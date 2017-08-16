«Универсальные окна» для бизнеса

«Мои Документы» открылись в Промсвязьбанке.

В Тольятти на базе Промсвязьбанка начали работу Центры оказания услуг «Мои Документы», оказывающие услуги как гражданам, так и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По сути своей, проект, ставший первым подобным опытом для банка, является социальной инициативой, реализация которой позволит повысить доступность государственных и муниципальных услуг и качественно улучшить инфраструктуру для бизнеса.

Сеть центров «Мои Документы» (МФЦ) – это единое место приема, регистрации и выдачи документов жителям города и организациям при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Главные задачи центров: повышение качества и доступности услуг, сокращение времени оформления документов, разрушение административных барьеров.

«Универсальные окна», с 1 августа начавшие работу в офисах Промсвязьбанка по адресам на улицах Голосова, 26а, и Ворошилова, 33, оказывают весь спектр услуг МФЦ для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В каждом офисе банка действуют по четыре окна: два работают с физическими лицами, остальные представляют собой Центры оказания услуг (ЦОУ) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как прокомментировала «ПН» директор МАУ «МФЦ» Олеся Коротина, в Тольятти на базе Промсвязьбанка начали свою работу первые в области ЦОУ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она отметила, что ориентированность ЦОУ исключительно на бизнес-сообщество города обеспечивает получение предпринимателями полного комплекса услуг и способствует уменьшению времени оформления документов. Все услуги на базе ЦОУ оказываются специалистами МФЦ по принципу «одного окна». Всего предоставляется 43 услуги, включая семь услуг Акционерного общества «Корпорация МСП». Дополнительно на платной основе специалисты МФЦ помогут подготовить пакет учредительных документов для регистрации юридического лица.

«Открытие окон МФЦ на площадке Промсвязьбанка – это большой шаг к повышению доступности и качества предоставления услуг гражданам и предпринимателям. Теперь наши клиенты получили возможность в рамках одной площадки пользоваться не только банковскими продуктами, но и получать весь спектр государственных и муниципальных услуг. Для Промсвязьбанка открытие «универсальных окон» в Тольятти стало первым подобным опытом сотрудничества с МФЦ, однако он уже получил свое развитие, которое продолжится и в будущем. Так, в ближайшее время МФЦ начнет работу на базе самарских офисов Промсвязьбанка», – отметила вице-президент – региональный директор ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина.

Развивают малый бизнес

Участие в совместной работе с МФЦ станет для Промсвязьбанка еще одним социальным проектом, нацеленным на поддержку местных предпринимателей и программ частно-государственного партнерства. Напомним, что год назад губернатор области Николай Меркушкин и председатель правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и ПАО «Промсвязьбанк». По словам Николая Меркушкина, регион заинтересован в «длинных» кредитах на реализацию крупных инвестиционных проектов, кроме того, продукты Промсвязьбанка могут быть востребованы у малого и среднего бизнеса. «Банк может принять участие в проектах, которые реализуются в рамках частно-государственного партнерства», – добавил тогда губернатор.

Поддержка МСБ является одной из приоритетных для банка задач. Так, на днях стало известно о запуске Промсвязьбанком новой программы «Бизнес без лишних комиссий», которая рассчитана как раз на предприятия МСБ. Ее отличительной особенностью является отсутствие банковской комиссии за такие услуги и сервисы, как открытие и ведение расчетного счета в рублях, прием и исполнение платежных поручений, выдача наличных до 300 тыс. рублей в банкоматах, SMS-информирование, а также выдача справок по открытию и ведению счета. Действие программы «Бизнес без лишних комиссий» началось 7 августа и будет доступно всем клиентам банка в сегменте МСБ.

ПАО «Промсвязьбанк» – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами 154 млрд рублей по состоянию на 1 июня 2017 года, согласно данным по РСБУ. Банк входит в десятку системообразующих банков страны. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR).