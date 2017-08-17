Цена свободы

Судом рассмотрено крупнейшее региональное дело о мошенничестве.

На прошлой неделе в Октябрьском районном суде Самары состоялось оглашение окончательного приговора по делу о мошенничестве в особо крупном размере, где сумма ущерба составляет почти 1,5 млрд рублей. Обвиняемыми значились трое тольяттинцев: экс-управляющая Центральным отделением № 4257 Поволжского банка Сбербанка Светлана Лисицына, ее подчиненный Владислав Герасимов и начальник финансово-экономического управления ОАО «КуйбышевАзот» Лариса Смолева.

Как все начиналось

Производство запутанного уголовного дела открыто в 2012 году, тогда как сама история, в ходе которой ОАО «КуйбышевАзот» понесло огромные убытки, берет свое начало 8 января 2003-го. В этот день был заключен договор, по которому отделение Сбербанка, возглавляемое Лисицыной, начало осуществлять для предприятия консультационные, маркетинговые и прочие услуги на рынке ценных бумаг. Размещать деньги в векселях гораздо выгоднее, чем на обычных банковских счетах, и потому «КуйбышевАзот» воспринимал сотрудничество со Сбербанком как эффективный экономический инструмент, который без сбоев работал до 2010 года.

Однако в марте 2012-го «КуйбышевАзот» направил Сбербанку письмо, в котором говорилось о том, что в связи с неисполнением финансовой организацией обязательств по договору от 8 января 2003 года она задолжала заводу сумму в 1 388 388 000 рублей. Причем цифры были указаны без учета упущенной выгоды.

На предложение погасить данную задолженность банк ответил категорическим отказом, основанием для которого стал тот факт, что руководство Сбербанка якобы вообще не было проинформировано о существовании этого договора. К этому времени Светлана Лисицына и ее подчиненный Владислав Герасимов, которые были инициаторами сотрудничества с КуАЗом, в банке не работали, уволившись по собственному желанию в 2010 году.

Договориться полюбовно не получилось: финансисты предложили куазовцам обратиться в правоохранительные органы, дабы привлечь к ответственности единственного, по их мнению, виновника сложившейся ситуации – Светлану Лисицыну.

Разбирательства

ОАО «КуйбышевАзот», в свою очередь, такое поведение оппонента не устроило: договор заключался с банком, а не с частным лицом. Кроме того, Сбербанк усердно выполнял обязательства на протяжении семи лет, в документообороте учувствовали десятки сотрудников этой организации, а проверки контролирующих органов не выявили ни одного нарушения.

В сентябре 2012 года ОАО «КуйбышевАзот» подало заявление в арбитражный суд с требованием взыскания с ОАО «Сбербанк России» долга по договору от 8 января 2003 года. Банк же инициировал возбуждение уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении Светланы Лисицыной, которым занялось первое отделение СО ФСБ. Спустя полгода арбитражный суд удовлетворил требования завода, предписав взыскать со Сбербанка 1 687 603 000 рублей.

Однако финансисты сразу же обжаловали данное решение, а дело Лисицыной было переквалифицировано на статью «Мошенничество», и им занялось ГУС ГУ МВД России по Самарской области.

В мае 2014 года апелляционный суд отменил решение арбитражного о взыскании задолженности Сбербанка перед «КуйбышевАзотом». Тем не менее судьи отметили правоту завода по важным моментам. Инстанция заключила, что Лисицына имела полномочия на заключение договора от 8 января 2003 года и сделки по нему не являются мнимыми или притворными. Кстати, Сбербанк еще в 2013 году обращался в арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать эти сделки мнимыми, но успеха не добился.

Запрещенный прием

В августе 2014 года «КуйбышевАзот», приняв во внимание доводы арбитражного суда Поволжского округа, изменил формулировку и снизил сумму иска до 1, 4 млрд рублей и в ноябре вновь подал иск в арбитражный суд Самарской области. Тут же неожиданно один из сотрудников ОАО «КуйбышевАзот», начальник финансово-экономического управления Лариса Смолева была переведена следствием из разряда свидетелей в подозреваемые. Ей было предъявлено обвинение в экономическом преступлении в составе группы с преступным сговором с Лисицыной и Герасимовым. 18 ноября 2014 года Смолева была арестована и помещена в СИЗО.

На заводе заявили, что уверены в невиновности Ларисы Смолевой, а обвинения в ее адрес считают необоснованными. Усилиями юристов ОАО «КуйбышевАзот» добилось для Ларисы Смолевой смягчения меры пресечения, и в декабре 2014-го она вернулась домой.

Увы, покидать квартиру она не могла, так как смягченной мерой пресечения был домашний арест. Восемь месяцев женщина не выходила на улицу, несмотря на ухудшение здоровья и нескончаемые ходатайства в разные инстанции со стороны руководства и профсоюзной организации предприятия.

Люди важнее

Лариса Смолева категорически отрицала свою вину, утверждая на слушании суда, что ни один сотрудник ОАО «КуйбышевАзот» не втянут в «преступный сговор» с Лисицыной и Герасимовым, однако все также оставалась под домашним арестом. Судя по всему, этот факт подтолкнул руководство предприятия принять сложное решение.

В июле 2015 года ОАО «КуйбышевАзот» отзывает свои исковые претензии к ОАО «Сбербанк России», потеряв право вернуть 1,5 миллиарда. Мера пресечения для Ларисы Смолевой меняется: домашний арест заменен на подписку о невыезде.

В марте 2016 года дело было передано в Октябрьский районный суд Самары.

Как стало известно, профсоюз и коллеги Смолевой не остались в стороне: в течение года на каждом судебном слушании в зале обязательно находились представители из разных цехов и подразделений завода. Такая мера была предпринята, как пояснили нам в профкоме, так как люди выказывали обеспокоенность и недовольство сложившейся ситуацией. Таким образом, у коллектива была возможность составить собственное мнение о процессе.

Решение суда зачитывалось в течение двух дней, 7 и 8 августа. Всех трех фигурантов по делу – Лисицыну, Герасимова и Смолеву – суд полностью оправдал.

Сергей Туманов, председатель профсоюзного комитета ПАО «КуйбышевАзот»:

– Профсоюз внимательно следил за развитием событий, представители коллектива лично присутствовали на заседаниях в течение года. Можем сказать, что мы удовлетворены решением, и оно соответствует тому, что мы слышали на заседаниях.

Виктор Герасименко, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»:

– Мы всегда были уверены в невиновности Смолевой и рады, что суд во всем разобрался.

Сергей Карпов, адвокат Смолевой:

– Мы верили в справедливый приговор. Судом были объективно рассмотрены материалы дела и в рамках судебного расследования были опровергнуты все доводы обвинения. Приговор абсолютно законный и обоснованный.