Управление выездными бригадами

В режиме онлайн

Технопарк «Жигулевская долина» продолжает знакомить потенциальных резидентов и инвесторов с перспективными проектами, которые были разработаны в лабораториях технопарка и уже готовы к выходу на рынок. Сегодня в центре внимания проект «Папайя» – сервис управления выездными бригадами»,который позволяет управлять выездным бизнесом в режиме онлайн. На вопросы «ПН» ответила руководитель проекта Кристина Журавлева.

– Кристина, сначала расскажите, чем занимается ваша компания.

– У нас два направления деятельности – проектирование и заказные IT-разработки, а также реализация IT-продуктов. В технопарке мы реализуем проект «Папайя» – сервис управления выездными бригадами».

– Расскажите о самом проекте. На кого он рассчитан?

– Сервис – это облачная HRM-система, позволяющая управлять деятельностью выездных сотрудников и бригад. С ее помощью можно ставить задачи перед работниками, контролировать их местоположение, саму работу, рассчитывать зарплату.

Есть два типа компаний, которые используют выездных сотрудников в бизнесе. Первые работают с крупными инфраструктурными объектами, и им необходимо поддерживать круг организационных вопросов и получать отчет о выполненной работе.

Второй тип компаний – те, кто оказывает услуги здесь и сейчас. Это доставка воды, ремонт бытовой техники, установка окон. С нашим приложением руководитель будет видеть карту, на которой отображаются все бригады в режиме онлайн, сможет подобрать оптимальный способ исполнения и собрать все отчеты.

– Какую проблему решает ваш проект?

– Проблему управления выездными бригадами. Задача компании – как можно скорее найти сотрудника, который быстро приедет к клиенту и проведет ряд работ. Здесь порой возникает ряд проблем – исполнитель может не приехать на объект, либо выполнить не те работы, либо выполнить больший объем, но не сообщить компании об этом. Мы же решаем проблему контроля и устраняем возможный обман сотрудников.

– Много ли конкурентов у вашего продукта на российском рынке?

– Не очень. 80% всех решений, которые есть на рынке, созданы для маленьких компаний – например, для мерчендайзеров или тех, кто делает разовую работу. Оставшиеся 20% решений – полноценные, с которыми можно конкурировать. Мы выделили для себя российские компании «Planado» и «4place», с которыми конкурируем.

Выгодно отличаться от них нам помогает инновационная составляющая «Папайи».

– Можно об этом подробнее?

– Для того чтобы предприятие начало использовать новый продукт, надо, чтобы он был быстро интегрирован в IT-ландшафт. Вот такую быструю интеграцию, быстрое вхождение программного продукта в корпоративную среду мы и даем. В этом и есть наша инновация. Плюс уникальный набор функций, с помощью которого мы реализуем интернет-карту, возможность просмотра действий выездной бригады, интеграцию со складом и другими точками реализации работ.

– На какой стадии находится проект?

– На стадии прототипа. Есть сайт http://ppsys.ru, который описывает свойства продукта. Сейчас мы ищем клиентов, готовых войти с нами в пилотный проект, который планируем запустить в феврале – марте 2018 года.

– Что вам нужно для дальнейшей реализации замысла?

– Спонсорская поддержка. Сейчас требуется коммерциализация проекта – необходимо развивать масштабную рекламную кампанию, проводить дополнительные маркетинговые исследования и выходить на рынок.

– Что вам дает статус резидента технопарка?

– Мы имеем возможность пользоваться программными продуктами технопарка на льготных условиях: многие специализированные программные продукты для проектирования или расчетов стоят очень дорого, и молодая компания не может себе позволить их приобрести. Также мы пользуемся возможностью участия в нужных нам семинарах и выставках.