2018 году при наплыве пассажиров», – пишет пользователь с ником Verom.

На этом претензии пассажиров не заканчиваются. «Куда дели представительства компаний? Да, этот этаж видно, но как туда попасть? На поиски входа потратили четверть часа, так как ни лифт, ни эскалатор туда «не ходят»! Надо, оказывается, добежать до крайней левой стены аэропорта, найти потайную дверцу, за дверцей – потайная пожарная лестница, по ней подняться пешком и оказаться на этаже представительств, – возмущается тот же Verom. – Идем дальше – пограничный контроль: как в том анекдоте – мы сделаем 15 окошек, чтобы работало только одно».

Пожелания посетителей руководству «Курумоча» очень простые: «Купить и установить кресла, вовремя подать трап и необходимое количество автобусов, сделать удобную навигацию – все это не настолько затратно в сравнении со стоимостью строительства нового терминала. Нужно просто немного подумать о тех, для кого был построен аэропорт. В общем, тщательней надо, ребята».