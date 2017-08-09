Универсальный контроллер

Новый уникальный проект от технопарка.

Технопарк «Жигулевская долина» продолжает знакомить потенциальных резидентов и инвесторов с перспективными проектами, реализуемыми на его опытных производствах. Сегодня в центре внимания – компания ООО «АБС», которая работает над созданием универсального контроллера управления инженерными и охранно-пожарными системами объектов по принципу «умный дом». «ПН» беседует с руководителем ООО «АБС» Александром Веселкиным.

– Александр, чем занимается ваша компания?

– Наша основная деятельность – монтаж и обслуживание систем безопасности, плюс к этому мы разрабатываем сопутствующие продукты, которые помогают упростить жизнь пользователям таких систем, – специализированное оборудование и программное обеспечение.

– Когда ООО «АБС» получило статус резидента технопарка?

– Уже прошло больше года. Проект, который стал нашим пропуском в технопарк называется «Разработка универсального контроллера управления инженерными и охранно-пожарными системами».

– Как работает ваш универсальный контроллер?

– Контроллер – это небольшой модуль, который легко поместится на ладони. У него есть информационные вход и выход, а также разъем для сим-карты, чтобы организовать выход в интернет. Этот прибор получает информацию с различных инженерных систем объекта и затем передает ее пользователю через интернет либо посредством SMS. Основное предназначение контроллера – управление уже установленными автономными инженерными системами, такими как охранно-пожарная сигнализация, аналоговое и IP видеонаблюдение и многими другими, а также удаленное управление различными потребителями энергоресурсов – электроэнергии, воды, газа. Наш контроллер интегрируется любыми распространенными системами «умного дома».

– Какую проблему решает ваш проект?

– Он позволяет вывести качество работы практически любой инженерной или охранной системы на новый базовый уровень и управлять ими с помощью интернета по заранее выработанным алгоритмам. Если у заказчика есть частный дом, дача, квартира, мы можем объединить все его объекты в одну систему, чтобы следить за их состоянием в одном интерфейсе. Кроме того, наш контроллер может распознавать конкретные ситуации и соответствующим образом на них реагировать. Например, обесточить электроприборы, перекрыть воду, выполнить любой функционал, который доступен сейчас только дорогим системам.

– Этот проект – разработка вашей фирмы?

– Да. Мы создали концепцию, а производство опытных образцов заказали в Китае. Сегодня проходим стадию тестирования – идет подгонка программного обеспечения под опытные образцы, чтобы затем мы смогли вывести наш продукт на рынок.

– В чем заключается инновация вашего проекта?

– Большинство установленных в городе охранно-пожарных систем устарели и не могут сами выходить в интернет – для передачи информации им требуется работа сотрудников ЧОП, а это очень дорого. Наш контроллер может вдохнуть новую жизнь в любое оборудование и даже устаревшие модели довести до уровня высокотехнологичных систем. Причем модернизация не потребует больших затрат – рыночная стоимость контроллера составляет примерно 3 тыс. рублей. Аналогов нашему проекту еще нет – на российском рынке представлены в основном импортные контроллеры. Они плохо интегрируются с существующими охранно-пожарными системами и требуют установки массы дополнительного сетевого оборудования. Наш контроллер дешевле, проще и доступнее импортных аналогов, плюс он будет заточен на работу с основными охранно-пожарными системами, применяемыми в РФ.

– На какой стадии находится ваш проект?

– У нас уже есть опытные образцы, сейчас идет выбор облачного решения. Работаем над программной реализацией – она требует много времени и инвестиций. Надо организовать удобный биллинг для клиента, но силами одной компании это сделать достаточно трудно.

– Что дал вам статус резидента?

– Возможность пользоваться инфраструктурой и услугами технопарка «Жигулевская долина». Рабочая обстановка располагает к продуктивной работе – мы обрели много знакомых, благодаря чему появляются новые совместные проекты. Например, наша компания работает с системами безопасности для гипермаркетов, а в технопарке есть резидент, который занимается нейронными сетями. Сейчас мы разрабатываем совместный проект, который поможет значительно сократить воровство в гипермаркетах. Он, конечно, пока на начальном этапе, но я вижу перспективу развития.