Андрей Сажнев: UBERи конкурентов или как UBERизация пытается покорить общепит

Стартовавший на улицах Франции сервис заказа такси в обход традиционных таксопарков сегодня работает в 58 странах, а многочисленные убероподобные проекты растут как грибы практически во всех отраслях.

Появившийся семь лет назад Uber не зря назвали стартапом десятилетия. Стартовавший на улицах Франции сервис заказа такси в обход традиционных таксопарков сегодня работает в 58 странах, а многочисленные убероподобные проекты растут как грибы практически во всех отраслях благодаря технологиям и венчурным инвесторам. Востребованность концепции «подать мне немедленно и максимально дешево» не вызывает сомнений ни у стартаперов, ни у инвесторов, ни, у потребителей.

В традиционных сегментах убер-аналоги уже вовсю штурмуют динозавров бизнеса: Airbnb успешно конкурирует с сетью Hilton, а JetHunter откусывает пассажиров бизнес-класса у мировых авиакомпаний. На startup-тусовках я постоянно встречаю проекты направленные на уберизацию медицины: онлайн-диагностика, лечение по подписке, сведение больного с необходимым специалистом.. Аналогичные инициативы находятся на разных стадиях внедрения в сегментах и более специализированных услуг: прачечных, ломбардов – неохваченных отраслей практически не осталось.

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Общая стратегия убероподобных проектов прозрачная: максимальное масштабирование и захват доли рынка, для которого инвесторы готовы предоставить ресурсы, достаточные для уничтожения конкурентов самым примитивным способом – ценой. Эту модель легко скопировать, поэтому так важен молниеносный захват большой доли рынка и выстраивание барьера для новичков в виде масштаба. Главный ресурс убероподобной стратегии – деньги, а главная способность – непрерывно их привлекать… от инвесторов, раздувая оценку бизнеса!

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Но я о своем – об убероподобной еде! Сервисы по доставке еды одними из первых подхватили знамя уберизации. Инвесторы не скупясь вкладывают миллионы в food tech, ожидая, что один из стартапов выстрелит и станет «Убером» в общепите – если не монополистом, то по крайней мере тучным олигополистом. Воплощения Убера в общепите принимают разные обличия. Первые, такие как Deliveri.club и подобные ему, доставляют блюда из окрестных заведений. Вторые – GROWFOOD, Elementaree и т.п. – составляют и доставляют сбалансированные и кастомизированные рационы. Третьи – «Партия еды», «Дома вкуснее» – закупают и расфасовывают продукты из гипермаркета в недельное меню с рецептами.

Самой затратной частью пищевого «Убера» оказывается логистика: во многих случаях стоимость доставки превышает себестоимость продуктов. Так, в командировке в Москву я пару дней питался рационом, доставленным PPkey.pro. Цена этого рациона на весь день – 799 рублей, что для Москвы без альтернативы питаться дома – весьма экономичный и вполне вкусный вариант. Продуктовое предложение слишком выгодно, и исходя из собственного профессионального суждения, уверен, что себестоимость рациона на фото – 200 рублей и знаю, что доставка по Москве стартует от 250 рублей, поэтому я не исключаю, что при таком ценнике компания работает себе в убыток только для увеличения оборота и роста клиентской базы.

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Как правило, организаторы подобного бизнеса – ребята с хорошими знаниями в лидогенерации и программировании. Они эффективно запускают миллионы инвестора в накачку трафика, маркетинг в соцсетях, бонусы лидерам мнений и получают желанный поток клиентов. Но при этом они часто имеют слишком поверхностные знания о приготовлении еды. И если в случае с «Убер-такси» мы готовы простить прокуренный салон за скорость и дешевизну, то в случае с едой быстро привезенная и недорогая, но просроченная или испорченная еда вряд ли устроит клиента.

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Без качественной и вкусной еды самый высокотехнологичный стартап в общепите обречен. А необходимое качество блюд – это довольно сложный процесс с собственной кухней, поварами и технологиями, которые не могут стоить дешево. При этом на первоначальном этапе наработки клиентской базы уберизованным новичкам не обойтись без бонусов, скидок и подарков. Весь банкет придется оплачивать инвестору, а при сильной ценовой конкуренции еще и обходиться нулевой маржинальностью продаж. Если эти компании не смогут привлекать все новые и новые инвестиции, то им придется умереть. Да и сам «Убер» может лопнуть, если прекратит рост и увеличение капитализации, поэтому они скорее всего объединятся с «Теслой» или «Гуглом».

Поэтому запускающиеся сейчас сервисы по доставке продуктов с рецептами логично будет продать сетям, у которых есть ресурсы («Азбука вкуса» уже доставляет готовую еду с собственной фабрики-кухни), кастомизированные рационы продвигать ресурсами сети спортзалов, а заказы готовой ресторанной еды передать крупному успешному сетевику типа Ginza-project. В общем, успех «Убера» в еде наступит тогда, готовить еду будут роботы а доставлять дроны.

Источник: https://www.facebook.com/SazhnevAndrey/posts/10154001087871333