Ты отвези меня туда. Как меняется тольяттинский рынок такси

Мы решили заказать такси от нашего офиса до молла «Парк Хаус». Выводы: «Яндекс» заметно дешевле Uber, а Gett почему-то скрывает стоимость поездки.

С минувшего лета в Тольятти наконец стали доступны все три главных сервиса по заказу такси с помощью мобильных приложений – «Яндекс.Такси», Uber и Gett. Демократичная ценовая политика, адекватные водители и удобная схема вызова автомобиля быстро сделали сервисы очень популярными у горожан. На прошлой неделе «ПН» разбирался, в чем разница между службами, означает ли их появление, что эпоха звонков в диспетчерскую таксопарков закончилась, и когда они повысят цены.

Автомобиль, лодка, вертолет

Сервис для онлайн-заказа такси от компании «Яндекс» был запущен в тестовом режиме 26 октября 2011 года. Своих автомобилей у компании нет, она сотрудничает с крупными городскими таксопарками. К примеру, в Тольятти с «Яндекс.Такси» работают 19 парков, среди которых – «ElitPlus», «Merger», «Круиз», «Три пятерки».

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«Мы предоставляем облачное программное обеспечение «Яндекс.Таксометр», которое полностью автоматизирует работу таксопарка и взаимодействие с водителями. Если же парк собирается одновременно работать с другими такси-сервисами, водителям будет необходимо иметь несколько приложений, а это как минимум неудобно. Кроме того, у нас самая низкая комиссия для таксопарков на рынке», – объясняет систему мотивации к совместной работе генеральный директор компании Тигран Худавердян.

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Сервис Uber заслуживает внимания за уникальные формы взаимодействия с клиентами: UberEats занимается доставкой еды, UberBoat в Стамбуле осуществляет лодочную переправу через Босфор, UberPool – совместные поездки для нескольких пассажиров. В планах компании – внедрение беспилотных автомобилей и перевозка клиентов на вертолете. Компания сотрудничает не только с таксопарками, но и частными водителями. Оплата поездки производится преимущественно с помощью банковской карты.

Компания Gett была основана в 2011 году, а уже через четыре года ее оборот составил $150 млн и она вошла в топ-15 самых быстрорастущих компаний мира по версии Forbes. Сервис доступен в США, Великобритании, России и Израиле. Непосредственных услуг такси Gett не предоставляет, а лишь позволяет лицензированным таксопаркам получать заказы от пользователей мобильного приложения.

Время – деньги

Разумеется, клиенты пользуются подобными сервисами в первую очередь за их демократичную ценовую политику – поездки стоят заметно дешевле, чем в традиционных таксопарках.

Например, у «Яндекс.Такси» в Тольятти тариф выглядит следующим образом: 30 рублей за первые 5 минут, далее по городу – 7 руб/мин плюс 1 руб/км. Водитель бесплатно подождет клиента в течение пяти минут, затем за каждую минуту задержки попросит 5 рублей. По желанию пассажира водитель может быть некурящим, и доплачивать за это, разумеется, не придется.

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Uber открылся одновременно в Тольятти и Самаре 26 июля. В обоих городах действует тариф UberStart, согласно которому стоимость поездки высчитывается из 5 руб/км плюс 4 руб/мин. При этом подача автомобиля бесплатна. У компании существуют и фиксированные тарифы – например, доехать из Тольятти до аэропорта Курумоч будет стоить 1,1 тыс. рублей, а из Тольятти в Самару – 1,5 тыс. рублей.

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У Gett в Тольятти действует только один тариф – «Эконом». Конечная стоимость поездки здесь будет зависеть не только от количества минут и километров, но и от времени суток. Например, в будние дни с 10.00 до 16.00 и с 21.00 до 6.00 цена высчитывается так: 49 рублей за 5 минут и 2 километра, далее – 3 руб/мин плюс 4 руб/км. Если же машина подана в период с 6.00 до 10.00 или с 16.00 до 21.00, то стоимость километра повышается до 5 рублей. При этом независимо от времени суток каждый километр после пятнадцатого будет стоить 15 рублей.

Все сервисы используют простые, но действенные программы лояльности в виде промокодов на бесплатные пробные поездки.

Бесплатный сыр

На первый взгляд кажется, что мобильные сервисы не очень выгодны для водителей, так как даже за вычетом диспетчерских в традиционном такси они получают с каждой поездки большую сумму. На самом деле они в восторге от сотрудничества.

«Да, пассажиры платят меньше, чем в обычном таксопарке, но «Яндекс» доплачивает мне сверху. В итоге получается даже больше. Опять же спокойнее стало. Согласитесь, пьяный человек элементарно не сможет вызвать такси через приложение, его банально руки не слушаются, а там все-таки надо понажимать кнопки, забить адрес. При этом основные проблемы случаются именно из-за нетрезвых клиентов», – делится впечатлением от работы в «Яндекс.Такси» водитель Павел Кержаков.

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Демпинг позволяет сервисам избавляться от конкурентов, но он дается компаниям непросто. Согласно корпоративным данным, которые обнародовал Uber, за отчетный год, завершившийся в сентябре 2015-го, компания потеряла $2 млрд при доходе в $1,4 млрд. Таким образом, чистая прибыль компании составила -143%. По подсчетам аналитиков, клиенты Uber платили за каждую поездку всего 41% от ее реальной стоимости.

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Любопытно, что представители традиционных таксопарков абсолютно не переживают о своих перспективах. «Люди в Тольятти привыкли заказывать машину по телефону, система слаженно работает уже много лет. Да, какая-то часть клиентуры, возможно, ушла, однако мы давно присутствуем на рынке, нам доверяют. И вообще места хватит всем», – утверждает учредитель известной городской службы такси.